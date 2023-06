Der neue Franken-„Tatort“: Der Kommissar und die Liebe

Von: Rudolf Ogiermann

Unter Beschuss: Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Eva Hentschel (Sina Martens), Tonis Schwester. Foto: H. Heiden/BR © H. heiden/BR

Über das Privatleben, die Vergangenheit von „Tatort“-Kommissar Felix Voss wusste man bisher nicht viel. Das ändert sich nun mit dem bildstarken Krimi „Hochamt für Toni“. Der neunte Fall für das Team aus Franken konfrontiert den von Fabian Hinrichs gespielten Ermittler mit dem Schicksal seiner großen Liebe.

Die Landschaft weit, die Dörfer wie ausgestorben, Häuser wie Museen – in einem solchen Ambiente haben die Macher diesen ARD-„Tatort“ angesiedelt. Fern von der Großstadt spielt dieser Film, und auch polizeiliche (Routine-)Arbeit ist hier nur ein fernes Rauschen, so, als müsste jeder Automatismus, jede billige Action brav draußen bleiben.

Was nicht heißt, dass hier nichts passiert hinter den Fassaden – denen der Gebäude und denen der Menschen. „Hochamt für Toni“ führt die Zuschauerinnen und Zuschauer von der ersten Minute so nah heran wie nie an Felix Voss (Fabian Hinrichs), den Kriminaler, der einst aus dem Nichts nach Franken gekommen zu sein schien, ohne eigene Geschichte. Er hat eine, wie sich zeigt, und diese Geschichte verbindet Drehbuchautor Bernd Lange sehr geschickt mit dem gut gebauten Fall. Die Ermittlungen im mysteriösen Mord an einem Pfarrer, einem alten Freund, katapultiert Voss in seine Jugend, sie konfrontiert den Polizisten mit dem Schicksal seiner großen Liebe, Spross einer Industriellenfamilie, wie sie im Buche steht.

Fast surreal, wie aus einer anderen Epoche, wirken die Hentschels – der Patriarch, seine Frau, seine Söhne, seine jüngere Tochter, das Schloss, der Park, die Bediensteten. Wie mit Goldrand, ganz unaufgeregt und fern jeglicher platten Agitation erzählt Lange von einer gescheiterten Emanzipation, vom „Wert“ einer Frau in einer Unternehmerdynastie, zeichnet überdies subtil das Bild einer Welt, in der man Probleme mit Macht, Geld, und, wenn es sein muss, mit Gewalt löst.

Regisseur Michael Krummenacher findet wunderschöne, stimmige Tableaus dafür, vermählt Jagdgewehr und Laptop, zeigt vorne den einsamen, an Leib und Seele verwundeten Detektiv und im Hintergrund den Apparat, der ihm den Rücken frei hält. Buch und Regie können sich dabei auf durchweg gute Schauspieler verlassen, allen voran Dagmar Manzels Paula Ringelhahn als nahes, fast mütterliches Pendant zur fernen Ex-Geliebten, außerdem Marita Breuer als Industriellengattin und Sina Martens als Eva und Toni Hentschel.

Stark das Schlussbild – die Begegnung zwischen Voss und seiner Vergangenheit. Für einen kurzen Moment bleibt die Zeit stehen, lässt innehalten und sich erinnern.