Die aktuellen Hörbuchcharts aus Juli 2023

Von: Jessica Bradley

Teilen

Starke Präsenz für Lyx Audio im Juli: Top-Autorinnen wie Laura Kneidl und Lena Kiefer erobern das Hörbuch-Ranking mit mehreren Hits.

BookBeat hat die besten Hörbücher aus dem Monat Juli enthüllt, die Hörbuchliebhaber nicht verpassen sollten. An der Spitze thront Rebecca Yarros‘ mitreißendes Werk „Fourth Wing: Flammengeküsst“, gefolgt von den mehrfach platzierten Namen Laura Kneidl und Lena Kiefer.

Wir stellen Ihnen die vier besten Hörbücher aus der Liste vor. Für lange Autofahrten haben wir auch Empfehlungen für Kinder und natürlich auch für jeden, der gerne Hörbücher hört.

Violet findet sich unerwartet im Geschwader des geheimnisvollen Xaden wieder, dessen Vater als Staatsfeind hingerichtet wurde. Obwohl anfangs Widerstand spürbar ist, entsteht zwischen ihnen ein widerstrebender Respekt, der schließlich zu einer ungewollten Partnerschaft führt. Trotz ihrer Bemühungen kann Violet die Anziehungskraft zwischen ihr und Xaden nicht leugnen. Doch fragt sie sich, ob ihre Verbindung stark genug ist, um mit Xadens tiefstem Geheimnis umzugehen oder ob es für immer ein Hindernis zwischen ihnen sein wird.

Violets Traum, Gelehrte am renommierten Basgiath War College zu werden, zerplatzt jäh, als sie als Tochter der Kommandantin am Auswahlverfahren der Drachenreiterakademie teilnehmen muss. 100 Drachen sind auf der Suche nach neuen Reitern, 300 Bewerber stehen bereit. Das erste Lehrjahr wird nicht einmal die Hälfte von ihnen überleben.

Die lang ersehnte Veröffentlichung des neuen Romans der Bestsellerautorin steht bevor, und diesmal wird er von der talentierten Sprecherin Vera Teltz eingelesen. Ihre Interpretation von „Stay away from Gretchen“ hat bereits zahlreiche Hörer begeistert und verspricht auch diesmal ein besonderes Hörerlebnis zu werden.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de

In einem verzwickten Dilemma gefangen, muss April ihre Gefühle für Gavin endgültig verdrängen. Doch das erweist sich als schwierig, als sie plötzlich gezwungen sind, für ein gemeinsames Projekt zusammenzuarbeiten. Gavins bloße Anwesenheit lässt Aprils Herz noch immer rasen, obwohl sie ihm nicht mehr vertrauen kann.

Nach fünf Jahren ist Gavin plötzlich zurück in Aprils Leben. Damals war er der Junge, an den sie ihr Herz verlor, heute ist er der Mann, dem sie es ein zweites Mal geschenkt hat. April glaubte, mit Gavin endlich die Liebe gefunden zu haben, nach der sie sich sehnte. Doch was so perfekt schien, endete für sie erneut in Liebeskummer.