Ukraine-Krieg: Arte-Doku zeigt, wie Kunst als Waffe eingesetzt wird

Von: Katja Kraft

Teilen

„Im Rhythmus des Artilleriefeuers“: Der ukrainische Geiger Moisei Bondarenko spielt mit seiner Violine im Kriegsgebiet. © G.E.I.E./Arte

Für die Arte-Dokumentation „Kulturkrieg“ hat Philipp Kohlhöfer ukrainische Künstlerinnen und Künstler an der Front und in zerstörten Ateliers besucht. Und zeigt, wie Kunst als Waffe wirkt.

Man versteht kein Wort. Und versteht doch alles. Wenn Andriy Khlyvnyuk das ukrainische Lied „Oj, u lusi tscherwona kalyna“ singt, spürt man den Schmerz, den der Krieg seinem Volk zufügt. Gleichzeitig wirkt „Kalyna“ wie ein Analgetikum: Das hier ist kein Trauerstück, das hier ist eine musikalische Kampfansage. 1914 geschrieben von Stepan Tscharnezkyj, wurde dieses alte Volkslied vor einem Jahr weltweit berühmt. Weil besagter Andriy Khlyvnyuk es, gekleidet in Tarnanzug, a cappella in Kiew sang, ein Video davon auf Instagram teilte – das zum Hit wurde. Seither haben Tausende es öffentlich angestimmt, in Fußballstadien, bei Demonstrationen, in Luftschutzkellern, das ukrainische Eislauf-Paar Oleksandra Nasarowa und Maksym Nikitin nutzte es bei seinem WM-Auftritt 2022. Dieses „Kalyna“ erzählt eindrucksvoll davon, wie stark Musik wirkt. 3:15 Minuten als Durchhalteparole für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und mitreißendes Beispiel dafür, wie „Kunst als Waffe“ eingesetzt werden kann. So lautet denn auch der Untertitel der Dokumentation „Kulturkrieg“, die Arte am 22. Februar 2023 um 22 Uhr und im Anschluss in der Arte-Mediathek zeigt.

Wer einer Nation ihre Kultur stiehlt, zerstört ihre Identität

Man kann ja viel über die Kraft von Kultur schreiben, doch wenn man Philipp Kohlhöfers Gesprächspartnern zuhört und ihnen dabei zuschaut, wie sie in Uniform Musik machen, wie sie die Ruinen mit Street Art gesundküssen, wie sie Bilder und Skulpturen aus zerbombten Museen retten, dann kapiert man es erst so richtig: Wer einer Nation Kunst und Kultur stiehlt, der zerstört ihre Identität.

Aber nicht mit der Ukraine. Der ungeheure Kampfgeist, mit dem die Bürgerinnen und Bürger seit Kriegsbeginn die Welt beeindrucken, spiegelt sich in dem wider, wie sie künstlerisch auf die Situation reagieren. Russlands Versuch, die Ukraine als eigenständige Nation zu zerstören, führt zum Gegenteil: Die Ukrainer entdecken ihre Wurzeln wieder, etwa in alten Volksliedern. Und wenn der Strom ausfällt, dann singen die Chöre die Noten vom Blatt eben im Taschenlampenlicht. „Ein Sprichwort sagt: Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen. Der Kreativitätsschub des jetzigen Krieges beweist uns das Gegenteil“, sagt First Lady Olena Selenska.

Das propagandistische Potenzial von Bildern wird ausgespart

Es wühlt auf, wenn man, meist in Handyaufnahmen oder vom Filmteam festgehalten, den Violinisten Moisei Bondarenko vor schwerem Kriegsgerät geigen sieht. Und er davon erzählt, dass er mitten im Gefecht beginnt, sich mit seiner Geige rhythmisch an das Artilleriefeuer anzupassen. Gleichzeitig ist Kohlhöfers Film eine Gratwanderung. Denn das propagandistische Potenzial von Musik, Gedichten, Bildern spart der Regisseur aus. Sein Film wirft einen durchweg positiven Blick auf die kämpfenden Künstlerinnen und Künstler, die jetzt „statt Instrumenten Maschinengewehre tragen“. Fast vergisst man, was es heißt, wenn ein Maler erzählt, dass nur noch ukrainische Lieder im Radio erklingen – und er durch sie „immer entschlossener“ wurde, „in den Krieg zu ziehen“. Bilder verschütteter Leichen, verletzter Frauen, Männer, Kinder, zertrümmerter Häuser zeigen, was In-den-Krieg-Ziehen bedeutet.

Der Grafiker Andriy Yermolenko produziert Bild um Bild, um durch die Verkäufe möglichst viel Geld für die Armee zu sammeln. Er hofft, dass der Krieg durch bessere Ausrüstung schneller beendet werden kann. Viele seiner Angehörigen sind gefallen. Aber: „Sie wussten, wofür sie starben. Es ist sehr schwer zu kämpfen, wenn du nicht weißt, wofür du kämpfst.“ Musik und Kunst, das macht der Film deutlich, erinnern die Kämpfenden daran, weshalb sie es tun. Musiker Khlyvnyuk sieht es so: „Text ist viel stärker als jede Rakete. Die Rakete explodiert und das war’s. Text wird in den Herzen der Menschen und in ihren Gedanken über Jahrhunderte weiterleben.“ Sein vier Generationen altes „Kalyna“ ist ein Symbol der Unbeugsamkeit der Ukraine geworden. Sänger Taras Topolia ist überzeugt davon, dass diese Unbeugsamkeit wesentlich von der großen schöpferischen Kraft der ukrainischen Künstlerinnen und Künstler getragen wird. „Durch Lieder beispielsweise versteht man auf einer sinnlichen Ebene unser Leid. In der ganzen Welt. Weil es diese Kulturdiplomatie von Anfang an gab, haben wir den Informationskrieg bereits gewonnen.“