Wolfgang Petersens Freund Klaus Doldinger erinnert sich an den Hollywood-Regisseur: „Er trug Musik im Herzen“

Von: Katja Kraft

Mehr als nur Kollegen: Wolfgang Petersen (1941-2022) und Klaus Doldinger (re.) verband eine gute Freundschaft. © Schneider-Press/Frank Rollitz

Die internationale Filmwelt ist erschüttert: Der deutsche Hollywoodregisseur Wolfgang Petersen ist tot. Musiker Klaus Doldinger hat für ihn etwa die Musik zu „Das Boot“ oder „Die unendliche Geschichte“ komponiert. Hier erinnert er sich an seinen Freund Wolfgang Petersen.

Leben ist endlich. Aber Geschichten, Geschichten sind unendlich. Die bekannteste „Unendliche Geschichte“ von allen, die von Michael Ende nämlich, hat Wolfgang Petersen 1984 verfilmt. Und dabei wie so oft mit Komponist Klaus Doldinger zusammengearbeitet. Am Tag nach Bekanntwerden von Wolfgang Petersens Tod zeigt sich der Musiker aus Icking, unweit des Starnberger Sees (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen), im Gespräch mit unserer Zeitung betroffen. Denn ihn und den Regisseur verband mehr als die berufliche Zusammenarbeit. „Dadurch, dass sich auch unsere Frauen sehr gut verstanden haben, war das eine echte Freundschaft“, sagt Doldinger. Petersens Frau Maria Antoinette, mit der er 50 Jahre verheiratet war, war bei ihm, als er starb.

Große Liebe: Wolfgang Petersen und seine Ehefrau Maria, seit 1978 waren sie verheiratet. © Schneider-Press/John Farr

Klaus Doldinger erinnert sich gern zurück an die Zeit, als Wolfgang Petersen noch nicht nach Hollywood verschwunden war, sondern in Deutschland Filmgeschichte schrieb. An „Einer von uns beiden“ zum Beispiel, 1973, Petersens ersten Kinofilm. Oder „Das Boot“, 1981. Auch wegen Doldingers Kompositionen ist das Epos bis heute ein zeitlos starkes Stück über die Grässlichkeit von Krieg – und ein Appell für Frieden. Dann natürlich: „Die unendliche Geschichte“. Dieses Wahnsinnsprojekt mit einem Budget von mehr als 50 Millionen Deutschen Mark – und damit die bis zu diesem Zeitpunkt teuerste deutsche Nachkriegsproduktion überhaupt. Eigentlich hätte Helmut Dietl Regie führen sollen. Als der ausstieg, übernahm Petersen. Ein Mann, der keine Angst hatte vor dem ganz großen Aufriss. Dem begeisterungsfähigen Begeisterer gelang es sogar, den äußerst kritischen Michael Ende vom Drehbuch zu überzeugen, das der als „Micky-Maus-Version“ seines Romans abgetan haben soll.

Klassiker: Atréjus (Noah Hathaway) Ritt auf dem Glücksdrachen Fuchur aus Wolfgang Petersens Adaption der „Unendlichen Geschichte“. © Bavaria Film

„Es war alles ein bisschen schwierig“, erinnert sich auch Doldinger an die stockende Vorgeschichte zur Filmadaption. Was aber sofort flutschte, das war die Musik. Da hatten die Macher von Beginn an eine klare Vorstellung: Großes Orchester sollte es werden. „Mit Chor und was weiß ich. Also bombastisch“, erzählt der heute 86-jährige Komponist. „Und Petersen konnte immer schon sehr fantasiereich die Bilder entwerfen, die sich nachher im Film bewahrheiteten.“ Der fantasievolle Regisseur schilderte Doldinger die fulminanten Ausblicke, das Traumhafte, das er auf der Leinwand – auch akustisch – entstehen lassen wollte. „Nach diesen Beschreibungen habe ich dann bereits die erste Komposition geschrieben. Er kam hierher nach Icking, ich habe auf dem Klavier vorgespielt, was ich mir so vorstellte. Und wir waren uns gleich sehr einig über die Musik zum Flug auf dem Glücksdrachen, das ,Auryn-Thema‘ und so weiter – da sind ja eine ganze Reihe von Themen drin.“

Genau dies sei die große Stärke Wolfgang Petersens gewesen: der Sinn für Musik. Er habe sie im Herzen getragen. „Er hatte eine starke musikalische Ader, die ihn befähigte, auf gleicher Denkhöhe mit dem Komponisten zu agieren. Das kommt nicht besonders häufig vor bei Regisseuren.“ Er habe sich immer auf die Wellenlänge der Musikerinnen und Musiker eingeschwungen und erkannt, was sie bewegt.

Filmepos: Wolfgang Petersens „Das Boot“ mit (v. li.) Klaus Wennemann, Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer. © United Archives Impress

Dass der gebürtige Ostfriese Mitte der Achtzigerjahre dann in die USA übersiedelte, konnte sein alter deutscher Weggefährte nie so recht verstehen. „Ich habe das nicht nachempfinden können, dass er sich so in der amerikanischen Richtung eingerichtet hat, während ich hier immer voll in der Heimat verankert war.“ Gleichzeitig sei auch das wieder typisch Petersen gewesen. „Er war unter den Regisseuren, die ich kannte, eine herausragende Persönlichkeit, wie man sie in der deutschen Szene sonst nicht erlebt. Und hatte Erfolg damit. Das hat mich gefreut.“

Dabei war Petersens letzter Streich dann wieder einer in der Heimat. In Deutschland inszenierte er 2016 ein Remake nach seiner eigenen Vorlage aus dem Jahr 1976: die Gauner-Komödie „Vier gegen die Bank“. Natürlich – drunter machte er es nicht – mit Starbesetzung: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Michael Herbig. Es war das letzte Kapitel einer endlichen Geschichte.