Dagmar Manzel macht Schluss beim Franken-„Tatort“

Von: Rudolf Ogiermann

Teilen

Macht Schluss beim „Tatort“: Dagmar Manzel (64). © Gerald Matzka

Der zehnte Franken-„Tatort“, der derzeit in Nürnberg und Umgebung entsteht, wird ihr letzter sein – Dagmar Manzel, die in der Krimireihe die Kommissarin Paula Ringelhahn spielt, verlässt das Team auf eigenen Wunsch. Das teilte der Bayerische Rundfunk (BR) mit.

„Wenn’s am schönsten ist, soll man aufhören“, wird die Schauspielerin, die am Freitag 65 Jahre alt wird, zitiert. „Paula ist eine spannende und vielschichtige Figur, und ich bin sehr dankbar, dass ich sie gestalten durfte, und gleichzeitig gibt es noch viele andere Sachen, auf die ich unglaublich viel Bock habe. Zum Beispiel Oper inszenieren, mit den Enkelkindern spielen oder mehrere Wochen am Stück Urlaub machen“. Die zehnjährige Arbeit mit dem BR sei wunderbar, beglückend und intensiv gewesen, „besonders mit Stephanie Heckner (verantwortliche Redakteurin der Reihe, Red.), die leider viel zu früh verstorben ist. Ihr habe ich sehr viel zu verdanken.“ Sei sei „dankbar für diese Zeit“, die sie „bereichert und glücklich gemacht“ habe, so Manzel weiter.

In ihrem letzten Fall (Arbeitstitel: „Trotzdem“), den sie als Paula Ringelhahn zusammen mit ihren Kollegen Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) lösen muss, hat der Suizid eines 25-jährigen Häftlings eine Serie tödlicher Ereignisse zur Folge. Regie führt Max Färberböck, der – gemeinsam mit Stefan Betz – auch das Drehbuch verfasste. In weiteren Rollen spielen Stefan Merki, Fritz Karl, Ursina Lardi, Mercedes Müller, Anne Haug, Lisa Sophie Kusz, Florian Karlheim und Maja Beckmann. Die Ausstrahlung ist für 2024 geplant.