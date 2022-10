Münchner Villa Stuck zeigt „A Big Announcement“

Von: Michael Schleicher

„Schöne Formen sehen“ könne man in seiner Ausstellung „A Big Announcement“, sagt Bernd Kuchenbeiser. Zum Beispiel die von Christoph Ehbets gestalteten LP-Cover für Amiga. © leic/Münchner Merkur

Bernd Kuchenbeiser ist einer der wichtigsten deutschen Buch- und Schallplattendesigner. Nun hat er in der Münchner Villa Stuck die Ausstellung „A Big Announcement“ eingerichtet.

Denken wir für einen Moment an einen Werkstoff, der in vielen Aspekten das Gegenteil von Papier ist: Beton. Die Agentur Springer & Jacoby hat eben diesem in den Achtzigerjahren ein neues Image verpasst, mit dem wunderbaren Slogan „Es kommt drauf an, was man draus macht.“ Und – zack! – damit sind wir bereits mitten drin in der Villa Stuck, wo jetzt die neue Schau „A Big Announcement“ eröffnet. Sie ist bis zum 15. Januar 2023 im Haus an der Prinzregentenstraße 60 zu sehen.

„A Big Announcement“ läuft bis 15. Januar 2023 in der Villa Stuck

Hier geht es um sehr viel Papier, vor allem aber geht es um die Frage, was Mann und Frau daraus gemacht haben, also wie es bedruckt, zugeschnitten, geheftet, gefaltet, gelegt und präsentiert wird. Damit erzählt „A Big Announcement“ feinsinnig und anschaulich von einem – kleinen – Ausschnitt der Designgeschichte.

Bernd Kuchenbeiser hat „A Big Announcement“ kuratiert

Konzipiert hat diese Ausstellung, die sinnlicher ist, als mancher vielleicht vermuten würde und die nur selten etwas verkopft daherkommt, Bernd Kuchenbeiser. Der Münchner Gestalter ist nicht nur einer der wichtigsten deutschen Designer von Büchern und Schallplatten. Er zeigt in der Villa Stuck auch eben dies: Bücher und Schallplatten. Und weil er offensichtlich zudem ein zurückhaltender Mensch ist, gibt es hier keine One-Man-Show. Kuchenbeiser versteht Entwerfen als eine Art soziales Handeln – er glaubt nicht an den einen, von allen Dingen enthobenen Gott des Designs, sondern er setzt vielmehr auf Dialog und Austausch.

John Baldessari gibt in der Villa Stuck die Struktur vor

So ist die von ihm kuratierte Schau ein Rundgang, vorbei an Arbeiten von Kolleginnen, Kollegen und Vorbildern. Genauer: ein Rundgang in der Vogelperspektive. Denn die Tische mit den Objekten sind lediglich einen halben Meter vom Boden entfernt angebracht, sodass das Auge tatsächlich sehr angenehm schweifen, überblicken und In-Beziehung-setzen kann. Die Räume, gestaltetet mit „einfachen Materialien“ (Kuchenbeiser), die in der Buchproduktion genutzt werden, also vor allem Papier und Fäden, sind dabei lose strukturiert nach Worten aus dem Gedicht „Marilyn’s Dress“ von John Baldessari (1931-2020). Vor allem aber sorgen all die Buchtitel, Blocksätze und LPs für stets neue Entdeckungen und damit für Spaß bei Typografie-Tüftlern, den guten Geistern der Gestaltung und bei jedem Design-Derwisch.