Emotionaler Moment für Münchner „GNTM“-Kandidatin Coco: „Das hat mir so viel Kraft gegeben!“

Von: Rudolf Ogiermann

In „stylische It-Girls“ verwandeln müssen sich Heidi Klums Mädchen diesmal, unter ihnen Coco aus München. © Sven Doornkaat/Pro Sieben

Immer kleiner wird der Kreis der Kandidatinnen bei „Germany‘s Next Topmodel“ auf Pro Sieben. Diesmal wird entschieden, wer von Heidis Mädchen es in die Top Ten schafft. Ist die Münchnerin Coco bei den Glücklichen?

In die Top Ten zu kommen, davon träumen nicht nur Popstars, auch für die Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ ist der Einzug in den Kreis der besten Zehn etwas ganz Besonderes. In der aktuellen Folge, zu sehen am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei Pro Sieben, hebt – oder senkt – Heidi den Daumen über die verbliebenen elf Mädchen. Unter ihnen ist auch Coco, die Einzige von ursprünglich vier Teilnehmerinnen aus Bayern, die noch im Rennen ist. Die 20-jährige gebürtige Münchnerin zeigt sich schon vorher überglücklich. Sie habe, so sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, „niemals damit gerechnet, überhaupt die Chance zu bekommen, in die Top Ten einzuziehen“.

Für das Shooting verwandeln sich die Nachwuchsmodels dieses Mal „in stylische It-Girls“, wie es vom Privatsender heißt. Fotograf Yu Tsai lässt sie dafür in einem luxuriösen Penthouse in Los Angeles posieren. Eingekleidet von den Stardesignern Yves Saint Laurent, Alexandre Vauthier, Michael Costello und Peter Dundas, hantieren die Mädchen mit Champagnerflaschen und Diamanten. Was sie nicht wissen – während sie von Yu Tsai abgelichtet werden, stehen ihre Liebsten nur wenige Meter entfernt. Heidi Klum hat Familienangehörige und Freunde einfliegen lassen – schon eine Tradition bei „GNTM“, bei der, ebenfalls traditionell, eine Menge Freudentränen fließen. Ein emotionaler Moment natürlich auch für Coco. „Wir hatten alle keine Ahnung“, versichert sie. Und strahlt: „Das hat mir so viel Kraft und Energie gegeben!“

Doch was einerseits Kraft gibt, kann andererseits für besonders viel Herzklopfen sorgen. Denn der Besuch aus Deutschland schaut auch zu beim sogenannten Elimination Walk. Wie die Teilnehmerinnen die Herausforderung meistern, beurteilt Modelmama Klum gemeinsam mit Model und Schauspielerin Sofia Vergara als Gastjurorin. „Wenn im Publikum Menschen sitzen, die dir wichtig sind, macht dich das besonders nervös“, hat die 50-Jährige festgestellt. Ob Coco dem Druck standhält und es für sie weitergeht?