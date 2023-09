Neue RTL-Show: Welcher Promi lügt am besten?

Von: Rudolf Ogiermann

Sie sind mit dabei: Timothy Boldt, Jalil, Shermine Shahrivar, Sabrina Setlur, Susan Sideropoulos, Florian Fitz, Ulrike von der Groeben, Sebastian Klussmann, Spielleiterin Sonja Zietlow, Christine Urspruch, Friedrich Liechtenstein, Irina Schlauch, Mariella Ahrens, Vincent Gross, Claude-Oliver Rudolph, Pascal Hens und Anna-Carina Woitschack (v. li.) © RTL

Wer sind die „Bösen“, die Nacht für Nacht heimlich morden? In der neuen RTL-Spielshow „Die Verräter“ müssen das die „Guten“ herausfinden, bevor sie selbst gemeuchelt oder hinausgewählt werden. Und schon bald liegen die Nerven der 16 Promis blank.

Egal, was ich gemacht und gesagt habe - ich war verdächtig“, konstatierte Schauspielerin Christine Urspruch bei der RTL-Pressekonferenz im Vorfeld der Ausstrahlung. Und fasste damit ein Gefühl in Worte, das wohl alle Spielteilnehmer hatten. Die „Guten“ müssen hier beweisen, dass sie die „Guten“ sind, die „Bösen“ müssen alles dafür tun, nicht als „die Bösen“ geoutet zu werden. Was ist das für ein seltsames Spiel, das „Die Verräter – Vertraue niemandem“ heißt, in einem malerischen französischen Schloss spielt und jetzt beim Streamingdienst RTL plus startet? Unsere Zeitung stellt es vor.

Das Spiel

Auf einem Schloss in Frankreich treffen 16 Promis aufeinander. Am „Runden Tisch“, an dem regelmäßig alle zusammenkommen, wählt Spielleiterin und Moderatorin Sonja Zietlow („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“) am Anfang unter allen Teilnehmern, die in diesem Moment Augenbinden tragen, drei „Verräter“ aus. Die dürfen Nacht für Nacht heimlich einen Mitspieler „ermorden“. Alle gemeinsam – auch die „Verräter“ – können außerdem Abend für Abend einen Kandidaten nominieren, den sie für einen der „Bösen“ halten und der das Schloss verlassen muss. Nur die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen von Anfang an, wer die „Verräter“ sind. Sie werden Zeugen eines Thrillers ohne Drehbuch, in dem sich alles um Tarnen und Täuschen und um die verzweifelte Suche nach „echten“ Freundinnen und Freunden dreht. Auch die „Verräter“ können übrigens mithilfe der „Guten“ einander hinauswerfen.

Die Teilnehmer

Der Privatsender hat eine bunte Mischung aus Schauspielerinnen und Schauspielern, Pop- und Schlagerstars sowie mehr oder weniger bekannten Protagonisten diverser Showformate gecastet, die vor Spielbeginn nichts voneinander wussten. Mit dabei sind Christine Urspruch („Tatort“), Mariella Ahrens, Susan Sideropoulos („GZSZ“), Timothy Boldt („Unter uns“), Florian Fitz („Bettys Diagnose“) und Filmbösewicht vom Dienst Claude-Oliver Rudolph, außerdem Sängerin Anna-Carina Woitschack, Sängerin Sabrina Setlur, Sänger Vincent Gross und Rapper Jalil, ferner Model Shermine Shahrivar, Ex--Handballer Pascal Hens, Werbeikone Friedrich Liechtenstein, „Princess Charming“ Irina Schlauch, Quizzer Sebastian Klussmann („Gefragt – Gejagt“) und Journalistin Ulrike von der Groeben („RTL aktuell“).

Der Gewinn

In jeder Folge müssen die Teilnehmer außerdem als Team mit Kraft und mit Köpfchen Aufgaben lösen. Dabei sind Silberbarren im Wert von bis zu 50 000 Euro zu gewinnen. Auch hier gilt, dass die „Verräter“ alles tun dürfen, um das Silber am Ende für sich allein zu haben.

Wer sind die drei „Verräter“? Das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer – und nur sie – in der ersten Folge. © RTL

Die Macher

Das ursprüngliche Format wurde unter dem Titel „De Verraders“ für das niederländische Fernsehen entwickelt und feierte dort 2021 seine Premiere. Inzwischen wird gerade die vierte Staffel gedreht. Die Show wurde 2022 mit der begehrten Goldenen Rose geehrt. Variationen laufen laut RTL mit großem Erfolg beim Publikum auch in Frankreich („Les traitres“), Großbritannien („The Traitors“) und Portugal („Os traidores“). Produzentin der deutschen Version, die in Frankreich hergestellt wurde, ist Kirstin Benthaus-Gebauer. Parallel zur Show erscheint ein gleichnamiges Brett- und Kartenspiel.

Der Schauplatz

Erbaut wurde das am Ortsrand der kleinen zentralfranzösischen Gemeinde Lurcy-Lévis gelegene Château de Béguin im 15. Jahrhundert, der Vorgängerbau datiert sogar aus dem 11. Jahrhundert. Sein heutiges Erscheinungsbild verdankt das Schloss jedoch weitgehend den Restaurierungsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts. Es dient heute als Nobelhotel und -restaurant.

Die Sendetermine

RTL zeigt sechs Folgen der Show ab dem 20. September jeweils mittwochs um 20.15 Uhr im linearen Fernsehen. Bereits ab sofort ist die gesamte Staffel beim Streamingdienst RTL plus zu sehen.

Sonja Zietlow ist die Spielleiterin. © RTL