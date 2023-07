Unsere Buch-Tipps für den Sommerurlaub: Die schönsten Seiten des Jahres

Von: Katja Kraft

Zum Start der Sommerferien: Unsere Buchtipps für unterhaltsame Stunden am Strand, am Pool oder auf Wiese im Park. Auf einen unterhaltsamen Sommer!

Und jetzt mal bitte Schluss mit produktiv sein. Sommerurlaub, das heißt: Auch das Hirn darf mal ein bisschen Pause machen. Klar kann man sich auf die Sonnenliege Jelinek oder Dostojewski mitnehmen. Aber seien wir ehrlich: So ein völlig vorhersehbarer Liebesroman oder ein Schmunzel-Krimi tun doch auch mal gut. So wie der Körper bei 40 Grad schon von Salat und Wassermelone satt wird, freuen sich die grauen Zellen im Oberstübchen über leichte Kost. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen Bücher vor, deren Seiten nur darauf warten, mit Sonnencreme-verschmierten Fingern durchgeblättert, mit Sand berieselt und mit Schokoladeneis vollgekleckert zu werden. Und wenn wir sie dann im Winter aus dem Regal ziehen, erinnern uns die Flecken an die herrlich flirrende Sommerzeit. Die ist jetzt. Machen Sie sich’s schön!

Die Schwangerschaft, die ersten Jahre, der Kindergarten, die Schule – Erziehungsratgeber gibt es schon so viele, dass man damit die Steinerne Brücke pflastern könnte. Dieser ist anders, denn er tut gar nicht erst so, als wolle er aus jungen Müttern perfekte junge Mütter machen. „Mama fatale“ heißt dieses Werk, der ideale Titel für ein Buch, dessen Autorin ihre beiden Kinder, wie sie behauptet, „vollkommen ohne Plan und im Affekt“ erzieht.

Man merkt von der ersten Seite an, dass dahinter eine Meisterin des Wortes steckt, die Regensburger Kabarettistin Eva Karl Faltermeier. Nichts wird ausgelassen an Situationen, die Mamas an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen, so mancher gute Rat von Freundinnen, Eltern, Ehemännern oder sonstigen Experten für alles wird thematisiert. Nicht alles ist wohl von der 40-Jährigen selbst erlebt, manches auch nur gut erfunden oder gut abgeschaut, allen Episoden gemeinsam ist, dass sich keine Mutter mehr schlecht fühlen muss, wenn das Chaos Alltag wird.

Eva Karl Faltermeier erzählt mit so viel Witz und Herzenswärme, dass sogar lesende Väter lachen (und gelegentlich schlucken) müssen, obwohl sie gar nicht so gut wegkommen. Es muss nicht immer der leichte Krimi sein, auch „Mama fatale“ taugt als ideale (Trost-)Lektüre für eine sommerliche Auszeit – man sollte nur seine (kleinen) Kinder so lange beaufsichtigt wissen, denn man legt es nicht mehr so leicht weg. Eva Karl Faltermeier: „Mama fatale“. dtv Verlag, München, 192 Seiten; 12 Euro.

Carley Fortune – die Frau heißt wirklich so. Und schenkt uns dementsprechend einen Roman, der ein bisschen glücklicher macht. „Fünf Sommer mit dir“, das ist wie ein wohliger Nachmittag mit der Lieblingsserie, die man mit 16, 17 so gern gesehen hat. Eigentlich ist man ihr längst entwachsen, aber es macht halt doch so Spaß, sich noch mal hineinzuversetzen in diese aufregende Zeit der vielen ersten Male. So geht’s auch der dreißigjährigen Percy, die nach dem Tod einer Vertrauten aus Kinder- und Jugendtagen zurückfährt an den Ort, wo einst das Ferienhaus ihrer Eltern stand. Und wo sie fünf unvergessliche Sommer erlebte. Wir dürfen sie mit ihr in der Erinnerung noch einmal erleben. Schier unendlich lange Ferien, Lesen auf dem Bootssteg, Wettschwimmen. Und, natürlich: die erste große Liebe. Was aus dem Traumkerl Sam für ein Traummann geworden ist, das verfolgt man als Leserin gebannt mit. Fortune weiß mit clever gesetzten Spoilern am Ende der Kapitel dafür zu sorgen, dass man weiter- und weiterlesen möchte. Liebesglück in Serie. Kann man gut am Pool binge-lesen. Und danach im Sonnenschein weiterträumen. Ach, Sommer... Carley Fortune: „Fünf Sommer mit dir“. Penguin Verlag, München, 416 Seiten; 13 Euro. KATJA KRAFT

„Die Liebe an miesen Tagen“ ist nicht etwa das Tagebuch einer frustrierten Ehefrau, sondern der neue Roman von Ewald Arenz. Mit der zauberhaften Geschichte „Alte Sorten“ und dem wunderbaren Buch „Der große Sommer“ hat der Nürnberger Lehrer bereits zwei echte Würfe gelandet (gehören auch in den Koffer). Nun erzählt er von der Liebe in der Lebensmitte. Clara ist Ende 40, Fotografin, und seit dem Tod ihres Mannes nicht unbedingt auf der Suche nach einer Romanze. Elias, ein Schauspieler und gut zehn Jahre jünger, spürt, dass er in seiner Beziehung festsitzt und keine echten Gefühle hat. Als er Clara begegnet, beginnt ein dramatisches Ringen um eine späte Liebe mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Ewald Arenz: „Die Liebe an miesen Tagen“. Dumont, Köln, 384 Seiten; 24 Euro. ASTRID KISTNER

Allein schon der Titel: „Mein Lieblingsmensch“. So schön, wenn man dieses Buch geschenkt bekommt oder es selbst verschenkt – steckt ja doch eine berührende Botschaft dahinter. Und wenn man dann reinliest in die insgesamt 21 kurzen Geschichten, dann umgibt einen ein ähnlich wohliger Schauer. Autorinnen und Autoren wie Laura de Weck, Daniela Krien, Benedict Wells, Fabio Volo, T. C. Boyle und John Irving, um nur einige zu nennen, schreiben hier von besonderen Verbindungen, von Begegnungen und Lieblingsmenschen eben, die ihre beziehungsweise die Leben ihrer Protagonisten geprägt haben. Das ist mal innig, mal herzerwärmend, mal traurig, dann wieder lustig, meist intensiv. In einem Fall (Laura de Wecks „Forever“) auch nur ein kurzer Dialog, der es allerdings in sich hat und auf so wenigen Seiten so viel Wahres enthält.

Was die Texte, die Shelagh Armit und Lena Thomma ausgewählt haben, verbindet – außer, dass sie allesamt von Banden erzählen, die uns verbinden –, ist: Sie hallen nach. Und bleiben, auch wenn man sich zwischendurch im Wasser abkühlt. Jede Geschichte für sich wärmt dann die Seele wieder wie ein Sonnenstrahl. Diverse Autoren: „Mein Lieblingsmensch“. Diogenes, Zürich, 256 Seiten; 12 Euro. STEFANIE THYSSEN

Kein Urlaub ohne Krimi! US-Autorin Tess Gerritsen ist die Erfinderin der spröden Polizistin Jane Rizzoli und der smarten Gerichtsmedizinerin Maura Isles. In „Mutterherz“, dem 13. Fall für das Powerduo, wagt Gerritsen Neues: Für den Plot um eine erschlagene Krankenschwester und eine verschwundene Nachbarstochter führt sie neue Erzählperspektiven ein, gönnt Charakteren wie Janes Mutter Angela neue Tiefe und legt jede Menge falsche Fährten. Ungewohnt, aber wer sich drauf einlässt, wird mörderisch gut unterhalten. Tess Gerritsen: „Mutterherz“. Limes, Wiesbaden, 384 S.; 22 Euro. KATRIN BASARAN

In Gedanken nicht nur verreisen, sondern obendrein auch durch die Zeit zu reisen: mit Büchern kann man das. Sammy Harkham, Zeichner, Autor, Karikaturist, schickt seine Leserinnen und Leser in dieser Graphic Novel zurück ins Los Angeles der frühen Siebzigerjahre. Die Zeit der Hippies klingt gerade aus, die Filmszene ist kreativ, chaotisch, fordernd, brutal. Am Bodensatz Hollywoods entstehen im Akkord sogenannte B-Movies, Filme mit Titeln wie „Kobra-Frauen“, „Blutmond“ – oder eben „Blood of the Virgin“. In dieser flirrenden, drogenbefeuerten, mitunter ausbeuterischen Szene versucht Seymour, sich eine Karriere aufzubauen. Talent und Ehrgeiz hat er, doch muss er sich als Cutter fürs Exploitation-Kino verdingen, um seine junge Familie zu ernähren. Dann erhält er die Chance, erstmals selbst Regie zu führen – doch zu welchem Preis?

Harkham verklärt nichts, sondern erzählt mit trockenem Humor, in glaubwürdigen Dialogen und mit klarem Blick von einer in vielen Schattierungen schillernden Phase der Filmgeschichte. Deren Chaos kontrastiert er mit aufgeräumten, an der Ligne claire geschulten Zeichnungen. In der Geschichte mag am Set die Welt untergehen, im Comic sitzt Bild ordentlich an Bild und überrascht bei jedem weiteren Blick mit Details. Sammy Harkham: „Blood of the Virgin“. Reprodukt, Berlin, 296 Seiten; 39 Euro. MICHAEL SCHLEICHER