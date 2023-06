Fabian Hinrichs: Warum sein Kommissar keine „schwere Störung“ hat

Von: Rudolf Ogiermann

Was geschah mit Jugendliebe Toni? Die Reise in eine kleine oberpfälzische Gemeinde ist für Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. © Hendrik Heiden

Seit acht Jahren gibt es den Franken-“Tatort“ des Bayerischen Rundfunks. Nun steht mit „Hochamt für Toni“ der neunte Fall auf dem Programm, eine Art Solo für Felix Voss, gespielt von Fabian Hinrichs (49). Der Kommissar wird im Zuge einer Mordermittlung mit dem Schicksal seiner Jugendliebe konfrontiert. Ein Gespräch über Realismus im „Tatort“, Kommissare mit Macken, die Franken und den Tod der verantwortlichen BR-Redakteurin Stephanie Heckner.

Felix Voss (Fabian Hinrichs) wird von seinem alten Freund Marcus Borchert angerufen, der inzwischen Pfarrer einer kleinen oberpfälzischen Gemeinde ist. In seiner Sonntagspredigt will der Geistliche über die gemeinsame Jugendfreundin Antonia Hentschel sprechen, die sich zwei Jahre zuvor das Leben genommen hat. Doch als Voss in dem Ort ankommt, ist Borchert tot – ermordet. Obwohl nicht zuständig, beginnt der Kriminalhauptkommissar zu ermitteln – und dringt immer tiefer in die Abgründe von Antonias Familie vor. „Hochamt für Toni“ lautet der Titel des neuen Franken-„Tatort“, den das Erste an diesem Sonntag um 20.15 Uhr zeigt. Bernd Lange schrieb das Drehbuch, Michael Krummenacher führte Regie bei diesem Krimi, der fast ein Solo für Hinrichs ist. Verantwortliche Redakteurin war Stephanie Heckner. Es ist ihr letzter Film, Heckner, die zahlreiche Münchner „Tatorte“ und darüber hinaus unter anderem die BR-Heimatkrimis sowie den preisgekrönten Mehrteiler „Im Angesicht des Verbrechens“ betreute, starb am 27. März im Alter von 60 Jahren.

Herr Hinrichs, „Hochamt für Toni“ ist Ihr neunter Fall – was ist das Besondere daran?

Fabian Hinrichs: Ich finde ihn ausgesprochen bildstark, auf eine spezielle Art europäisch.

Inwiefern?

Fabian Hinrichs: So wie dieser Krimi gefilmt und inszeniert ist, nimmt er Bezug auf das französische Kino.

Sie spielen damit sicher auch darauf an, wie die Familie gezeigt wird, die hier im Mittelpunkt steht. Der Vater ein reicher Patriarch, vor dem alle zittern, das Ganze in einem schlossartigen Ambiente. Gibt es so etwas heute noch oder ist das nicht doch ein bisschen aus der Zeit gefallen?

Fabian Hinrichs: Das ist ein sehr urbaner Verdacht, den Sie da äußern. In den Städten ist die Durchmischung natürlich viel größer, was Ethnien betrifft, was die Kultur, was die sozialen Strukturen betrifft. Auf dem Land ticken die Uhren anders, da gibt es noch sehr viele mittelständische Familienunternehmen. Wir haben im Schloss der Familie Süßkind gedreht (Dennenlohe bei Gunzenhausen, Red.). Urahn Johann Gottlieb Süßkind, ein Bankier, hat im 18. Jahrhundert so viel Geld verdient, dass er jedem seiner Kinder ein Schloss vermachen konnte. Und diese Schlösser sind bis heute im Familienbesitz. Natürlich wirkt das wie aus der Zeit gefallen, ist aber Realität.

Sie selbst entstammen einer Polizistenfamilie – werden Sie manchmal auf Ihre Rolle angesprochen, müssen Sie sich vielleicht sogar Kritik anhören, dass die echte Kriminalpolizei ganz anders arbeitet?

Fabian Hinrichs: Auf diese Frage muss ich immer die enttäuschende Antwort geben: Nein, wir reden überhaupt nicht darüber. Das liegt aber auch daran, dass Berufe in meiner Familie eine geringe Rolle spielen. Aber – ganz allgemein gesprochen – ich finde es nicht wichtig, ob das, was im Film erzählt wird, der Wirklichkeit entspricht. Zum Glück, denn die Wirklichkeit ist ja so, dass auch Polizisten vor allem am Computer sitzen. Das kann man nicht filmen, das wäre ja langweilig. (Lacht.) Wichtig ist, dass das Wesen, die Wahrheit der polizeilichen Arbeit abgebildet wird. Das kann in einer völlig fantastischen Handlung passieren. Darauf kommt es an und nicht darauf, wie der Polizist seine Waffe hält.

Wenn Sie zurückschauen auf die vergangenen acht Jahre – welche Entwicklung hat die Figur des Felix Voss genommen?

Fabian Hinrichs: Diese Frage müssten andere beantworten. Ich kann nur feststellen, dass sie sich entwickelt hat. Und zwar, weil wir nicht im Zauberkasten der Psychopathologie nachgeschaut haben bei der Erfindung der Figur. Es gibt ja im „Tatort“ schon alles, vom Hirntumor bis - was weiß ich...

...bis zur ausgelöschten Familie des Ermittlers?

Fabian Hinrichs:. Ich möchte diese anderen Erzählansätze nicht abwerten, aber für uns war klar: Wir lassen das sein. Und das gibt Raum für Entwicklungen. Es mag schon sein, dass einem Drehbuchautor oder auch einem Schauspieler eine schroffe Setzung wie eine schwere Krankheit oder eine schwere Störung es erst mal leichter macht. Aber nach ein paar Filmen schleppt man das wie einen Mühlstein mit sich herum. Figuren, die diese Eigenschaften nicht haben, sind freier und können jemand sein, den man auch im echten Leben gerne kennenlernen würde. Ich würde den Felix Voss gerne kennenlernen! Aber ich will mich gar nicht vergleichen, es wird in unseren westlichen Gesellschaften sowieso schon zu oft gefragt: Wer ist besser, wer ist schlechter?

Sie sind gebürtiger Hamburger – wie schauen Sie auf Franken?

Fabian Hinrichs: Ich bin ja tatsächlich jemand, der eine Region entdeckt, indem er sie sinnlich wahrnimmt, die Landschaft sieht, den Dialekt hört, riecht und schmeckt, was es dort zu essen und zu trinken gibt. Natürlich kann man noch etwas über die Geschichte lesen und darüber, wie das Land wirtschaftlich aufgestellt ist. Das alles habe ich gemacht.

Und – was haben Sie herausgefunden?

Fabian Hinrichs: Es gibt ja den etwas merkwürdigen Spruch: „Der Franke trägt den Pelz nach innen!“ Aber da ist schon etwas dran, es gibt dieses erst einmal Wortkarge, Distanzierte, hinter dem man doch eine große Herzlichkeit entdeckt. Ich freue mich jedes Mal, wieder in diese Region zu kommen.

Zuletzt haben mehrere Hauptdarsteller von Sonntagskrimis nach kürzerer Zeit ihre Rollen aufgegeben – Charly Hübner, Anna Schudt, Verena Altenberger, zuletzt Karin Hanczewski. Wogegen andere wie in München, Köln oder Ludwigshafen mit ihren Rollen alt geworden sind. Was müsste passieren, damit Sie sagen: Jetzt reicht’s?

Fabian Hinrichs: Schwer zu sagen. Wir drehen ja nur einen Film im Jahr, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied zu den Münchnern oder den Kölnern. Und ich glaube, unsere Filme sind sehr besonders. Ich weiß ja auch nicht, aus welchen Gründen die Kolleginnen und Kollegen aufhören. Ich würde da auch keine Tendenz ablesen. Die einen kommen, die anderen gehen, wie überall. Es gibt ja auch nicht den „Tatort“– das sind ja sehr unterschiedliche Filme und sehr unterschiedliche Menschen, die sie machen. Wie schon gesagt, unser offenerer Ansatz hat den Vorteil, dass man als Zuschauerin oder Zuschauer nicht denkt: Ach, nicht schon wieder! Das kenne ich doch alles! Sagen wir so: Solange die Leute nicht denken: „Das ist ein guter ,Tatort‘!“, sondern: „Das ist ein guter Film!“, solange stellt sich die Frage des Aufhörens für mich nicht.

Wir müssen noch über Stephanie Heckner sprechen, die Sie ja im Jahr 2015 ganz bewusst für diese Rolle gesucht und gefunden hat. Was ändert sich durch ihren Tod für Sie und für die Arbeit mit dem „Tatort“?

Fabian Hinrichs: Ich fände es einerseits zu pathetisch, jetzt zu sagen: Wir müssen ihr Erbe weiterführen. Andererseits trifft es einen Kern: Sie wollte unsere Filme in Franken als anspruchsvolle Konstante in der Fernsehlandschaft wissen, gekommen, um zu bleiben. Persönlich bin ich schockiert, mir fehlen die Worte. Ich habe sie sehr gemocht. Sie hat im Laufe ihrer langen, schweren Krankheit ganz anders als vorher auf das Leben geschaut, ihm eine andere Dankbarkeit entgegengebracht, sich an den kleinen Dingen gefreut, an der Natur, am warmen Sommerwind, den man auf der Haut spürt. Diese dem Augenblick verpflichtete Sicht werde ich versuchen, mit mir im Herzen zu tragen – und damit auch Stephanie. „Der Tod ist ein Irrtum“, heißt es ja. Ich denke oft: Das kann doch nicht sein! Als wir uns kennengelernt haben, vor zehn Jahren, war sie noch ganz gesund! Wir wollten diesen Sommer ein Eis auf ihrem Balkon essen, vor der kleinen Pappel dort sitzen, wenn ich mal wieder in München bin. Jetzt ist sie nicht mehr da, das ist grauenhaft.

Familienclan: Unternehmer Johannes Hentschel (André Jung, Mi.) mit seinen Söhnen Christian (Johannes Allmayer, li.) und Lukas (Sebastian Zimmler). © Hendrik Heiden