Zwischen Himmel und Hölle

Von: Astrid Kistner

TV-Koch mit Leidenschaft: Güngörmüs ist in zahlreichen kulinarischen Shows zu Gast. © RTL+

Der Münchner Sternekoch Ali Güngörmüs hat in seiner Karriere schon viel erreicht. Im BR-Porträt spricht er über Erfolge, Tiefschläge und Ängste.

Wenn Ali Güngörmüs von seiner Familie spricht oder mit dem Auto durch die ostanatolische Heimat fährt, dann spürt man, dass er immer noch in ihm steckt – der kleine türkische Junge. Aufgewachsen in einfachsten Verhältnissen mit sechs Geschwistern in einem Dorf ohne Strom, das nur über einen Feldweg zu erreichen ist. Pageou ist nicht nur der Ort seiner Kindheit, sondern auch der Name seines Münchner Restaurants, in das Güngörmüs seit Jahren sein Herzblut steckt. Der heute 46-Jährige war der erste deutsche Spitzenkoch mit türkischen Wurzeln, der sich einen Michelin-Stern erobert hat. Das BR Fernsehen widmet dem Wahlmünchner ein sehr persönliches „Lebenslinien“-Porträt (verfügbar in der BR-Mediathek), in dem er über die Höhen und Tiefen seiner bewegten Karriere spricht.

Ali Güngörmüs besucht regelmäßig seine türkische Heimat

Wie viel Leben passt in 46 Jahre? Im Fall von Ali Güngörmüs eine Menge. Seine Kindheit beschreibt er als „einfach, aber glücklich“. Keine Läden, kein Verkehr, kein Handyempfang. Statt Spielsachen gibt es nur die Natur, ein paar Ziegen, Hühner und den starken Zusammenhalt der Geschwister. Mit den Filmemachern Ralph Quinke und Reiner Holzemer reist Güngörmüs in seine Heimat Pageou. Ein Ort, den er mindestens einmal im Jahr besucht, „um runterzukommen“ und Freunde zu sehen. „Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme“, sagt der Koch, der zehn Jahre alt ist, als der Vater, der als Gastarbeiter in München arbeitet, ihn und den Rest der Familie nach Bayern holt.

Ali Güngörmüs in seiner ostanatolischen Heimat Pageou © Reiner Holzemer

Ein Kulturschock, erinnert sich Ali Güngörmüs. „Die ersten Tage haben wir uns gar nicht aus der Wohnung getraut und die Tram nur staunend aus dem Fenster betrachtet.“ Mit der Schule steht er auf Kriegsfuß. „Ich hab mich gerade so sehr bemüht, dass ich nicht sitzen bleibe. Das hat den Lehrern nicht so gefallen“, erinnert er sich im TV-Porträt.

Der Münchner Sternekoch Ali Güngörmüs in seinem Restaurant © Ralph Quinke

Aber Ali ist ehrgeizig, wenn er etwas erreichen will. Er absolviert die Kochlehre in einem Münchner Wirtshaus, wechselt in die Obhut des Sternekochs Karl Ederer, der sein kulinarischer Ziehvater wird und ihm, obwohl er ungern auf seinen besten Mann verzichtet, einen Job im „Tantris“ besorgt. Der Film zeigt, mit welcher Leidenschaft Güngörmüs seinen Weg geht. Er brennt für seinen Beruf, arbeitet sieben Tage die Woche und wagt mit 27 den Sprung nach Hamburg, wo er im Hafen das schicke Restaurant „Le Canard“ übernimmt. Zwei Jahre später wird er mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet. Doch der Erfolg hat seinen Preis: Mit 31 bricht Güngörmüs zusammen, Herzrasen, Atemnot, Todesangst. „Ich war am Ende“, sagt er im Film, in dem er sehr offen über die schwere Zeit seines Burn-Out spricht.“ Die Partnerin, die Kinder – keiner kommt so recht an Ali heran, „weil ich das Gefühl hatte, dass mir keiner helfen kann“. Seine Rettung wird der Sport und ein persönlicher Trainer, der ihn aus dieser dunklen Zeit holt.

„Für den Erfolg habe ich viel auf Freizeit und Familie verzichtet. Die Menschen, die ich liebe, sind zu kurz gekommen. Ich bin zu kurz gekommen“, sagt Güngörmüs, der als Sterne- und Fernsehkoch, Buchautor und Restaurantbesitzer eigentlich alles erreicht hat. Vielleicht sogar zu früh, wie er in den „Lebenslinien“ nachdenklich preisgibt. „Man darf seine Reseven nicht zu schnell ausschöpfen.