„Verstehen Sie Spaß?“ - Schauspielerin Sunnyi Melles ist als Lockvogel eine Fürstin zum Fürchten

Von: Astrid Kistner

Perfekte Tarnung: Mit schwarzer Perücke und dicker Brille ist Schauspielerin Sunnyi Melles nicht wiederzuerkennen © Sunnyi Melles privat

Premiere für Schauspiel-Star Sunnyi Melles: Am Samstag (25. März) gibt sie erstmals den Lockvogel bei „Verstehen Sie Spaß?“ und ist als fürchterliche Fürstin kaum wiederzuerkennen.

Charakterrollen hat sie schon viele gespielt. Zuletzt glänzte Sunnyi Melles als exzentrische Oligarchen-Gattin in der Oscar-nominierten Satire „Triangle of Sadness“. An diesem Samstag aber feiert der Theaterstar eine besondere Premiere: Erstmals spielt Melles den Lockvogel in der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“. Als furchtbare Fürstin bringt sie ahnungslose Mitmenschen an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Die Zuschauer, die um 20.15 Uhr einschalten, müssen allerdings Durchhaltevermögen beweisen. „Ich komme leider als Letztes“, verrät Melles im Gespräch mit unserer Zeitung. „Sozusagen als Höhepunkt des Abends.“

Auf Burg Tittmoning im Landkreis Traunstein empfängt Lockvogel Sunnyi Melles ahnungslose Paketboten © Chiemsee-Tourismus

Schauplatz des skurrilen Szenarios: Burg Tittmoning im Landkreis Traunstein. In der ehemaligen Sommerresidenz der Salzburger Bischöfe, die heute ein Museum beherbergt, empfängt die Fürstin Lieferantinnen und Zusteller. Sie sollen die Pakete auf einem Tisch neben einer antiken Vase deponieren. Doch – oh Wunder – das präparierte Möbel bricht zusammen, das wertvolle Porzellan liegt in Scherben. „Oft baut sich in solchen Spaßfilmchen die Spannung ja langsam auf. Bei uns herrscht von Anfang an Chaos“, freut sich Melles, die mal die unnachgiebige, zornige, mal die verständnisvolle Adelige gibt. „Es war die reine Improvisation. Schließlich gibt es dafür kein Drehbuch.“ Ihre Opfer: am Boden zerstört, fassungslos. Worauf die Schauspielerin besonders stolz ist: dass sie wirklich keiner erkannt hat. „Noch nicht einmal, als ich versucht habe, die Situation mit einem fröhlichen ,Verstehen Sie Spaß?’ aufzulösen“, sagt sie.

Kein Wunder: Ihr rotblondes Haar steckt unter einer schwarzen Perücke, „und vom Optiker habe ich mir extra eine dicke Brille anfertigen lassen, die meine Augen unnatürlich vergrößert.“ Eine Brille, mit der Melles kaum etwas sehen konnte. „Aber ich sollte ja auch ein bisschen wackelig rüberkommen.“

Den fertigen Spaßfilm wird sie tatsächlich erst in der Live-Show mit Barbara Schöneberger am Samstag sehen. „Ich freu mich riesig drauf – auch auf die anderen Gäste wie Howard Carpendale oder Markus Wasmeier, mit denen ich auf der Couch sitzen werde.“ Zu erleben, wie das Publikum auf ihren ersten Lockvogel-Film reagiert, ist der Schauspielerin sehr wichtig: „Es ist genau diese Energie, die ich an meinem Beruf so liebe.“

Sunnyi Melles’ Schwäche für „Verstehen Sie Spaß?“ reicht weit zurück: „Ich bin ja Schweizerin und mit der Sendung aufgewachsen. Kurt Felix war meine Jugend“, erzählt die 64-Jährige, die es liebt, ihr komödiantisches Talent voll auszuspielen. Familienshows wie diese gebe es nicht mehr viele im Fernsehen. „Umso schöner ist es, dass ich ein Teil davon sein darf.“