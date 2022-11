Zehn Millionen zu wenig im Lockdown bezahlt? Klage gegen Salzburger Festspiele

Von: Markus Thiel

Ihr Fall wird Thema vor Gericht und im Parlament: die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor in Salzburg. © Thomas Köber

Zahlen Kulturinstitutionen für ausgefallene oder verschobene Vorstellungen nur nach Gutsherren-Art? Gegen die Salzburger Festspiele soll bald eine Musterklage von freien Künstlerinnen und Künstlern laufen. Auch deutsche Häuser gehören offenbar zu den Übeltätern.

Es ist noch nicht vorbei. Auch wenn die Bühnen wieder vor vollem Haus spielen dürfen. Doch die Lockdown-Zeit wirkt sich weiter aus, und zwar auf die Konten vieler freier Künstlerinnen und Künstler. Noch immer wartet mancher auf gerechte Ausgleichszahlungen nach abgesagten oder weit in die Zukunft verschobenen Produktionen. Eine besonders unrühmliche Rolle, so sehen es jedenfalls die Initiatoren einer Musterklage, spielen die Salzburger Festspiele. „So schlimm und unehrlich wie Salzburg hat es sonst praktisch niemand getrieben“, sagt der Tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke.

Am Freitag machten er und seine Mitstreiter in Wien ihre geplante Klage öffentlich. Beteiligt sind die österreichische „Anwaltspetition für Freischaffende“, die dortige „Florestan-Initiative“ und die Münchner Organisation „Aufstehen für die Kunst“. Ihre Kritik entzündet sich am Beispiel der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Ein Privatverein, der regelmäßig in Salzburg engagiert wird und für große Projekte Mitglieder eines Extra-Chores hinzuzieht. Diese hätten nur Abschlagszahlungen für Vorproben erhalten. Für die abgesagten Sommerprojekte seien die Verträge dagegen ohne Entschädigung aufgelöst worden, und dies auf Druck der Festspiele. Auch 60 Mitglieder des Philharmonia Chores haben laut Ablinger-Sperrhacke nach dem Kippen einer Opernproduktion nichts bekommen.

Zehn Millionen Euro zu wenig bezahlt?

Salzburg hat die Vorwürfe schriftlich zurückgewiesen. Man habe „als einziges großes Festival weltweit im Sommer 2020 stattgefunden und damit Hunderten KünstlerInnen Beschäftigung gegeben“. Außerdem sei es gelungen, fast alle der für 2020 geplanten Produktionen nachzuholen. Ablinger-Sperrhacke lässt das nicht gelten. „Die Festspiele haben sich als Retterin der Kunst in Corona-Zeiten inszeniert“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. „Dabei haben sie ihr Programm willkürlich geändert, zum Beispiel eine völlig neue ,Così fan tutte‘ ins Programm genommen, ohne eine einzige Sängerin oder einen einzigen Sänger aus der ursprünglich geplanten ,Zauberflöte‘ oder ,Don Giovanni‘ zu beschäftigen.“ Insgesamt vermutet er einen Nachzahlungsbetrag von zehn Millionen Euro.

Schließlich geht es auch anders, wie der Tenor betont. Er habe etwa dem Ensemble der Seefestspiele im burgenländischen Mörbisch geraten, keine Auflösungsverträge zu unterschreiben. Das Ergebnis: Die Künstlerinnen und Künstler bekamen eine Kompensation für den Sommer 2020.

Was Außenstehende leicht übersehen: Auch wenn freie Kulturschaffende mit späteren Projekten getröstet wurden, geht zunächst auf ihren Konten kein einziger Euro ein – obgleich sie ja weiter für ihr tägliches Leben aufkommen müssen.

Im Falle der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor stören sich die Kläger zudem an einer Ungleichbehandlung. Unterm Strich hätten die Extra-Choristen nur 50 Prozent der Summe ihrer Kolleginnen und Kollegen erhalten. „Das ist schlicht illegal, der Gleichheitsgrundsatz wurde verletzt“, sagt Ablinger-Sperrhacke. Salzburg habe hier „ein absurdes Dumpingsystem installiert“. Unterstützung haben die Initiatoren von der SPÖ erhalten, die eine Anfrage im Nationalrat gestellt hat.

Kritik auch an der Praxis in Dresden, Frankfurt und Berlin

Doch die Übeltäter sitzen offenkundig nicht nur in Österreich. Auch die Dresdner Semperoper, die Frankfurter Oper oder die Berliner Opernstiftung hätten sich den Freien gegenüber nicht gerade rühmlich verhalten, kritisiert Wolfgang Schwaninger, Tenor und Rechtsanwalt. Berlin zum Beispiel habe nur 25 Prozent Ausfall gezahlt und zudem „einen willkürlichen Deckel“ von 10 000 Euro pro Spielzeit eingeführt. Was bedeute: Je mehr Engagements vereinbart waren, desto geringer fällt die Entlohnung pro Einsatz aus. Dresden habe Produktionen einfach gestrichen, obwohl dort ein Spielbetrieb erlaubt gewesen sei, berichtet Schwaninger. Und Baden-Württemberg habe sich aus Sicht des Landes „ganz schlau“ verhalten. Dort gab es zwar einen Ausgleich von 60 Prozent aus einem Sozialfonds, was auf den ersten Blick großzügig wirke. Doch wurde dies mit anderen Hilfen und dem weiteren Einkommen verrechnet.

„Nach Gutsherrenart“ hat sich für Schwaninger die Frankfurter Oper verhalten. Zunächst habe Intendant Bernd Loebe nichts zahlen wollen, erst auf Druck habe man bis zu 30 Prozent aushandeln können. „Da lässt man sich also als Opernhaus des Jahres feiern und auf der anderen Seite die Freien hängen.“ Und dies vor dem Hintergrund, dass sich eine Tür weiter das Frankfurter Schauspiel Künstlerinnen und Künstlern ohne Festengagement gegenüber viel aufgeschlossener verhalten habe.

Anders als in Österreich mit seinem zentralistischeren System haben es Freelancer in Deutschland mit seinem Länder-Flickenteppich viel schwerer, ihre Belange durchzusetzen. Einen „Lichtblick“ allerdings gibt es für Schwaninger: Die EU-Kommission habe erlaubt, dass Selbstständige kollektive Verhandlungen führen und damit als eine Art Tarifpartei auftreten können. „Was bedeutet, dass eine Durchsetzung der Rechte über Arbeitskämpfe möglich ist – auch an den Bühnen.“

All dies zeigt, dass die Lockdowns finanziell und juristisch nicht aufgearbeitet sind – zumal sich in den Verträgen noch immer fragwürdige Regelungen finden. Gerade weil die Probleme der Freischaffenden im wieder angelaufenen Kulturbetrieb kaum mehr wahrgenommen werden (was den Theatern und Opernhäusern nur recht ist), wollen sie sich nun verstärkt Gehör verschaffen.

Die Frage ist nur, wie sich die Kulturinstitutionen nun verhalten. Ob etwa Wolfgang Ablinger-Sperrhacke jemals wieder bei den Salzburger Festspielen engagiert wird? „Mit Sicherheit, weil dort eine neue Festspielführung installiert werden wird“, sagt er. „Ich würde nicht darauf wetten, dass es mit der derzeitigen noch lange weitergeht, wenn die eine Musterklage am Hals hat sowie eine parlamentarische Anfrage.“