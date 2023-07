Karin Hanczewski über Machtmissbrauch in der Filmbranche: „Das darf nicht toleriert werden“

Von: Rudolf Ogiermann

„Solches Handeln darf nicht toleriert werden“: Karin Hanczewski appelliert an Betroffene, sich zusammenzutun und Missstände an Filmsets öffentlich zu machen. Die 41-Jährige gehörte zu den Initiatorinnen der Aktion „Act out“, bei der sich Schauspielerinnen und Schauspieler als queer geoutet haben. © Dorothee Falke/Thomas & Thomas

Hier ist der „Tatort“-Star unbewaffnet - in „Bulldog“, zu sehen am Sonntag um 23.35 Uhr im Ersten, spielt Karin Hanczewski eine Frau, die sich in eine Frau verliebt und damit in deren erwachsenem Sohn Eifersuchtsgefühle weckt. Ein Gespräch über ihre Rolle in diesem Film, ihren Ausstieg aus dem Sonntagskrimi und Angst am Filmset.

Sie wirken auf den ersten Blick wie ein Liebespaar, dabei sind die 36-jährige Toni und der 21-jährige Bruno Mutter und Sohn. Auf Ibiza halten die beiden Ferienwohnungen für Urlauber sauber. Ihre enge Beziehung bekommt Risse, als Hannah, Tonis neue Liebe, in den gemeinsamen Bungalow einzieht. André Szardenings schrieb das Buch und führte Regie im Spielfilm „Bulldog“, der am Sonntag um 23.35 Uhr in der Reihe „ARD-Debüt“ zu sehen ist, Lana Cooper („Martha Liebermann“), Julius Nitschkoff („Gestern waren wir noch Kinder“) und Karin Hanczewski spielen die Hauptrollen. Hanczewski ist auch im Dresdner „Tatort“ Dritte im Bunde – hier allerdings ganz und gar gleichberechtigt. Doch mit dem Sonntagskrimi ist bald Schluss, die 41-jährige gebürtige Berlinerin hat wie berichtet ihren Ausstieg angekündigt.

„Bulldog“ handelt von einer ganz speziellen Dreiecksbeziehung. Was genau fanden Sie daran so faszinierend?

Karin Hanczewski: Dazu muss ich vielleicht erklären, dass Lana Cooper und Julius Nitschkoff schon besetzt waren, als André Szardenings mir anbot, Hannah zu spielen. Ich habe einen Teaser gesehen und mochte sofort den Look dieses Films. Außerdem fand ich die symbiotische Mutter-Sohn-Beziehung extrem spannend. Ich hatte Lust, ein Teil dieses Dreiecks zu sein.

Wenn Sie später dazugekommen sind, wie viel Spielraum hatten Sie dann, die Rolle der Hannah so zu gestalten, dass es für Sie passt?

Kein gutes Team: Karin Hanczewski (li.) spielt Hannah, die sich in Toni (Lana Cooper) verliebt. Deren Sohn Bruno (Julius Nitschkoff) reagiert eifersüchtig. © Screenshot: MM

Karin Hanczewski: Natürlich war mir klar, dass meine Figur nicht im Mittelpunkt steht, sondern eher ein Katalysator für die Eifersuchtsgefühle des Jungen ist. Mit war wichtig, dass Hannah nicht zu eindimensional erzählt wird. André war sehr offen für meine Gedanken und wenn es notwendig war etwas zu verändern, haben wir das gemacht.

Sie haben „Bulldog“ vor Ihrem Outing gedreht, hatten Sie keine Angst, dass manche von Ihrer Rolle auf Sie als Privatperson schließen?

Karin Hanczewski: Nein, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Es geht um Hannah, nicht um mich. Außerdem liegt das Hauptaugenmerk wie gesagt nicht auf der Beziehung zwischen den beiden Frauen, sondern auf der zwischen Mutter und Sohn.

Nach der „Act out“-Aktion haben Sie dann, so war in einem Interview zu lesen, nur noch Angebote bekommen, bei denen Sie lesbische Frauen spielen sollten...

Karin Hanczewski: Das stimmt, ungefähr ein Jahr lang gab es viele solcher Angebote. Aber das hat sich zum Glück wieder geändert.

Sie haben vor Kurzem angekündigt, den Dresdner „Tatort“ zu verlassen. Ihre Kollegin Verena Altenberger hat sich vom Münchner „Polizeiruf“ mit der Begründung verabschiedet, sie habe Angst, eine Rolle zu beschädigen, wenn sie zu lange an ihr festhalte. War das bei Ihnen auch das Motiv, mit dem „Tatort“ aufzuhören?

Karin Hanczewski: Mir ist es es wichtig, wieder ins kalte Wasser zu springen, etwas Neues zu wagen. Ich durfte im „Tatort“ viel spielen, nicht nur die Kommissarin. Karin Gorniak wurde zum Beispiel schon mehrmals fast umgebracht. (Lacht.) Das heißt, ich durfte in der Rolle auch mehr sein als eine ermittelnde Figur. Aber ich habe jetzt insgesamt 18 Filme gemacht, und da ist es einfach an der Zeit, mich wieder anderen Geschichten und vor allem anderen Rollen zuzuwenden, auch wenn mir die Entscheidung nicht leichtgefallen ist und mir Karin Gorniak sicher fehlen wird.

Kein Knatsch im Team?

Gutes Team: Karin Hanczewski, Martin Brambach und Cornelia Gröschel (re.) im Dresdner „Tatort“. © Daniela Incoronato/MDR

Karin Hanczewski: Ich weiß, dass Journalistinnen und Journalisten das gerne hören würden, aber da muss ich Sie enttäuschen. Ich bin mit Cornelia Gröschel und Martin Brambach gut klargekommen.

Auch keine schwächer werdenden Bücher?

Karin Hanczewski: Nein. Natürlich ist die Qualität der Bücher mal so und mal so, aber ich habe mich im Laufe der Jahre mehr und mehr getraut, im Rahmen der Möglichkeiten, die man als Schauspielerin in diesem Format hat, auch mal Dinge zu verändern.

In jüngster Zeit gibt es, ausgelöst durch den Fall Til Schweiger, viele meist anonyme Klagen über ein schlechtes Arbeitsklima an Filmsets – haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht?

Karin Hanczewski: Ich weiß, dass es vorkommt, dass Menschen schlecht behandelt wurden und werden, und ich finde es erschreckend, wie selten so etwas Konsequenzen hat. Dabei geht es nicht nur um Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern auch um Personen, die hinter der Kamera arbeiten. Es ist verständlich, dass viele schweigen, weil sie Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, ihre Familien nicht mehr ernähren zu können. Ich habe das Gefühl, dass es „Safe Spaces“ vor allem für die gibt, die sowieso die Macht haben.

Warum, glauben Sie, trauen sich auch die Stars nicht, den Mund aufzumachen?

Karin Hanczewski: Weil auch sie vielleicht Angst haben, als unbequem zu gelten und danach nicht mehr besetzt zu werden. Wie wenig gerade auf Frauen gehört wird, sieht man ja auch am Fall Till Lindemann. Es ist wichtig und richtig zu prüfen, ob die Vorwürfe zu Recht erhoben werden, aber die Zahl der Frauen, die ihm missbräuchliches Verhalten vorwerfen, ist groß.. In unserer Branche war Nora Tschirner die Einzige, die sich wirklich öffentlich zu den Zuständen an Filmsets geäußert hat. Der Stein kommt aber leider meist erst ins Rollen, wenn sich Betroffene zusammentun.

So wie Sie das mit „Act out“ getan haben?

Karin Hanczewski: Genau. Wir haben die Aktion ganz bewusst als Gruppe geplant, weil wir wussten, dass es nur dann die Kraft haben wird, Strukturen zu verändern und damit wir solidarisch sein können, falls jemand von uns danach angefeindet oder ausgegrenzt wird und es beruflich schwierig werden sollte. Mich macht es sehr wütend, dass solche Zustände an Filmsets herrschen, und ich würde mir wünschen, dass es leichter wäre das öffentlich zu machen. Damit klar ist, dass ein solches Handeln nicht toleriert werden darf. Es kann nicht sein, dass Leute, die ihre Macht missbrauchen, weitermachen dürfen und damit auch noch eine Menge Geld verdienen.

Sie meinen Regisseure?

Karin Hanczewski: Auch. Allerdings begünstigen hierarchische Strukturen überall Machtmissbrauch, nicht nur in der Filmbranche.