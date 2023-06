Bücher zu Wasser und in engen Gassen: Die schönsten Buchläden in London

Von: Sven Trautwein

Knapp neun Millionen Menschen leben in der britischen Metropole. Um Touristen und Einheimische mit Büchern zu versorgen, gibt es zahlreiche Buchhandlungen. Wir stellen die schönsten vor.

Abseits der Buchhandelsketten gibt es auch in der britischen Hauptstadt, die eine oder andere Perle bei Buchhandlungen zu entdecken. Ob klein, königlich, alt oder ausgefallen, London hat für jeden Geschmack auch die passende Buchhandlung zu bieten. Buchfans aus allen Teilen der Welt kommen in der Metropole auf ihre Kosten. Hier stellen wir Ihnen die schönsten Buchläden Londons vor, die einen Besuch wert sind.

Hatchards, Piccadilly

Hatchards im Londoner Stadtteil Piccadilly ist die älteste Buchhandlung der Stadt. © Roberto Herrett/agefotostock/Imago

Obwohl London mit einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten beeindruckt, zieht es Bücherfans aus aller Welt zu einem ganz besonderen Buchladen. Hatchards zählt zu den bedeutendsten Buchläden in Großbritannien und hat eine lange Geschichte. Bereits im Jahr 1797 wurde das Geschäft eröffnet und ist somit der älteste Buchladen in London. Ein Besuch in dieser traditionsreichen Institution darf auf keine Fälle fehlen. Der klassische, kleine Buchladen verzaubert mit seinem historischen Ambiente und bietet selbstverständlich eine Fülle an Lesestoff für alle Bücherwürmer. Das Besondere an Hatchards ist, dass es nicht nur die älteste, sondern auch die königliche Buchhandlung ist. So hat Hatchards drei „Royal Warrants“ erhalten und darf somit die königliche Familie mit Büchern beliefern.

Please send immediately dictionnary french and portuguese – the queen

Den Anfang nahm die königliche Belieferung mit einem Telegramm, das Queen Victoria an den Buchladen schickte. Queen Elizabeth II. soll dort gerne Pferdebücher gekauft haben. Inkognito schaut auch ab und an die Königin von Dänemark auf der Suche nach Büchern dort vorbei, wie londonmalanders.com berichtet.

Daunt Books, Marylebone

In einem edwardianischen Gebäude befindet sich eine der Daunt Books Filialen. © Martyn Wheatley/i-Images/Imago

Obwohl Daunt Books mehrere Filialen hat, ist die Adresse in Marylebone der beste Ort, um nach Büchern zu schauen. Dieser wunderschöne Laden befindet sich in einem edwardianischen Gebäude und verfügt über bunte Glasfenster. Die Bücher sind nach Ländern sortiert, anstatt nach Genre, was das Stöbern zu einem unterhaltsamen (und gelegentlich verwirrenden) Erlebnis macht. Hier haben wir zusammengestellt, wie man ansonsten noch seine Bücher sortieren kann.

Foyles, Charing Cross

Foyles in London bietet eine beeindruckende Architektur und eine große Menge an Büchern. © Hufton and Crow/agefotostock/Imago

Das weltweit erste speziell für den Buchhandel erbaute Geschäft, Foyles, umfasst jedes erdenkliche Thema und bietet auch Geschenke, Schreibwaren, Musik und Zeitschriften an. Dieser mehrstöckige Raum im Herzen von London verfügt über knapp 8 Kilometer Regale auf vier Etagen, sowie ein Café, ein Auditorium und eine Galerie. Die Innenansicht erinnert ein wenig an die Stadtbibliothek in Stuttgart.

Word on the Water, Regent‘s Canal

Word on the Water: Eine schwimmende Buchhandlung in London. Ein Ort für Lesungen und Konzerte, der zwischen Camden Lock und Paddington hin und herpendelt. © Vuk Valcic/ZUMA Wire/Imago

Hier ist der Name Programm. „Word on the Water“ darf bei Buchliebhabern auf einem London Besuch nicht fehlen. Der schwimmende Buchladen befindet sich auf einer alten holländischen Barkasse aus den 1920er Jahren. Wenn hier auch das Augenmerk auf gebrauchten Büchern liegt, hat der Buchladen auch viele neue Titel im Angebot. Ein wenig erinnert der Buchladen an das Schiff aus dem Roman „Das Bücherschiff des Monsieur Perdu“.

London Review of Books, Bloomsbury

Die London Review of Books ist ein literarisches Magazin, betreibt aber auch einen gemütlichen Buchladen mit Schwerpunkt auf klassischer Belletristik sowie neuen Werken. Zudem führen sie eine Konditorei, die absolut bezaubernd ist (und möglicherweise der Grund, warum dieser Buchladen bei Schriftstellern so beliebt ist).

Hurlingham Books, Fulham

Wer die Buchsuche eher wie eine persönliche Jagd und Expedition ansieht, ist bei Hurlingham genau richtig. Der Laden ist vom Boden bis zur Decke voller Bücher. Überall. Fängt man an der einen Ecke an, ist es nur die Spitze eines Eisbergs. Mehr als eine Million Bücher warten darauf, entdeckt und gekauft zu werden.

Stanfords Map & Travel Bookshop, Covent Garden

Zu einem der schönsten Buchläden Londons gehört auch Stanfords Map & Travel Bookshop in Covent Garden. © Alistair Laming/agefotostock/Imago

Stanfords ist einer der ältesten Buchläden in London und zugleich Londons größter Reisebuchladen, der sich sogar als größter weltweit bezeichnet. Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich hier alles um das Thema Reisen. Der Laden bietet eine immense Auswahl an Reiseliteratur, Reiseführern, Karten und vielem mehr. Besonders interessant ist Stanfords, wenn man vor Ort nach Reiseführern, Karten und ähnlichem Material sucht, denn die Auswahl ist hier definitiv riesig! Man findet hier garantiert, wonach man sucht.

Berühmte Abenteuer kauften bei Stanfords

Im Jahr 1853 wurde der Buchladen von Edward Stanford gegründet, zunächst in der Charing Cross Road, wo er als Vertriebshändler und Hersteller von Landkarten tätig war. Angesichts der Tatsache, dass Großbritannien zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt seiner Kolonialmacht und als weltweit größte Seemacht war, erscheint ein solches Unternehmen durchaus sinnvoll. Der Erfolg von Stanford bestätigte dies letztendlich. Im Jahr 1893 wurde Stanfords offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses. Berühmte Abenteurer wie Ernest Shackleton und Florence Nightingale sollen zu den Kunden gehört haben.

