Antje Nikola Mönning fordert Toleranz: „Leben und leben lassen"

Von: Michael Schleicher

Blick in den Spiegel: Bei den Gesprächen, die Antje Nikola Mönning für ihr Buch geführt hat, habe sie auch viel über sich selbst erfahren, sagt die Schauspielerin. © Marcel Gregory Stock

In „Um Himmels Willen“ spielte Antje Nikola Mönning die Novizin Jenny. Dann wechselte sie von der ARD-Serie ins Filmkollektiv von Roland Reber. Ihr neues Buch ist eine „Entdeckungsreise in die Welt der Sexualität“.

Im ARD-Dauerbrenner „Um Himmels Willen“ war Antje Nikola Mönning einst die Novizin Jenny. Nach ihrem Ausstieg aus der Serie wechselte sie ins Filmkollektiv des Regie-Rebellen Roland Reber (1954-2022). Mönning, die 1977 in Münster geboren wurde, spielte etwa in dessen Kinofilmen „Engel mit schmutzigen Flügeln“ (2010), der aufgrund seiner Nacktszenen für viel Aufregung sorgte, sowie in „Die Wahrheit der Lüge“ (2011) und „Illusion“ (2013) mit. Parallel zur Schauspielerei engagierte sie sich verstärkt hinter der Kamera als Filmkomponistin und Produzentin des Kollektivs wtp International. Nun ist ihr erstes Buch erschienen. In „Nicht normal ist ganz normal“ (wtp-Verlag, Unterdießen, 364 Seiten; 16 Euro.) unternimmt Mönning eine „Entdeckungsreise in die Welt der Sexualität“.

Ich habe nicht genau gezählt, aber das häufigste Adjektiv, das Sie in Ihrem Buch nutzen, lautet „normal“. Was verstehen Sie darunter?

Antje Nikola Mönning: Lange Zeit habe ich gedacht, „normal“ bedeute, so zu sein wie alle anderen Menschen. Nach einer sehr schlimmen Erfahrung im Kindergarten – ich wurde ausgelacht und getreten, weil ich wie ein kleiner Hippie aussah und weder rosa noch lila Klamotten trug – wollte ich unbedingt „normal“ sein. Also habe ich versucht, mich anzupassen – an meinen Freundeskreis, an die Gesellschaft, ja sogar an die christlichen Vorstellungen, die uns später unsere sehr antiquierte Grundschullehrerin vermittelt hat.

Wann änderte sich das?

Antje Nikola Mönning: Irgendwann habe ich festgestellt, dass es so etwas wie „normal“ gar nicht gibt. Denn alle Menschen sind auf ihre Weise einzigartig. Das ist in der Sexualität nicht anders. Es gibt so viele unterschiedliche Neigungen und Vorlieben, wie es Menschen gibt. Die Norm ist höchstens ein Konstrukt, das irgendwann einmal nach moralischen Vorgaben entwickelt wurde. Deswegen ist es wichtig, diese Normen immer wieder zu hinterfragen und – wenn nötig – den Veränderungen in der Gesellschaft anzupassen.

Viele Menschen kennen Sie vor allem aus Ihrer Zeit bei der ARD-Serie „Um Himmels Willen“. Wie kamen Sie dazu, sich mit der Sexualität der Deutschen zu beschäftigen?

Antje Nikola Mönning: Mein Rollenwechsel von der braven TV-Nonne zur Lucy im Kinofilm „Engel mit schmutzigen Flügeln“ von Roland Reber hat 2010 einen solchen Wirbel ausgelöst, dass in sämtlichen Medien über mich berichtet wurde. Denn ich hatte beim Drehen des Filmes für mich selbst entdeckt, dass es mir großen Spaß macht, mich nackt zu zeigen. Dazu habe ich mich dann auch öffentlich bekannt, woraufhin mir ganz viele Menschen von ihren eigenen sexuellen Neigungen schrieben. Auffällig daran war, wie viele Menschen sich nicht einmal getraut haben, ihren engsten Vertrauten von ihren Bedürfnissen zu erzählen. Sie haben lieber mir geschrieben, also einer völlig fremden Person, als mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin darüber zu sprechen.

Hat Sie dieser Umstand bei Ihren Recherchen am meisten überrascht?

Antje Nikola Mönning: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich während meiner Recherchen auch ganz häufig mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert wurde. Zum Beispiel, als ich mit Jones Bolt über Pornosucht und Männergruppen gesprochen habe. Das habe ich aber mit Humor genommen. Und ich war überrascht, wie stark stereotype Geschlechterrollen noch in unserem Denken verankert sind. Das wird besonders in dem Kapitel über den Crossdresser (Crossdressing bezeichnet das Tragen von Kleidung, die nicht der Geschlechterrolle einer Person entspricht; Anm. d. Red.) deutlich.

Gab es positive Überraschungen?

Antje Nikola Mönning: Was mich richtig gefreut hat, war die Erkenntnis, dass junge Menschen offensichtlich schon viel lockerer und toleranter mit sexuellen Neigungen umgehen, die nicht der Norm entsprechen, wie zum Beispiel BDSM. Ich habe also große Hoffnung auf eine positive Entwicklung in unserer Gesellschaft.

Sie verbinden diese „Entdeckungsreise in die Welt der Sexualität“ mit Ihrem Werdegang. Warum?

Antje Nikola Mönning: Weil ich eine Geschichtenerzählerin bin. Und weil mir auf meinem eigenen Weg zu einer befreiten Sexualität so viel Ungewöhnliches passiert ist – zum Beispiel meine Teilnahme an einer Hypnose-Show in den USA –, dass ich diese Geschichten äußerst unterhaltsam fand. Gleichzeitig war vieles von dem, was ich erlebt habe, so typisch für die Neunzigerjahre, die mich als Jugendliche ja am meisten geprägt haben, dass ich darin auch die Ursachen für Probleme gefunden habe, die viele Frauen in meinem Alter teilen. Wir sind alle noch mit der „Bravo“ als Aufklärungsmedium aufgewachsen. Die „Bravo“ hat uns aber nur vermittelt, was wir alles tun sollten, um IHM zu gefallen. Nicht, was uns selbst gefällt. Mädchen oder Frauen, die sexuell aktiv waren und Initiative ergriffen haben, galten schnell als „Schlampen“. Da sind wir heute zum Glück ein wenig weiter.

Das ungewöhnlichste Kapitel ist die Geschichte eines Bundestagsabgeordneten, den Sie Wolfgang nennen. Sie drucken zwei leere Seiten, dazu den Satz „Angst essen Worte auf“. Was war geschehen?

Antje Nikola Mönning: Diese Geschichte hat mich richtig traurig gemacht. Wolfgang hatte mir geschrieben, um sich endlich mal mit einem Menschen angstfrei über seine Sexualität austauschen zu können. Wir haben uns mehr als zwei Jahre lang geschrieben, und dabei wurde immer deutlicher, wie sehr er unter der Tatsache leidet, dass er als Abgeordneter im Rampenlicht steht und sein Leben jederzeit in den Dreck gezogen werden könnte. Irgendwann hatte er eingewilligt, seine Geschichte in meinem Buch publik zu machen, natürlich anonym, einfach um zu zeigen, wie schäbig die Medien teilweise mit dem Privatleben von Menschen aus der Politik umgehen. Aber da er Mitglied einer konservativen Partei ist, hatte er zum Schluss richtig Panik, dass irgendjemand etwas über ihn und seine sexuelle Neigung herausfinden könnte, die im Grunde relativ „gewöhnlich“ ist. Mir liegt es fern, anderen Menschen zu schaden oder etwas gegen deren Willen zu tun. Also habe ich den Text herausgenommen, ihm aber die zwei leeren Seiten gewidmet.

Welche Erkenntnis haben Sie aus der Arbeit an diesem Buch für sich mitgenommen?

Antje Nikola Mönning: Ich habe gemerkt, dass viele Menschen schon sehr im Einklang mit sich und ihrer Sexualität leben. Aber je nach Umfeld ist die Akzeptanz dessen, was vermeintlich „fremd“ ist, oft noch nicht besonders groß. Das ist die Ursache vieler Probleme in unserer Gesellschaft. Wir müssen nicht alles verstehen oder gutheißen, aber es wäre schon einmal ein großer Schritt, andere Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Ohne sie missionieren oder in ihrem Selbstausdruck beschneiden zu wollen, solange sie niemandem schaden. Leben und leben lassen.