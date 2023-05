10 Bücher über und um Frankfurt am Main

4 von 11

Frankfurt ohne seine etwa 300 Wasserhäuschen wäre wie München ohne Englischen Garten oder Hamburg ohne Hafen undenkbar. Samy, dessen Eltern in den 1970er Jahren aus Jugoslawien nach Frankfurt kamen, ist der Pächter eines Wasserhäuschens in der Frankenallee im Frankfurter Gallusviertel. In einem ausführlichen Gespräch mit Jürgen Roth geht Samy auf die Ästhetik, Ökonomie und Soziologie der Trinkhalle ein und erzählt dabei unglaubliche, saukomische und tieftraurige Geschichten rund um diesen einzigartigen städtischen Ort.

