ZZ Top: „Raw“ ist ein würdiger Schlussakkord

Von: Christoph Ulrich

ZZ Top (v.li.): Dusty Hill (1949-2021), Billy Gibbons und Frank Beard. © Ross Halfin

Vor einem Jahr starb Dusty Hill, Bassist von ZZ Top. Mit dem Album „Raw“ ist soeben die letzte Platte des Trios in der Originalbesetzung erschienen. Lesen Sie hier unsere Kritik:

„Let the Show go on!“ Dass die Show weitergehen möge, war Dusty Hills ausdrücklicher Wunsch. Er hat ihn bei seiner krankheitsbedingten Abreise nach Texas an seinen Bruder im Barte, Billy Gibbons, gerichtet. Wenig später, im Juli 2021, war der ZZ-Top-Bassist und Sänger verstorben – und die Band ihm zu Ehren weiter auf Tour. Mit Hilfe des langjährigen Gitarrentechnikers der Band, Elwood Francis, konnte die Show zügig fortsetzen. Obgleich wunschgemäß weitergerockt wurde: Ein ordentlicher Abschied von Dusty Hill blieb aus. Der folgt nun ziemlich genau ein Jahr nach dem Tod des Bassisten in Form eines neuen Albums: „Raw – That little ol’ Band from Texas’ Original Soundtrack“ sind die letzten gemeinsamen Aufnahmen der Originalbesetzung. Entstanden im Rahmen einer Grammy-nominierten Netflix-Dokumentation, firmiert die Veröffentlichung offiziell als Soundtrack, ist aber eigentlich ein komplett live eingespieltes Album.

ZZ Top nahmen „Raw“ in Texas auf - wo sonst?

Für den Film nahmen ZZ Top in der historischen Tanzhalle „Gruene Hall“ in New Braunfels, Texas, zwölf Stücke auf. Bewusst verzichtete man auf Publikum, bewusst schuf man eine Art Proben-Atmosphäre. Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard erklärten mit Musik, wie sie von einer seltsam altbacken wirkenden jungen Bluesband zu einer der größten Rockbands der Welt wurden.

„Le Grange“ und andere Hits stehen neben unbekannteren Stücken

Das ergibt ein Set, das sich nicht nur auf Hits kapriziert und das man so live nie gehört haben dürfte: „Brown Sugar“ (nicht der Stones-, sondern der ZZ-Top-Song) und „Certified Blues“ vom 1971er-Debüt stehen neben Welthits wie „La Grange“, „Tush“ oder „Legs“. Der Clou: Zu hören sind tatsächlich nur die drei Musiker. Diese titelgemäß rohe Herangehensweise holt aus „Tube Snake Boogie“ oder dem ungestümen „Heard it on the X“ dieselbe mitreißende Essenz wie aus bekannt Furiosem. Die Klammer bilden also der herrlich ungeschliffene Sound und die nunmehr abgegriffenen Stimmen der irgendwie jugendlich wirkenden Altherrenband.

Apropos Sound: Die Leistung der Toningenieure Jake Mann und Gary Moon ist aller Ehren wert. Insbesondere Dusty Hills Basslinien waren selten so gut zu hören und sind so präsent wie Billy Gibbons’ gewohnt saftige Gitarre. Erneut wird offenbar, was eigentlich immer schon klar war: Ohne den massiven Groove von Frank Beard und Dusty Hill im Kreuz kann „The Reverend“ Gibbons noch so beseelt Soli aufzaubern – er würde längst nicht so stabil stehen.

„Raw“ sei eine „rechtschaffene Erinnerung an Dusty Hill“, sagt die Band

Kaum zu glauben, dass die zwölf Stücke an einem Tag eingespielt worden sein sollen. Wenn’s stimmt, ist „Raw“ ein weiterer Beweis der überragenden Live-Fähigkeiten des Trios. Es mag sein, dass bislang schlicht keine Zeit war, das Kapitel „ZZ Top in Originalbesetzung“ ordentlich zu schließen. Dieses Album, „in rechtschaffener Erinnerung an Dusty Hill“, ist ein würdiger Schlussakkord, dabei beeindruckend und hervorragend produziert.