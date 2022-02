Alan Bradley - Die „Flavia de Luce“ Jugend-Krimi-Serie

Eine außergewöhnliche Detektivin mit einem Spritzer makabren Humors. So kennen wir die „Flavia de Luce“ Serie von Alan Bradley. Ein unbedingtes Must-Read. Mein Buchtipp.

Die Romane des Autors Alan Bradley spielen in den 1950er. Flavia ist ein 11-jähriges Mädchen mit Interesse an Chemie und die Aufklärungen von Mordfällen. Dabei gerät sie oft selbst in Lebensgefahr. Sie interessiert sich für Gifte aller Art, was ihr meist bei Rachefeldzügen gegen ihre zwei Schwestern und bei den Ermittlungen von Nutzen ist. Es ist ein pfiffig geschriebener Roman mit hohen Spannungsanteil.

Alan Bradley „Flavia de Luce“: Über das Buch

Verbannt – so empfindet Flavia ihr Schicksal, als ihr Vater und ihre Tante Felicity sie auf ein Schiff nach Kanada verfrachten. Dort, in Toronto, soll sie Miss Bodycote’s Female Academy besuchen, das Mädcheninternat, an dem auch schon Flavias Mutter Schülerin war. Noch in ihrer ersten Nacht »in Gefangenschaft « landet ein unerwartetes Geschenk zu Flavias Füßen: eine verkohlte, mumifizierte Leiche, die aus dem Kamin in ihrem Zimmer purzelt – der Beginn einer Reihe von Nachforschungen, bei denen Flavia auf zahlreiche mysteriöse Vorkommnisse in Miss Bodycote’s stößt. Doch wenn es darum geht, Rätsel zu lösen, ist Flavia in ihrem Element …

Alan Bradley „Flavia de Luce“: Mein Fazit

Ich mag die Reihe um „Flavia de Luce“ sehr gerne. Die freche Detektivin mit dem richtigen Näschen wenn es um kniffelige Rätsel geht, spricht mich an. Dieser Band weicht von der Serie insoweit ab, das hier die Konflikte und kleine Reibereien mit dem Kommissar und Flavias Geschwistern fehlen. We diese besonders liebt, wird in diesem Band leider enttäuscht. Ich empfand es nicht störend, sondern eher erfrischend neu. Die Bücher der Reihe kann man unabhängig voneinander lesen. Und nein - ich bin nicht mit dem Autor verwandt.

Alan Bradley „Flavia de Luce“ 2017 erschienen im Blanvalet Verlag, ISBN 13-978-3-734-10078-9 Preis: Taschenbuch 10,99€, EBook 9,99€, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Alan Bradley

Der kanadische Alan Bradley (82) hatte vor seinem Leben als Autor, Elektro- und Fernsehtechnik gelernt. 1094 wendete er sich komplett dem Schreiben zu. Dazu gehört nicht nur die „Flavia de Luce“ Reihe sondern auch diverse Drehbücher und Kurzgeschichten. Der Autor lebt mit seiner Frau auf der Ilse of Man.

Die »Flavia de Luce«-Reihe:

Band 1: Mord im Gurkenbeet

Band 2: Mord ist kein Kinderspiel

Band 3: Halunken, Tod und Teufel

Band 4: Vorhang auf für eine Leiche

Band 5: Schlussakkord für einen Mord

Band 6: Tote Vögel singen nicht

Band 7: Eine Leiche wirbelt Staub auf

Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort

Band 9: Der Tod sitzt mit im Boot

Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss

