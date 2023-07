Die Ackerbauern des Metal: Wackens Entstehungsgeschichte mit Charly Hübner

Von: Michael Schleicher

Teilen

Zwei Dorfkinder der anderen Art: Thomas Jensen (Sebastian Jakob Doppelbauer, li.) und Holger Hübner (Sammy Scheuritzel) gründeten 1990 das Wacken-Open-Air. © Future World

Das Heavy-Metal-Festival Wacken ist inzwischen Kult. Die neue Serie „Legend of Wacken“ bei RTL+ erzählt jetzt die Entstehungsgeschichte des bekannten Open-Air-Festivals.

Wenn Lemmy höchstselbst aus dem Jenseits herüber stiefelt, um dich zum Sterben abzuholen, dann hast du einiges richtig gemacht im Leben. Zumindest, wenn du Heavy Metal liebst und die Band Motörhead mit Lemmy Kilmister (1945–2015) zu deinen Helden zählt. Was diesen Punkt angeht, läuft es also nicht schlecht für Holger Hübner. Nur: Er will noch gar nicht abtreten.

Schließlich sollte gerade, während er in jenem Sommer 2022 im Staub liegt, das Metalfestival in Wacken starten. Das hat Hübner mit Thomas Jensen 1990 in einem Kaff in Schleswig-Holstein sprichwörtlich aus dem Acker gestampft – und zum Welterfolg mit jährlich mehr als 80 000 Musikfans gemacht.

„Legend of Wacken“: Freundschaft, Musik, Leben und Tod

Es geht also ums große Ganze in der sechsteiligen Serie „Legend of Wacken“, die ab dem 7. Juli bei RTL + gestreamt werden kann und von 12. Juli an frei empfangbar ist. Es geht um Leben und Tod: Weil Hübner, der die Geduld nicht erfunden hat, beherzt in ein nicht-isoliertes Starkstromkabel greift – „Alles muss man selber machen.“ Berühmte letzte Worte. Es geht um „eine spezielle Freundschaft“ und natürlich geht es um ganz viel Musik. Um laute, schnelle, wilde Musik mit ordentlich Bass, E-Gitarren, Schlagwerk. Heavy Metal halt. Und wenn eine solche Serie dann mit „The Number of the Beast“, dem Klassiker von Iron Maiden, beginnt, kann sie kaum mies sein.

Stimmt. Den Regisseuren Lars Jessen und Jonas Grosch ist eine besondere Produktion geglückt, deren erste beiden Folgen vor wenigen Tagen auch auf dem Münchner Filmfest gefeiert wurden. Dabei ist „Legend of Wacken“ eben nicht nur für Metalfans sehenswert, obwohl gute Musik natürlich nie schadet. Doch der Kern dreht sich hier um Zusammenhalt, ums Miteinander, vor allem um die Macht, die Welt ein kleines bisschen verändern zu können – wenn man nur daran glaubt. „Ne fette Metalparty auf’m Acker?“, wird irgendwann ungläubig gefragt. „Is machbar.“ Eben.

„Legends of Wacken“ erzählt die Geschichte von Holger Hübner (Charly Hübner, li.) und Thomas Jensen (Aurel Manthei). © Painkiller

Wackens Entstehungsgeschichte: Ausflug in die Neunziger

Die Serie vereint Dokumentarisches (gedreht wurde zum Teil während des Festivals im vergangenen August) und Fiktionales. Hier nutzt das Duo Jessen/Grosch einen beliebten Regiekniff: Durch den Stromschlag wird Hübner zwar nicht getötet, so aber doch ins Koma geschossen. Um ihn zurückzuholen, soll sein Spezl Thomas Jensen ihn möglichst persönlich und gerne emotional ansprechen, empfiehlt die Ärztin – und Jensen beginnt zu erzählen: vom Frust der Jugendlichen, weil sie am Allerwertesten der Heide leben, vom Kennenlernen der beiden, von ihrer Idee, ein Festival zu gründen. Von deren Umsetzung. Das wird zum sehenswerten, mitunter saukomischen und wahrhaftigen Ausflug in die Neunziger.

Jessen und Grosch inszenierten mit Liebe zu und Kenntnis von den Milieus (nicht nur der Metalszene), mit Gespür für Zeitkolorit und für die perfekte Ausstattung. Die Handkamera sorgt zusätzlich für Unmittelbarkeit. Ein Gewinn sind außerdem die Dialoge, in denen sich deutlich die unterschiedlichen Charaktere zeigen. Allen voran der maulfaule Holger Hübner, dem einige herrliche Ein-Wort-Sätze ins Skript geschrieben wurden – etwa wie jene Antwort auf die Frage, was er vorhabe: „Freibad. Metal. Saufen. Mit?“

Wacken Open-Air: Hübner und Manthei verkörpern Gründer

Verkörpert wird der Festivalgründer mit zurückhaltender Wucht von Charly Hübner, der nur zufällig denselben Nachnamen trägt, aber ein großer Metalkenner ist, wie sich nicht erst 2021 in seiner verspulten Liebeserklärung „Charly Hübner über Motörhead oder Warum ich James Last dankbar sein sollte“ (Kiepenheuer & Witsch) zeigte. An seiner Seite ist Aurel Manthei, den Münchner Theaterfreunde von seiner Zeit am Staatsschauspiel kennen. Er lässt bei Thomas Jensen stets durchscheinen, dass dieser Kerl aus der stichelnd-biestigen Punkszene kommt, aber eigentlich doch ein Sensibelchen ist. Mit Sammy Scheuritzel und Sebastian Jakob Doppelbauer wurden zudem zwei tolle Darsteller gefunden, die Holger und Thomas in den Neunzigern spielen. Metalfans werden darüber hinaus natürlich eine wahre Freude daran haben, die vielen, vielen Zitate und Anspielungen zu entdecken.

Apropos: „What did I see? Can I believe? That what I saw that Night was real and not just Fantasy?“ heißt es in Maidens „The Number of the Beast“. Spätestens am 31. Juli lässt sich im Norden Deutschlands wieder bestaunen, dass all das tatsächlich wahr ist und keine Ausgeburt der Fantasie. Dann startet das Wacken Open-Air 2023.

„Legend of Wacken“ läuft ab dem 7. Juli bei RTL+ und startet am 12. Juli frei empfangbar bei Nitro.