Uraufführung von Daniel Behles Operette „Hopfen und Malz“: Da braut sich was zusammen

Teilen

Pilgerpaar trifft auf Brauerstochter: Ischias (Jakob Nistler, li.), Senta (Madelaine Vogt) und Klaus (Richard Glöckner). Die schräge Operette könnte kommende Saison am Gärtnerplatz laufen. © Dirk Rückschloß

Der Mann glaubt noch an die Operette und kann komponieren: Die Uraufführung von Daniel Behles Operette „Hopfen und Malz“ in Annaberg-Buchholz wird zur schrägen, kalauernden Sause. Es gibt viel zu lachen und auch Kürzungspotenzial.

Ab und zu muss man sich in Acht nehmen vor Daniel Behle. Nicht, wenn er auf der Bühne steht: Strauss, Wagner, Mozart, Lieder – für Stimmschlürfer stets ein Fest. Doch wenn der Tenor redet, dann sitzt oder steht das Gegenüber schnell in einer Wort- und Assoziationsdusche. Sehr amüsant, aber eben auch viel. Und spätestens seit dem Wochenende ist klar: Der Mann komponiert auch so. Dass sich einer in den Lockdowns hinsetzt, um den Frust mit Tonsetzen zu vertreiben, ist schon mal bemerkenswert. Dass es dabei auch noch, im ersten Fünftel des 21. Jahrhunderts, um eine Ehrenrettung der Operette geht, nötigt erst recht Respekt ab. Vielleicht aus Sicherheitsgründen, abseits der Hotspots, erlebte nun „Hopfen und Malz“ seine Uraufführung, Behles erste Tat fürs Musiktheater.

Während draußen das Erzgebirge und mit ihm Annaberg-Buchholz im Schnee versinkt (der Christbaum auf dem Marktplatz strahlt noch immer), finden sich im kleinen Eduard-von-Winterstein-Theater mit seinem ohnehin hochambitioniertem Repertoire Stammgäste und Behle-Fans ein. Es wird gelacht, viel sogar. Dies nicht nur aus Höflichkeit dem beliebten Promi gegenüber, die Sache macht wirklich Spaß.

Bierbrau-Wettbewerb zwischen zwei Dörfern

Behle hat mit Textdichter Alain Claude Sulzer einen vollkommen schrägen Dreiakter gezimmert. Eine gute Arbeitsteilung: hier der vor Einfällen berstende, hanseatische Sänger, dort der bedächtige Schweizer Schriftsteller, der lichtete, kanalisierte, reduzierte. Das Ergebnis wuchert noch immer, ist mit dreieinviertel Stunden inklusive Pause zu lang. Nacherzählen lässt sich „Hopfen und Malz“ ohnehin kaum. Es geht um den jährlichen Bierbrau-Wettkampf zwischen den Dörfern Ölsum und Meersum. Um ein Voodoo-Gebräu, mit dem Letztere endlich mal gewinnen wollen und das mithilfe eines Mönches auf Sünden-Suche angerührt wird. Es gibt eine Liebesgeschichte zwischen Brauerstochter Senta und Pilger Klaus und den darob ausgebooteten Bernd – und am Ende noch ein bislang verschwiegenes Mutter-Tochter-Verhältnis.

Dass die Handlung gern überraschend abbiegt, munter Neben-, manchmal auch Sackgassen beschreitet, ist vor allem Behles Schreiblust geschuldet. Musik-Nerds sind bei ihm bestens aufgehoben, weil er selbst einer ist. Die Partitur bewegt sich durchs Zitatengewitter. Immer wieder rauscht Richard Strauss durch den kleinen Orchestergraben. Dann flackert mal Wagners „Tannhäuser“ auf, sein „Lohengrin“, auch Borodin mit den „Polowetzer Tänzen“. Zweimal singen alle einen Choral im Stile Bachs, immerhin befindet man sich ja in Sachsen.

Nummern mit Ohrwurm-Qualität

Doch es gibt auch viel Original-Behle mit Ohrwurm-Qualität. Die Nummer „Das Wandern ist des Pilgers Lust“ etwa mit ihren verqueren Synkopen, den Mönchs-Hit „Ich möchte eure Sünden hör’n“ oder den Verzweiflungsausbruch des abgewiesenen Liebhabers „Das ist die Wunde von Bernd“. Behle, der Tenor aus Kalau, lebt sein Laster hemmungslos aus von der Eröffnungsnummer „Der Flens ist da“ bis zum Walzer „Willst du ne Fanta, Klaus?“

Seine Kunst erschöpft sich allerdings nicht nur im Text- und Melodienerfinden, der komponierende Sänger ist auch erstaunlich sattelfest in der Beschäftigung der Instrumente. Viel Experimentierlust und Fantasie hört man heraus. Behle ist ein Farbenfummler und kleiner Atmosphärenzauberer. Und einer, der die Triangel über Gebühr einsetzt, weil sie eben da ist. Und vorführt, dass auch die Tuba zur Kantilene taugt.

Dass Annaberg-Buchholz über keinen Staatstheater-Etat verfügt, sieht man, macht aber nix. Regisseurin Jasmin Solfaghari nutzt das für eine aufgekratzte, hintergründige Inszenierung, bei der auch das Improvisierte Pointenqualität hat. Walter Schütze baute einen praktikablen Schauplatz: hinten ein begehbarer Dünen-Deich, rechts Sentas fahrbarer Kiosk, der zur Klause von Mönch Theophil umfunktioniert werden kann. Und ansonsten viel Raum für Aktion. Alles Leute von heute in Gummistiefeln. Keine Flachfiguren, sondern – dank Behle/Sulzer und Solfaghari – echte Typen. Von schrullig bis abgefahren: alles dabei. Und dass Bernd zwar im orangefarbenen Trikot Holländer-Fan ist, aber auch an einen rechten Proll mit Goldkettchen erinnert, ist eine böse ostdeutsche Pointe.

Vier Theater bringen das Stück heraus

Da macht es auch wenig, dass mancher stimmlich an Grenzen gerät. Behle verlangt viel von den Kolleginnen und Kollegen. Operngewichtiges mischt sich mit Musical-Parlando. Und verstehen muss man vom fast inflationären Textwitz auch noch etwas, die Sängerinnen und Sänger haben klugerweise Mikroports. Höchsten Respekt nötigt auch das ab, was die Erzgebirgische Philharmonie Aue leisten muss. Gerade weil Behle oft Großkalibriges à la Strauss und ambitionierte Soli vorschweben, bekommen die Musikerinnen und Musiker einiges zu tun. Im Graben ist man hörbar animiert von der Partitur, auch weil Dirigent Jens Georg Bachmann als souveräner Motivator unterwegs ist.

Vier Theater haben bislang angebissen an „Hopfen und Malz“. Die nächste Neuproduktion ist schon im April in Neustrelitz. Und auch das Münchner Gärtnerplatztheater zeigt sich interessiert. Wie zu hören ist, könnte die Operette dort kommende Saison herauskommen – der Dramaturg reiste schon mal zur Uraufführung nach Annaberg-Buchholz. Dass am Werk noch geschraubt und einiges stringenter werden müsste, weiß Behle wahrscheinlich selbst. Und manche Handlungsumdrehung bräuchte es nicht, zumal sich manches auf die Schnelle kaum mitteilt. Der Irrsinn des Stücks macht aber Laune. Schaum mer mal.