Der neue Schwarzwald-„Tatort“: Tickt so wirklich die Jugend?

Von: Rudolf Ogiermann

Wer ermordete Chris? Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) ermitteln. Foto: Linder/SWR © Linder/SWR

Die einen dealen und zocken, um schnell zu Geld zu kommen, die anderen riskieren ihr Leben für mehr Klicks - die Jugendlichen im neuen ARD-Schwarzwald-“Tatort“, der in Freiburg spielt. Und die Eltern ahnen, natürlich, nichts. Ist das realistisch? Eher nicht! Eine Kritik.

Kleine und große Geheimnisse, die man voreinander hat, kleine und große „Sünden“, über die man nicht miteinander spricht – ganz gewiss die absolute Normalität zwischen den Generationen. Nein, nicht immer muss die Jugend dealen oder zocken, um sich zu emanzipieren oder damit das „Aussteigen“ finanzieren zu können. Es sei denn, es handelt sich um den neuen ARD-„Tatort“ aus Freiburg, da sind die Jungen außer Rand und Band – und die Alten auch ein bisschen.

„Das geheime Leben unserer Kinder“ – ein fast poetischer Titel für einen Film, für den Drehbuchautorin Astrid Ströher alles in einen Topf schmiss, was ihr an Zutaten in die Finger kam. Liebe zwischen Stiefgeschwistern, eine unglückliche schwule Liaison, Crystal Meth, mehr oder weniger gut funktionierende Patchworkfamilien, Lug und Trug, wohin man schaut. Ströher und Regisseur Kai Wessel haben eine Menge Personal rekrutiert, um ihre Geschichte zu erzählen, vielleicht deshalb der Splitscreen, um die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht völlig zu verwirren.

Doch was innovativ wirken soll, kaschiert eine geradezu erschreckend biedere Inszenierung, bei der die Handelnden ihre Sätze zumeist nur aufsagen. „Wir sind immer für euch da!“, versichert die Mutter, „Ihr habt bis heute Abend“, droht der Drogenboss, „Ich wollte nur noch mal mit ihm reden“, sagt der Mann, der dann zum Mörder wird. Es sind leblose Figuren, die die Macher hier nur hin und herschieben. Emotionen finden entweder nicht statt oder werden extrem überbetont.

Die Kommissarin als Ersatzmutter

Und mittendrin die Kommissare, die eigentlich verzweifeln müssten an ihren papierenen Dialogen. Natürlich wird der Generationenkonflikt, der hier erzählt werden soll, auch an ihnen gespiegelt, Eva Löbau als Franziska Tobler bekommt es mit ihrer schwierigen Nichte zu tun, die vor den Eltern zu ihr flieht. Die Tante ahnt: „Die müssen mal was miteinander klären.“ Hans-Jochen Wagner alias Friedemann Berg dagegen, noch ganz traditionell, bietet an, dem Mädchen „mal ganz klassisch die Ohren lang zu ziehen“. Der Rest sind Autofahrten, mal dahin, mal dorthin, mal mit, mal ohne Blaulicht.

Eine traurige Seifenoper, die sich Krimi nennt und deren Autorin ganz perfide diejenigen denunziert, denen sie doch eine Stimme geben wollte. Zu suggerieren, dass der Nachwuchs krumme Dinger dreht, um sich – angesichts der Klimakatastrophe – mit dem Geld noch ein paar gute Jahre zu machen, ist schon ein starkes Stück.