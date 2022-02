Will Smith ist „King Richard“: Spiel, Satz und Sieg im Kino

Von: Michael Schleicher

Will Smith als „King Richard“: Szene mit Saniyya Sidney als Venus und Demi Singleton, die Serena Williams spielt. © Chiabella James/Telepool

Serena und Venus Williams haben das Damentennis dominiert. Den Grundstein für ihre Karriere legte ihr Vater Richard. Der Kinofilm „King Richard“ mit Will Smith in der Titelrolle erzählt diese unglaubliche, wahre Geschichte.

Mats Wilander? Eine unermüdliche Wühlmaus an der Grundlinie. Ein Spieler, der seine Gegner mit langen Bällen zermürbte. Schwedens Stehaufmännchen der Sandplätze. Sein Landsmann Stefan Edberg, vor allem aber Boris Becker? Knallharte Serve-and-Volley-Spieler. Ihr Schläger wird zur Waffe: Aufschlag und – zack! – vor ans Netz, Entscheidung suchen, bevor der Gegner mit dem Nachdenken beginnt.

Will Smith beeindruckt als Richard Williams

Wäre „King Richard“ ein Tennisspieler und kein hinreißendes, für sechs Oscars nominiertes Sportdrama, wäre es die ideale Mischung aus Wilander und Becker: Ein Film, der sich Zeit nimmt, um von der Grundlinie aus seine Geschichte zu entwickeln, um dann überraschend anzugreifen und die entscheidenden Szenen rauszuhauen. Alles hängt eben vom Timing ab – auf dem Platz und auf der Leinwand. Das weiß Regisseur Reinaldo Marcus Green, und er beherrscht das Spiel mit Tempo und Entschleunigung famos.

„King Richard“ ist für sechs Oscars nominiert

Wie ein Sportler Ballwechsel lesen können muss, um seine Chance zu finden – so erkennt Green eine gute Geschichte. Diese Geschichte hier ist gut, richtig gut sogar, weil sie wahr ist. „King Richard“ erzählt von Richard Williams. Er ist der unglaublich ehrgeizige, zu jedem (Selbst-)Opfer bereite und bei allem, was er von seinen fünf Kindern und seiner Frau fordert, zugleich der hingebungsvoll schützende Vater der Weltklasse-Sportlerinnen Venus und Serena Williams.

Bereits vor deren Geburt hat er einen 78-seitigen Karriereplan ausgearbeitet, um die beiden an die Spitze im Damentennis zu bringen. Mit Erfolg: Serena Williams, heute 40, stand 319 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste und hat 23 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen; Venus, inzwischen 41 Jahre alt, war elf Wochen an der Spitze und verbucht sieben Grand-Slam-Titel für sich. Im Doppel siegten die Schwestern bei 14 Grand-Slam-Turnieren. Nichts, aber auch gar nichts deutete in den Achtzigerjahren darauf hin, als die beiden Mädchen mit dem Training anfingen. In Compton, Kalifornien, einem Ort, der bis dato auf keiner Karte des Tenniszirkus verzeichnet war.

So muss ihr Vater nicht nur irgendwelche Straßengangs und das Jugendamt abwehren – er trainiert mit seinen Mädchen auch unermüdlich ein Spiel, das er selbst nie gespielt hat. Dem Tennissport ordnet dieser bis zur Arroganz von sich überzeugte König des Courts alles unter – und gleich die erste Einstellung in „King Richard“ macht klar, dass die Macher so fokussiert sind wie ihre Hauptfigur: Kameramann Robert Elswit, der viele Szenen ohne Stativ dreht, was seinen Bildern eine sportliche Unmittelbarkeit verleiht, filmt eine Bespannungsmaschine. Hier wird nicht nur ein Schläger vorbereitet – im übertragenen Sinn liegt in dem schmucklosen, faden Gerät der Ursprung der unglaublichen Karriere der Williams-Schwestern.

„King Richard“ erzählt auch von Rassismus

Mehr als schmuck-, vielmehr trostlos sind die Aussichten für die Familie. Die Bälle klaut sich Richard bei anderen zusammen, den Platz in Compton muss er von Laub und Ästen befreien – und dann ist da noch der Rassismus, gerade in den versnobten Clubs des weißen Sports. Der äußert sich mal versteckt („Haben Sie es mal mit Basketball versucht?“), mal offen und hässlich. Regisseur Green und sein Autor Zach Baylin nehmen sich glücklicherweise viel Zeit, um zu zeigen, dass die Kämpfe außerhalb des Platzes härter waren als jene auf dem Court. Dabei folgen sie der Familie Williams mit großer Sympathie, sparen jedoch Konflikte, Verletzungen und Frustrationen nicht aus. Dieser Ansatz macht „King Richard“ auch für ein Publikum sehenswert, das mit Slice, Top-Spin und Tie-Break nichts anzufangen weiß.

Saniyya Sidney und Demi Singleton spielen Venus und Serena Williams

All das bildet die starke Vorhand dieser Produktion. Doch Tennis-Fans wissen, dass kein Spiel ohne eine druckvolle Rückhand gewonnen werden kann. Um die kümmert sich hier das bis in die Nebenfiguren großartige Ensemble. Will Smith in der Titelrolle gelingt es, den Ehrgeiz, das Können und den unerschütterlichen Optimismus von Richard Williams ebenso erlebbar, nachvollziehbar zu machen wie dessen Skurrilität, Wahnsinn – und dessen Angst, die der stärkste Motor im Leben dieses Mannes ist. Im Guten wie im Schlechten.

Eine echte Überraschung sind Saniyya Sidney als Venus und Demi Singleton, die Serena spielt. Sie porträtieren einerseits typische Teenager, die aber andererseits auf dem Platz großen Sport zeigen – und sich dafür die Spielweise der Williams-Schwestern (inklusive der offenen Fußstellung, die der Vater stets einforderte) eindrucksvoll antrainiert haben. Mats Wilander? Stefan Edberg? Boris Becker? Pfff! Bleibt zu hoffen, dass es auch bei den Oscars am 27. März Spiel, Satz und Sieg für „King Richard“ heißt. (Lesen Sie hier unsere Kritik zur „West Side Story“ von Steven Spielberg, die für sieben Oscars nominiert ist.)