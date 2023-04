Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß lobt Kollegen: „Krass, was ihr uns Schönes schenkt!“

Von: Rudolf Ogiermann

Teilen

„Ich habe vieles näher an mich herankommen lassen“: Stefanie Kloß im Gespräch mit Johannes Oerding in „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. © Vox

„Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ feiert Jubiläum. Bei Vox startet an diesem Dienstag die zehnte Staffel. Mit dabei diesmal Clueso, Stefanie Kloß von Silbermond, Lea, Nico Santos, Alli Neumann, Montez - und Johannes Oerding, der die insgesamt acht Folgen auch moderiert.

Lieder, die man für sich selbst geschrieben hat, einmal von anderen zu hören – das ist das Prinzip der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Zum zehnten Mal kamen dazu jetzt auf einer Luxuslodge bei Kapstadt im fernen Südafrika sieben Musikerinnen und Musiker zusammen – Abende voller Emotionen. Wir sprachen mit Stefanie Kloß (38) von Silbermond, die bereits zum zweiten Mal dabei ist.

Moderator Johannes Oerding sagt im Intro zu dieser Staffel, es handele sich bei diesem Treffen um ein „Zusammenkommen und Zusammenbleiben“. Ist es das auch in Ihren Augen?

Stefanie Kloß: Ich war ja jetzt das zweite Mal dabei. Und was war das Erste, was ich nach meiner Ankunft in Südafrika gemacht habe? Ich habe eine Whatsapp an unsere alte Gruppe geschrieben, dass mich das so sehr an unsere Zeit vor sechs Jahren erinnert. Das sagt eigentlich schon alles.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem Format?

Stefanie Kloß: Wir alle haben das Problem, dass wir uns und das, was wir erschaffen, nicht objektiv beurteilen können. Das Schöne an „Sing meinen Song“ ist, dass das die anderen übernehmen. Deswegen haben mich die Dinge, die die Künstlerinnen und Künstler über Silbermond gesagt haben, wie sie uns sehen, welche Verbindungen sie mit uns haben, so wahnsinnig berührt. Weil man im Alltag manchmal vergisst, was für ein Geschenk das ist, so eine Band zu sein – und das schon so lange. Dass wir die besten Freunde sind, dass wir über die Musik das Menschliche nicht aus den Augen verloren haben. All diese Dinge bekommst du in dieser Sendung von den anderen in der Runde noch einmal auf ganz besondere Weise vor Augen geführt.

Es fällt auf, dass Sie alle vor Ihren Auftritten sehr nervös sind .

Stefanie Kloß: Ja, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause werden sich wahrscheinlich auch fragen, warum das so ist. Vielleicht denken die sich: Was soll das, das sind doch nur sieben Leute, die werden es doch wohl schaffen, voreinander zu singen. Aber es macht schon etwas mit dir, wenn du vor Kolleginnen und Kollegen singst, die genau wissen, was es bedeutet, Lieder zu schreiben. Über jedes Wort zehntausend Mal nachzudenken. Viel von sich preiszugeben. Und wenn man dann seine eigene Version eines Titels der jeweiligen Künstlerin oder des jeweiligen Künstlers kreiert, dann ist das so, als würde man ihn oder sie selbst berühren. Und dann die spannende Frage: Gefällt ihr oder ihm das, was man sich überlegt hat?

Sie haben regelmäßig sehr gerührt gewirkt.

Stefanie Kloß: Dazu muss ich sagen, dass ich beim ersten Mal, 2017, sehr aufgeregt war. Alles war neu für mich, ich wollte alles richtig machen. Für dieses Mal hatte ich mir vorgenommen, ganz entspannt da reinzugehen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich vieles viel näher an mich habe herankommen lassen. Aber das lag auch an den Kolleginnen und Kollegen, an so jemand wie Clueso beispielsweise. Die ganze Band Silbermond ist Fan von ihm, wir mögen und schätzen seine Musik, wir mögen ihn als Künstler, als Mensch. Und wenn er dann einen Song wie „Leichtes Gepäck“ singt und sich herausstellt, dass wir damit eine sehr ähnliche Geschichte verbinden, dann berührt mich das.

Wer oder was hat Sie am meisten bewegt an „Ihrem“ Abend?

Stefanie Kloß: Da kann und will ich niemanden herausheben, weil ich finde, dass sich jede und jeder aus dieser Runde einen irrsinnigen Kopf gemacht hat. Man sitzt nur da und denkt: What? Ihr habt euch so krass mit Silbermond beschäftigt? Ihr habt so viel Zeit aufgewendet, um uns so etwas Schönes zu schenken? Das ist verrückt!

Gab es auch so etwas wie einen Lagerkoller? Geht man sich nicht auch einmal auf die Nerven?

Stefanie Kloß: Dazu hatten wir zu wenig Zeit. Denn es ist ja wirklich alles sehr eng getaktet. Wir haben die Sendungen sehr schnell hintereinander aufgezeichnet, tatsächlich hätten wir manchmal lieber mehr Zeit mit- und füreinander gehabt. Aber wenn wir wirklich einmal zusammensaßen, ohne Kamera, haben wir viel geredet, auch über ernste Dinge.

Was nehmen Sie diesmal mit? Ich zitiere Nico Santos, der gesagt hat: „,Sing meinen Song’ hat mein Leben verändert!“ Würden Sie das von sich auch sagen?

Stefanie Kloß: (Lacht.) Nico ist einfach ein Mann für die Superlative! Aber sweet!

Haben Sie Freundschaften fürs Leben geschlossen?

Ein Treffen der besonderen Art: Nico Santos, Montez, Johannes Oerding (der auch moderierte), Lea, Alli Neumann, Clueso und Stefanie Kloß von Silbermond (v. li.) trafen sich in Südafrika für die Jubiläumsstaffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ © Vox

Stefanie Kloß: Na ja, ich kenne beispielsweise Alli Neumann erst seit kurzer Zeit, da möchte ich noch nicht von einer Freundschaft fürs Leben sprechen. Es ist wie immer, wenn man neue Leute kennenlernt. Zu den einen hat man schneller einen Draht als zu den anderen. Aber ich muss sagen, dass diesmal besondere Vibes in der Luft lagen. Und gerade Alli habe ich ins Herz geschlossen und behaupte, dass die Staffel viel weniger lustig wäre, wenn diese junge, engagierte Frau nicht dabei gewesen wäre. Gleiches gilt für Montez. Die anderen kenne ich schon länger, da spürt man die Vertrautheit. Wir haben einfach supergut miteinander harmoniert. Das macht Mut, sich zu öffnen, sich musikalisch fallenzulassen. Und man geht auf jeden Fall reicher nach Hause, als man gekommen ist.

Sendehinweis:

Vox zeigt sieben Folgen plus einer achten mit Duetten jeweils dienstags um 20.15 Uhr.