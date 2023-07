„Yamato“-Trommler: Begeisterung Schlag auf Schlag mit Mimik, Musik und Leidenschaft

Von: Patricia Huber

Die Yamato-Trommler begeisterten in München auch mit ihrer Mimik und kurzen Comedy-Einlagen. © Hiroshi Seo

Der Saal im Deutschen Theater hat gebebt. Die Trommler der Show „Yamato“ haben bei ihrer Premiere in München das Publikum mitgerissen.

Wenn nicht nur die Trommelfelle auf der Bühne brummen, sondern auch die in den Ohren, dann ist man bei „Yamato – The Drummers of Japan“. Wobei die Bezeichnung Trommler bei weitem nicht ausreicht, um die Leistung der elf Männer und Frauen, die dort auf der Bühne stehen, zu beschreiben. Hochleistungssportler, Sänger, Comedians – all das wird bei der neuen Show mit dem Titel „Tenmej“ geboten, die noch bis zum 9. Juli im Deutschen Theater in München gastiert.

„Yamato“-Trommler überzeugen durch pure Leidenschaft

Mit einer beeindruckenden Leidenschaft wird zwei Stunden mit selbst geschnitzten Holzstöcken auf Trommeln in verschiedener Größe eingeschlagen. Dabei sind die Instrumente nicht einmal das größte Highlight. Vielmehr wird man gefesselt von der Mimik der japanischen Künstler, aus der man in jeder Sekunde ablesen kann, mit wie viel Freude und Leidenschaft sie bei der Sache sind. Dass sie für das was sie tun brennen, das spürt man sogar als Zuschauer. Vermutlich muss man das aber auch, denn ohne eine solche Hingabe, wäre das Trommel-Training wohl kaum zu ertragen.

Wer nach den eindringlichen Rhythmen eine Pause zum Durchatmen benötigt, bekommt diese auch. Und zwar dann, wenn mit kleinen Chappa-Zimbeln eine leichte Slapstick-Einlage eingelegt wird. Eine willkommene Abwechslung nach den lauten und dumpfen Trommel-Tönen, die einmal durch den gesamten Körper gehen. Auch bei den Klängen der gitarrenähnlichen Shamisen kommt man kurz zur Ruhe. Bei geschlossenen Augen könnte man fast meinen, man säße in einem japanischen Zen-Garten, ehe man mit den durchdringenden Trommelschlägen wieder zurück in den Saal geholt wird.

Yamato – The Drummers of Japan von 04. bis 09. Juli 2023 in München. © Hiroshi Seo

„Yamato“ zieht das Publikum in seinen Bann

Auch die Interaktion mit dem Publikum haben die „Yamato“-Trommler perfektioniert. Mit gemeinsamem Klatschen, Schreien und Fäuste-in-die-Luft-reißen wird sichergestellt, dass alle Gäste voll bei der Sache sind – mit Erfolg. Am Ende würde man am liebsten selbst auf die Bühne stürmen und der 500 Kilogramm schweren Odaiko-Trommel einen dumpfen Ton entlocken. Schließlich blieb es aber bei Standing Ovations für die Trommel-Truppe.

Weitere Aufführungen finden am 5., 6., 7., 8. und 9. Juli statt. Karten gibt es online unter www.deutsches-theater.de.