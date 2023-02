Kai Pflaume über „Wer weiß denn sowas?“: Er ist immer noch Feuer und Flamme

Von: Astrid Kistner

Warum Quiz-Moderator Kai Pflaume auf Privatpartys lieber nicht mit unnützem Wissen prahlt, verrät er zum Jubiläum seiner ARD-Show im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die 1000. Sendung darf man schon mal feiern: Mit reichlich Glitzer, Glamour, rotem Teppich und Big Band. Und natürlich hat sich nicht nur Quiz-Moderator Kai Pflaume in Schale geschmissen, um in der XXL-Ausgabe von „Wer weiß den sowas?“ am Samstag (den 18. Februar) um 20.15 Uhr im Ersten die Korken knallen zu lassen. Auf welche Gäste sich der 55-Jährige freut, erzählt er im Interview.

In den vergangenen acht Jahren konnten Sie jede Menge skurriles Wissen anhäufen. Sie müssen doch der Hit auf jeder Party sein...

Kai Pflaume: (Lacht.) Grundsätzlich verfüge ich natürlich über einige unterhaltsame Party-Facts, die ich bei solchen Gelegenheiten einstreuen könnte. Aber ich weiß mich zu disziplinieren, weil ich glaube, dass man Leuten auch ganz schön auf die Nerven gehen kann, wenn man alle zwei Minuten mit dem Satz: „Da hatten wir mal was in der Sendung...“ um die Ecke kommt. Da ist man dann ganz schnell nicht mehr der Hit jeder Party, sondern nicht mehr eingeladen.

Haben Sie eine Ahnung, wie viele Fragen Sie in den vergangenen 1000 Sendungen gestellt haben?

Pflaume: Ich glaube, das hat mal jemand ausgerechnet. So um die elftausendirgendwas?

Es sind genau 13 140.

Pflaume: Wahnsinn, oder? Natürlich habe ich mir nicht alles gemerkt, aber Bernhard, Elton und ich pflegen eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns austauschen, wenn uns eine der gespielten Fragen dann tatsächlich im Alltag begegnet.

Wären Sie ein guter Quizkandidat?

Pflaume: Puh, ich glaube, das fühlt sich ganz anders an, wenn man als Moderator auf der anderen Seite sitzt. Außerdem ist die Art der Fragen, die wir bei „Wer weiß denn sowas?“ stellen, doch sehr anders als in den üblichen Quizshows. Bei uns wird ja kein klassisches Wissen abgefragt. Es geht um skurrile Dinge, Zusammenhänge. Wir sagen unseren Gästen vor der Sendung häufig: Der Weg zur Antwort ist entscheidender als die Antwort selbst – weil das den Spaß ausmacht.

Mit Günther Jauch und Markus Lanz spielen gleich zwei Kollegen in Ihrer Jubiläumssendung mit. Außerdem sind auch Katrin Bauerfeind und Joko Winterscheidt zu Gast. Fühlen Sie sich da nicht ein bisschen wie in „Wer stiehlt mir die Show?“

Pflaume: (Lacht.) Nee, gar nicht. Ich bin ein großer Fan von „Wer stiehlt mir die Show?“, weil das ein super Konzept ist. Und natürlich ist es kein Zufall, dass Joko da ist, weil seine Sendung ja am Sonntag auf einem neuen Sendeplatz startet. Ich glaube, von den Kollegen will mir sicher keiner meine Show stehlen, aber so einen Erfolg wie wir hätte bestimmt jeder gern.

Sind das Ihre persönlichen Wunschgäste?

Pflaume: Ja natürlich freut’s mich, dass Günther Jauch, der ja selbst einen vollen Terminkalender hat, jetzt endlich mit dabei ist. Aber auch mit Mark Forster und Yvonne Catterfield als dritter Paarung ist das eine Besetzung, die einer 1000. Folge mehr als würdig ist.

Gerade wurde Ihr Vertrag mit ARD und NDR um drei weitere Jahre verlängert. Heißt das, dass die Zukunft von „Wer weiß denn sowas?“ gesichert ist?

Pflaume: Ich wüsste keinen Grund, warum es mit der Show nicht genauso weitergehen sollte wie bisher. Wir wären nach den drei kommenden Jahren kurz vor der 1500. Folge. Ich fühle mich einfach rundum wohl mit den Formaten, die ich fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen machen darf, und die mit ihrem Erfolg auch junge Zuschauer ansprechen.

Nicht zuletzt, weil Sie persönlich schon früh angefangen haben, das lineare Fernsehen mit dem digitalen zu verbinden...

Pflaume: Das stimmt. Ich achte darauf, dass in meinen Sendungen auch immer wieder Leute aus der Online-Welt zu Gast sind. Influencer und Streamer, mit denen ich schon privat Videos für meinen eigenen Youtube-Kanal Ehrenpflaume gemacht habe. Dadurch, dass man sich kennt, lässt sich die Brücke leichter schlagen. Und natürlich ist die Mediathek eine tolle Sache, in der man so Sachen wie unseren 25-Stunden-Quizmarathon ausprobieren kann.

Welche Aufgabe hat das lineare Fernsehen in Zukunft?

Pflaume: Ich werde nicht müde zu betonen, dass das lineare Fernsehen echte Gemeinschaftserlebnisse schafft. Wenn Sie am Samstag „Klein gegen groß“ geschaut haben, dann werden montags sicher jemanden finden, mit dem Sie darüber reden können. Das funktioniert beim individuellen Streamen in der Regel nicht.