Verlegerlegende Hans Dieter Beck feiert 90. Geburtstag: Alles, was Recht ist

Von: Katja Kraft

Teilen

Voller Wissbegierde und mit verschmitztem Lachen: Verlegerlegende Hans Dieter Beck. © Verlag C. H. Beck

Hans Dieter Beck ist eine Legende des Verlagswesens. Er hat das Unternehmen zum führenden Verlag im Bereich der juristischen Literatur gemacht. Wie er das geschafft hat? Ein Gespräch mit dem verschmitzten Hans Dieter Beck, der am 9. April 2022 unglaubliche 90 Jahre alt wird.

Er meint das wirklich ernst. Wenn Hans Dieter Beck ein bisschen mehr Freizeit hätte, würde er sich beispielsweise mal wieder in aller Ruhe ins Kapitalmarktrecht vertiefen. Herrlich! Ungläubig schaut man ihn an – da ist es wieder, das verschmitzte Lachen. Er weiß wohl selbst, dass Kapitalmarktrecht nicht bei jedem auf der Liste der liebsten Urlaubsbeschäftigungen ganz oben steht.

Nun muss man wissen, dass dieser Mann alle freie Zeit der Welt genießen könnte. Am 9. April 2022 feiert er seinen 90. Geburtstag, was man ihm nebenbei gesagt niemals glauben würde, wäre er nicht eine der glaubwürdigsten Personen, die es gibt in diesem Land. Doch statt den Ruhestand zu genießen und sich auf den Lorbeeren seines Lebenswerkes auszuruhen, kommt Beck weiter Morgen für Morgen in den Verlag in der Münchner Wilhelmstraße. Bleibt manchmal bis 22, 23 Uhr. Und geht er früher, dann niemals ohne irgendeine Arbeit, die er noch daheim erledigen kann.

1971 übernahm Hans Dieter Beck den Verlag mit seinem Bruder Wolfgang vom Vater

Ein Workaholic? „Es ist einfach ungeheuer viel zu tun“, meint er achselzuckend. Man muss nur auf die Regalwand hinter ihm schauen, um zu verstehen, was er damit meint. Etliche juristische Bücher sind da aufgereiht, jedes Jahr werden es mehr. Seit 1971 leitet Hans Dieter Beck den juristischen Zweig und hat das Haus zum führenden Verlag im Bereich der rechtswissenschaftlichen Publikationen gemacht. Übernommen hat er ihn einst in sechster Generation von seinem Vater, zusammen mit seinem Bruder Wolfgang, der die Sparte Belletristik und Sachbuch verantwortete. Doch während es damals ein überschaubares Haus mit rund 180 Mitarbeitern war, sind es heute allein in der Wilhelmstraße etwa 800 Angestellte. Es ist Hans Dieter Becks Verdienst.

Der C. H. Beck Verlag ist das Nonplusultra für juristische Publikationen

Erlebt man diesen hellwachen Geist im Gespräch, hat man schon so eine Ahnung, wie ihm dieser geschäftliche Erfolg gelungen ist. Fleißig ist er, unermüdlich, sehr bedacht und genau. Jurist durch und durch. Er selbst sagt: „Uns hat sicher die starke Entwicklung in der Rechtswissenschaft geholfen – die war in den Fünfziger- und Sechzigerjahren ja noch viel kleiner.“ Tatsächlich hat sich die Juristerei seitdem immer weiter spezialisiert. „Das kann man an Anwaltskanzleien am besten erkennen: Früher hatten die größten vielleicht zehn oder 20 Leute. Und jetzt gibt es Großkanzleien mit 800 Angestellten – das hat’s in meiner Anfangszeit überhaupt nicht gegeben.“ Völlig klar: Wo es immer weniger Universal- und immer mehr Fachanwälte gibt, da steigt der Bedarf an geeigneter Literatur. Auch die Gesetzeswelt wird immer unübersichtlicher, die Gesetze nehmen an Umfang zu; gerade durch den Einfluss der EU-Richtlinien. Und nun die Corona-Krise, die Energie-Krise, der Ukraine-Krieg – Richter, Anwälte, Studierende verlassen sich darauf, dass der C.H. Beck Verlag sämtliche dadurch bedingte rechtliche Neuerungen schnell veröffentlicht.

Weil sie Nazis waren: Beck benannte den „Schönfelder“ und den „Palandt“ um

Unterhält man sich als Nicht-Jurist mit Beck über seine Arbeit, vergehen zwei Stunden wie im Flug. Zwei Stunden Jura – aber erstaunlich: Trocken ist hier gar nichts. Weil Beck selbst solch eine Freude an dem Thema hat. Und so genau Bescheid weiß. Vor 20 Jahren hatte er den richtigen Riecher, als er Beck-online auf den Weg brachte – heute die wichtigste juristische digitale Datenbank in Deutschland. Vor zwei Jahren sorgte er für Schlagzeilen, weil er die beiden Aushängeschilder des Verlages, den „Schönfelder“ und den „Palandt“, mit denen Generationen von Jurastudierenden gearbeitet haben, umbenennen ließ. Weil sowohl Heinrich Schönfelder als auch Otto Palandt überzeugte Nazis waren. Oder die Sache mit dem Verlagshaus: Das hat er über die Jahre durch mehreren Bauten erweitern lassen. Einmal hatte sich ein Messingenieur um 19 Zentimeter in seinen Planungen vermessen – da lernte Beck, was Baurecht ganz praktisch bedeutet. Bereits eine Million Euro war zu dem Zeitpunkt investiert, nun musste alles umgeändert, bei der Stadt geprüft werden, ob die nicht genehmigte um 19 Zentimeter höhere Variante erlaubt sei. Wenn er davon erzählt, zeigt sich noch eine Qualität des Geschäftsmanns: Menschlichkeit. Der Messingenieur, dem der Fehler unterlaufen war, tat Beck so Leid, dass er ihn nicht für den Schaden aufkommen ließ. „Der arme Mensch! Den wollte ich nicht ins Unglück stürzen.“ Das sind nur einige der vielen Herausforderungen, die er in seinem langen Arbeitsleben bewältigt hat. Welche war die schwierigste? „Es waren fast immer die Personalentscheidungen: Wer steht an der Spitze großer Abteilungen?“

„Wenn man seine Pflicht erfüllen will, dann kann man nie zu 100 Prozent abgeben“

Denn auch wenn er den Eindruck macht, nicht loslassen zu können – abgeben, das kann er. Auch die volle Verantwortung? „Ich gebe natürlich einiges ab, aber die Kontrolle gebe ich nicht ab. Wenn man seine Pflicht erfüllen will, dann kann man nie ganz zu 100 Prozent abgeben.“ Das klingt, als könnte das für die Mitarbeiter, nun ja – manchmal etwas anstrengend sein. Beck überlegt. „Ich glaube nicht, dass ich ein strenger Chef bin. Und ich bin auch jemand, der sehr viel Einsicht hat, dass Fehler entstehen. Dass wirklich fehlerfreies Arbeiten unmöglich ist, lernt man, wenn man so lange lebt wie ich.“ Kein Kontrolletti-Chef also? Wieder sein verschmitztes Lächeln. „Kontrollieren, so darf man es nicht ausdrücken – sagen wir ,Nachüberlegen‘.“

Vielleicht tritt eine der Töchter künftig in die Führungsebenen des Verlags ein

Immer zum Wohle des Hauses. Das hat er von seinem Vater mitbekommen. „Mein Vater war ein Verleger, der den Verlag nicht nur als Geldquelle angesehen hat, sondern immer auch als eine kulturelle Aufgabe. Und so sehe ich mich auch.“ Wie er sich überhaupt kulturell immer engagiert hat, etwa als Initiator des wichtigen Geschwister-Scholl-Preises; oder als Leiter des Tukan-Kreises, einer der ältesten literarischen Institutionen Münchens. Und eben als einer der wichtigsten Unternehmer der Stadt. Wer wird einmal sein Erbe antreten? Drei Töchter haben Beck und seine Frau, 34, 32 und 30 Jahre sind sie jung. Die älteste ist Anwältin, „vielleicht wird sie einmal eine Rolle im Verlag übernehmen. Aber nur, wenn sie das selbst möchte.“ Das war ihm immer wichtig: die Töchter das machen zu lassen, was sie interessiert. Und so richtig vorstellen kann man es sich nicht, dass er bald keine Muße und Energie mehr haben könnte, jeden Morgen um neun Uhr in den Verlag zu radeln (!). „Ich empfinde das Jeden-Tag-Herkommen als gesund. Denn sehen Sie: Wenn man in der Früh schon lang rumtut mit Zeitung-Lesen, dann werde ich ganz nervös. Ich lese in der Früh ein bisschen Zeitung, aber wenn das lang dauert, drückt es mir auf die Stimmung. Dann denke ich: Es muss doch was gemacht werden, es gibt hier so viel Wichtiges zu tun!“