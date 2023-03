Wayne Shorter ist tot: Aus Liebe zum Risiko

Jazzlegende Wayne Shorter ist im Alter von 89 Jahren gestorben. © LIONEL BONAVENTURE

Der Jazz-Musiker Wayne Shorter ist im Alter von 89 Jahren in Los Angeles gestorben. Shorter galt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten und Saxofonisten des Jazz. Unser Nachruf:

„Das Unerwartete kann man nicht proben!“ So lautete Wayne Shorters Antwort auf die Frage, warum sein Quartett sich immer nur auf der Bühne traf, aber nie in einem Übungsraum. Routine, das professionelle Abspulen eines wie am Schnürchen eingespielten Programms war dem Saxofonisten zuwider. Shorter liebte das Risiko, sein Ziel hieß Originalität. Diese sei das Einzige, was man dem Geschenk des Lebens zurückgeben könne, aber Originalität, so der auch als „Philosoph des Jazz“ titulierte Musiker in der zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2013 entstandenen Arte-Dokumentation „Jazzlegende Wayne Shorter“, könne man eben nur beweisen, wenn man nicht wisse, was als Nächstes komme.

Wayne Shorter kam 1964 ins Quintett von Miles Davis

Mit dem unmittelbar nach der Jahrtausendwende mit dem Pianisten Danilo Perez, dem Bassisten John Pattitucci und dem Schlagzeuger Brian Blade gegründeten Quartett, das fast 20 Jahre Bestand hatte, schrieb sich Shorter bereits das vierte – und angesichts seiner mit zunehmendem Alter immer noch wachsenden Neugier auf das Unerhörte – vielleicht sogar bemerkenswerteste Kapitel in die Jazz-Geschichtsbücher.

Geboren wurde Wayne Shorter am 25. August 1933 in Newark, New Jersey. Um ins Jazzmekka New York zu gelangen, musste er also nur den Hudson überqueren. Dennoch kam Shorter relativ spät zur Musik, begann erst mit 16 Klarinette zu lernen und wechselte wenig später zum Tenorsaxofon. Mit dem stieg er 1959 bei Art Blakey’s Jazz Messengers ein, wo er bald schon nicht nur wegen seines charaktervollen, warmen und doch markanten Saxofontons, sondern auch wegen seiner Kompositionen auffiel. Diese verließen zwar nicht das relativ klar umrissene Terrain des soulgetränkten Hard Bop, fielen aber doch durch eine eigene, in diesem Genre ungewohnt raffiniert-poetische Note auf. Als Shorter 1964 auf Empfehlung von John Coltrane ins Quintett von Miles Davis wechselte, lieferte er auch diesem bald das Gros der Kompositionen, nun allerdings wesentlich radikaler die etablierten Formen erweiternd. Die heute gern „Classic Quintet“ genannte Formation etablierte die modale Spielweise, deren Orientierung an Skalen den Solisten gegenüber den Akkordwechseln des Bebop wesentlich mehr Freiheiten ließ und die harmonischen und rhythmischen Grenzen immer weiter verschob. Das Ziel war aber nicht die Tabula rasa des Free Jazz, sondern die spannendere Frage, wie weit man eine bestehende Form dehnen kann, ohne sie zu zerstören.

Wayne Shorter starb in einem Krankenhaus in Los Angeles

Man könnte sagen, Blakey und Davis waren die Bauherren, der Architekt, der mit seinen Bauplänen, sprich Kompositionen, maßgeblich den Sound beider Ensembles prägte, aber war Shorter, der ab 1964 seine eigene Musik auf einer Reihe exzellenter Alben für das legendäre Label Blue Note dokumentierte.

Kurz nachdem er Ende der Sechzigerjahre das Sopransaxofon für sich entdeckt hatte, das bald für lange Zeit sein Hauptinstrument werden sollte, gründete Shorter zusammen mit Joe Zawinul Weather Report. Anfangs sehr experimentell ausgerichtet, avancierte die Band ab 1973 mit der Integration von Rock- und Latin-Grooves sowie viel Elektronik zur nicht nur langlebigsten (bis 1986) und kreativsten, sondern auch erfolgreichsten Formation der Fusion-Ära. Der Welterfolg von Weather Report machte Shorter über den Jazz hinaus bekannt, er spielte nun auch prominente Rollen auf Alben von etwa Joni Mitchell und Steely Dan.

„Footprints“ ist die wohl bekannteste Komposition von Wayne Shorter

In der Zeit seiner größten Popularität musste Shorter auch immer wieder private Schicksalsschläge verarbeiten. 1985 starb seine 14-jährige Tochter, 1996 kam seine Frau bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Der bekennende Buddhist zog sich daraufhin einige Jahre vom Musikgeschäft zurück, ehe er mit seinem nie das Unerwartete probenden Quartett ein fulminantes Comeback feierte. Das Eingangszitat ist für Shorter-Verhältnisse übrigens untypisch prägnant. Unter Journalisten war der Vielleser mit besonderem Faible für Science-Fiction und Comics berühmt-berüchtigt dafür, Fragen gerne auch als Vorlage für ausschweifende Parabeln zu nehmen, in denen es eher um Mozart oder das Universum ging als um Profan-Faktisches. Wayne’s World war immer (s)eine ganz eigene.

„Footprints“ heißt die wohl bekannteste der vielen Shorter-Kompositionen, die Eingang in den Jazz-Kanon gefunden haben. Die Fußabdrücke, die dieser große Individualist hinterlassen hat, sind größer und markanter als die der meisten seiner Zeitgenossen. Wayne Shorter starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles. Reinhold Unger