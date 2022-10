Das Münchner Hotel öffnet seine Türen für die Schau „Zimmer frei“

Von: Stella Rüggeberg

Auf ein Tässchen Tee bei „Picnic Keeper“ Pierre-Yves Delannoy in Zimmer 20 © Oliver Bodmer

Kurz vor der Langen Nacht der Museen öffnet das Mariandl Hotel seine Türen für die Schau „Zimmer frei“. Elf Künstlerinnen und Künstler haben jeweils eins Zimmer mit verschiedenen Techniken neu gestaltet und laden zum Gespräch über Kunst ein.

In Zimmer 10 sitzt ein knapp zwei Meter großer, aus Handtüchern gefalteter Schwan auf einem Bett. Dafür verwendete Sebastian Quast 150 alte, benutzte Tücher. Der Schwan, ein monogames Tier, bekommt somit eine völlig andere Bedeutung, denn die Handtücher wurden von mehreren Menschen benutzt. Sie sind also nicht monogam, und der Schwan verliert dadurch seinen reinen Charakter.

Auf dem Balkon nebenan sorgen derweil Sekt und Rosenblätter für eine romantische Atmosphäre, ohne auf das Gefühl eines luxuriösen Aufenthaltes zu verzichten. Das Münchner Hotel Mariandl wird einmal im Jahr zum Treffpunkt für Kunst und Kunstbegeisterte. In der „Zimmer frei“-Ausstellung richten elf Künstler jeweils ein Zimmer ein. Jeder Raum wird zu einer eigenen Exposition und bietet somit dem Besucher ein abwechslungsreiches Erlebnis.

Mein lieber Schwan: Sebastian Quast kombinierte 150 Handtücher für seine knapp zwei Meter hohe Skulptur © Oliver Bodmer

Die Reise beginnt im ersten Stockwerk des Hotels. Die alte Holztreppe quietscht mit jedem Schritt und wirkt als direkter Gegensatz zu der modernen Kunst, die Besucher auf zwei Etagen erwartet. Pinkfarbenes Isolierband und Bambusstäbe sind von den Ecken und Fenstern des Raumes gespannt. Ein Stilbruch, der einen Mittelpunkt zwischen der Einrichtung und den zeitgenössischen Arbeiten schaffen soll, ohne den pompösen Raum zu verändern, erklärt Ömer Faruk Kaplan. Sein Werk fordert Betrachter indirekt auf, den Linien zu folgen und die Diskrepanz von grafischen Elementen und räumlicher Einbettung zu untersuchen.

In Zimmer 15 befindet sich ein weißer Vorhang, der durch vier Ventilatoren am Fenster in schwungvolle Bewegungen kommt – wie Wasser, was die Künstlerin Alice Strunkmann-Meister schon zu vorherigen Werken inspiriert hat. Hört man im ersten Stockwerk bloß die Ventilatoren und die Schritte der Besucher, wird es auf der zweiten Etage schon deutlich lauter.

Pinkes Isolierband als Kontrast zur alten Einrichtung: Ömer Faruk Kaplan in seinem Raum des Mariandl © Oliver Bodmer

In Zimmer 20 wird man von Pierre-Yves Delannoy mit Tee empfangen. Sein Zimmer stellt das eines „Picnic-Keepers” dar. Hier können Besucher mit dem Raum und dem Künstler interagieren. Regelmäßige Aufführungen laden die Zuschauer zudem ein, gemeinsam mit Delannoy das Leben des „Picnic-Keepers” nachzuspielen – und es zu bewundern.

Die kleinen, altmodisch eingerichteten Zimmer im Mariandl erwecken direkt ein familiäres Gefühl. In manchen Räumen duftet es sogar leicht süßlich oder nach Seife: Gerüche, die man als Kind im Elternhaus wahrgenommen hat. Besonders in Zimmer 21, das ohnehin kindlich gestaltet ist. Die Betten sind mit Leinwänden bezogen, die von der Nichte der Künstlerin Regina Rupp bemalt wurden. Auf der gegenüberliegenden Matratze sind Anhänger aus Wachsmalkreide platziert. Das Werk erzählt vom Bett und seiner Bedeutung als Ort der Ruhe. Andere Künstler wiederum arbeiten digital. Lia Melissa Wehrs erstellt etwa ihre Kunstwerke am Computer und lässt diese dann auf Stoffe drucken: Das macht das Cyberspace greifbar.

In der „Zimmer frei“-Ausstellung ist also sowohl für Kunstkenner als auch für unerfahrene Besucher etwas dabei. Die Künstler betreuen ihre Werke und können ihre Kunst jedermann und jederzeit im Detail erklären. Die Ausstellung in der Goethestraße 51 läuft bis einschließlich dem 16. Oktobertäglich 12-22 Uhr. Bei der Langen Nacht der Museen am 15. Oktober ist die Ausstellung von 18-1 Uhr geöffnet. Mehr Infos gibt es unter. www.mariandl.com.