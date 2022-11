ZDFneo: Caroline Links phänomenale Serie „Safe“ - Kinderseelen, die uns spiegeln

Von: Katja Kraft

Teilen

Begeistert mit ihrer ersten Serie: Regisseurin Caroline Link. © Adrienne Meister

Oscar-Preisträgerin Caroline Link macht erstmals eine Serie - und was für eine! „Safe“ läuft ab jetzt bei ZDFneu - und ermuntert zu mehr Menschlichkeit.

Diese Serie sollte uns allen verschrieben werden. Als perfekte Medizin gegen das, was unsere Gesellschaft immer kranker macht: fehlende echte Kommunikation und Zugewandtheit. Wie wunderbar still es in den Praxisräumen von Katinka (Judith Bohle) und Tom (Carlo Ljubek) ist. Und mit wie viel Wärme und Offenheit sie ihren kleinen Patienten begegnen. Am liebsten würde man sofort selbst ein paar Stunden bei Katinka und Tom nehmen. Weil die beiden Kinder- und Jugendtherapeuten in Caroline Links phänomenaler Serie „Safe“ in Wahrheit nicht bloß Mädchen und Buben helfen. Ein Blick in die Seelen der Kinder ist ein Blick in den eigenen Spiegel – heilt man ihre Wunden, heilt man immer auch sich selbst.

Warum schminkt sich Ronja (Lotte Shirin Keiling) – und wie nah ist ihr Verhältnis zu ihrem Papa? Das Mädel gibt der Therapeutin Rätsel auf. © Bella Halben

Was ist Caroline Linkda wieder für ein Meisterstück geglückt! Dass die Oscar-Preisträgerin („Nirgendwo in Afrika“, 2003) ausgezeichnet mit Kindern arbeiten kann, ist bekannt. Von „Jenseits der Stille“ (1996) bis „Der Junge muss an die frische Luft“ (2018) – führt die 58-jährige Münchnerin Regie, wachsen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler über sich hinaus. Nun wählt Link also erstmals das Serienformat und man kann nicht anders, als immer weiter und weiter und weiter zu schauen. Ein Glück, dass alle acht Folgen nicht nur ab 8. November 2022 dienstags und mittwochs je ab 20.15 Uhr bei ZDFneo laufen, sondern dass sie allesamt auch bereits in der ZDF Mediathek abrufbar sind.

Caroline Links ZDFneo-Serie „Safe“ erinnert an „In Treatment“

Die Grundkonstellation erinnert an die erfolgreiche und ebenfalls sehenswerte Serie „In Treatment“. In jeder Folge schauen wir Katinka oder Tom bei einer Therapiestunde über die Schulter. Mit Ronja beispielsweise, die sich mit ihren sechs Jahren schon schminkt und eine besonders enge Beziehung zu ihrem Vater hat; oder mit dem 16-jährigen Sam, ein Straftäter, der von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht wird. Besonders die kleine Ronja, die Lotte Shirin Keiling irrsinnig überzeugend spielt, zieht einen sofort in ihren Bann. „Wenn ich dir was zugebe, darfst du mich aber nicht hauen“, sagt sie unvermittelt zur Therapeutin. Und als die einwendet: „Ich würde dich niemals hauen“, hört man in Ronjas Erwiderung einen Satz, den das Mädchen vermutlich des Öfteren schon selbst gehört hat: „Manchmal hat man das schon verdient. So’n Klaps hat noch keinem geschadet.“ Und wenn sie dann mit kleinen Puppen spielt und das Vater-Püppchen das Ronja-Püppchen ständig küssen lässt, ertappt man sich bei dem Gedanken, ob da vielleicht ein Missbrauch im Spiel ist. Und warum vergräbt Ronja die Figur, die ihren kleinen Bruder darstellt, tief im Sandkasten? Was liegt dahinter?

Immer auf Augenhöhe: Therapeut Tom (Carlo Ljubek) mit Sam (Valentin Oppermann). © Julia von Vietinghoff

Großartig spielt Judith Bohle, die Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus ist, diese Therapeutin, die weder den Fehler macht, vorschnell zu urteilen, noch sich durch gewiefte Tricks ihrer jungen Patientinnen und Patienten provozieren zu lassen. Auf den ersten Blick wirkt sie wie jemand, den nichts aus der Ruhe bringen kann, genau wie Tom, den Carlo Ljubek ebenso einnehmend spielt. Beide müssen viel ertragen; beide haben kluge Strategien, ihr Gegenüber dazu zu bringen, sich zu öffnen. Und beide haben ihr eigenes Leben selbst nicht komplett im Griff. Auch das ist wohltuend menschlich und nah dran an der Realität.

„Safe“ ist eine Nachhilfestunde in Achtsamkeit

Überhaupt hat man hier nie das Gefühl, einer fiktiven Geschichte zu folgen. Caroline Link, die auch das Drehbuch geschrieben hat, hat sich dabei von zwei Psychologen beraten lassen. Und von einer Frau inspirieren lassen, die sie schon früh begeistert hat. „Schon in meiner Schulzeit war mir ein Buch von der amerikanischen Kinderpsychotherapeutin Virginia Axline aus den Siebzigern in die Hände gefallen: ,Dibs. In Search of himself‘. Ich habe es als 17-Jährige mit großer Faszination gelesen. Ein angeblich autistisches Kind wird behutsam von einer Therapeutin auf seinem Weg in die Welt begleitet“, erinnert sich Link. Kein Zufall also, dass auch Katinka eine Karte mit einem Spruch von Virginia Axline auf dem Tisch stehen hat: „Enter into Children’s Play and you will find the Place where their Minds, Hearts and Souls meet.“ – „Wenn du dich auf das Spiel der Kinder einlässt, wirst du den Ort finden, an dem sich ihr Verstand, ihr Herz und ihre Seele treffen.“ Link hat sich auf der Kinder Spiel eingelassen, wieder einmal. Herausgekommen ist eine berührende, wahrhaftige, lehrreiche Erzählung über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen – und wie wir diesen Umgang miteinander verbessern könnten. Acht Nachhilfestunden in Achtsamkeit, Zugewandtheit, gewaltfreier Kommunikation. Wirkt Wunder.