ZDFneo zeigt zweite Staffel von „Fett und Fett“: das Lebensgefühl der Münchner Millennials

Von: Katja Kraft

Großes Kind mit großen Träumen – doch was daraus machen? Das fragt sich Jaksch (Jakob Schreier) in „Fett und Fett“. ZDF © Nikolas Tusl

ZDFneo zeigt nun die zweite Staffel der großartigen Serie „Fett und Fett“. Wie es sich als Mittdreißigjähriger in München lebt? Genau so! Unser Serientipp.

Bei Amazon Prime ist seit Kurzem eine Serie abrufbar, die das Lebensgefühl der Millennials einfangen soll. Eigentlich eine Frechheit, denkt man sich als jemand, der selbst zwischen 1981 und 1995 geboren wurde. Derart im eigenen Saft aus Befindlichkeiten dümpelnd werden die fünf jungen Leute dargestellt, die da in der Amazon-Reihe „Damaged Goods“ in München ihren Neurosen frönen. Und sich einander trotz allem immer wieder versichern, wie perfekt sie in ihrer Imperfektion doch sind. Jeder ein Wunder, jeder noch ein bisschen individueller – kein Grund, was zu verändern. Solange man hübsch politisch korrekt ist. Puh, ganz schön bemüht.

Jaksch (Jakob Schreier, 2. v. re.) und seine Freunde (rechtes Foto v. li.) Jogi (Oscar Lauterbach), Bulli (Bulgan Molor-Erdene) und Nicolai (Nicolai Zeitler) sind immer auf der Suche nach dem Glück. © Nikolas Tusl

Und dann kommt Jakob Schreier daher und zeigt, wie es besser geht. Der Schauspieler, selbst Jahrgang 1986, hat bereits 2019 in der ersten Staffel von „Fett und Fett“ gezeigt, was die Millennials aus München tatsächlich umtreibt. Sympathisch verpeilt stolperte Schreier in der Hauptfigur des Jaksch mit Wegbier durch das Nachtleben an der Isar. Immer auf der Suche nach – ja, was eigentlich? Das weiß Jaksch auch in den neuen vier Folgen nicht so recht, von denen ZDFneo am 26. Juli 2022 und 2. August 2022 ab 21.45 Uhr je zwei zeigt. In der ZDF-Mediathek sind sie bereits jetzt hier verfügbar. Vier mal 25 Minuten, die jeder Millennial natürlich in einem durchschaut. Binge Watching, Alter.

„Fett und Fett“ bringt auf den Punkt, was Millennials bewegt

Anders als bei „Damaged Goods“, wo die Hochglanzkulisse so künstlich wirkt wie die Themen, die darin verhandelt werden; wo man immer das Gefühl hat, dass kurz vor Drehbeginn noch ein Ausstatter dreckiges Geschirr in der Ikeaküche platziert hat – weil: das sind ja Menschen, die zwar erwachsen sind, aber ihr Erwachsensein so gar nicht im Griff haben – vergisst man auch in Staffel zwei von „Fett und Fett“ völlig die Inszenierung. Weil man sie als Mitte-30-jähriger Münchner hier tatsächlich alle wiedererkennt, die Typen, die Plätze, die Sorgen, die Diskussionen, die großen Fragen, die man sich morgens um sechs nach durchgemachter Nacht hochphilosophisch an der Tanke stellt. Und weil man weiß, wie es sich anfühlt, wenn einem dann Teenies beim Feiern über den Weg laufen. Und erkennt, dass die 16-, 17-Jährigen die eigenen Kinder sein könnten. Wie in Folge zwei, der stärksten der vier. Da hat Jaksch eine Erkenntnis, die ziemlich genau das Lebensgefühl dieser Generation Y einfängt, der scheinbar alle Türen offen stehen – wenn man sich doch nur für eine Tür entscheiden könnte! „Die ganze Zeit will ich Sachen, auf die ich eigentlich keinen Bock hab’. Sport machen, ein eigenes Stück schreiben. Und ich zerbrech’ an diesem Widerspruch.“

„Fett und Fett“: Willkommen im 21. Jahrhundert!

One World Problems, wie die Millennials so sagen. Ambitioniert, aber zum Scheitern verurteilt. Weil der Biss fehlt und die Fähigkeit, sich zu einem Weg durchzuringen. So sind doch bitte nicht alle in dem Alter? Stimmt. Die Alternative sind Menschen wie Amara (Samira El Ouassil). Smart, durchsetzungsstark, erfolgreich, immer aktiv, sozial bestens vernetzt und versiert in jedem Small Talk auf der nächsten hippen Vernissage. Entweder alle Potenziale ausschöpfen oder daran verzweifeln – willkommen im 21. Jahrhundert.

Und mittendrin Jaksch, dieser Bär mit gütigem Blick. Warum man ihm trotzdem so gern durch die Münchner Kammerspiele, die Maxvorstadt oder zu seiner Familie aufs Land folgt? Weil er etwas tut, was die „Damaged Goods“-Kids nicht können: sich selbst nicht so ernst nehmen. „Dein Weltschmerz ist keine 50 Cent wert!“, meint seine Freundin Svenia (großartig: Svenia Bayer) einmal trocken. Dann lachen sie beide und torkeln weiter durch die Stadt. Die großen Kinder mit den großen Träumen. Man wünscht sich sehr, dass sie noch ein paar Staffeln weiterträumen.