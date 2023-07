„Die KI-Bots haben Amazon zerstört“: KI-generierte Bücher fluten die Bestsellerlisten

Von: Sven Trautwein

Die Bestsellerlisten von Amazons E-Book-Service Kindle Unlimited waren in den vergangenen Wochen mit KI-generierten Titeln geflutet worden. Richtige Bücher hatten kaum eine Chance.

Das Angebot von Kindle Unlimited umfasst Bücher aus verschiedenen Genres wie Romane, Krimis, Fantasy, Sachbücher und viele mehr. Es gibt auch eine Vielzahl von Titeln in verschiedenen Sprachen. Abonnenten können nach Belieben Bücher ausleihen und lesen, wobei sie bis zu zehn Bücher gleichzeitig auf ihrem Gerät haben können. Doch in den letzten Wochen waren dort vermehrt KI-generierte Bücher zu finden, die keinen richtigen Inhalt aufwiesen.

Amazon bietet mit Kindle Unlimited kostenloses Lesen von Büchern an. Nun wurden Bestsellerlisten mit KI-generierten Büchern geflutet. © Robert Schmiegelt/Future Image/Imago

Die Bestsellerliste für junge Erwachsene im Bereich Liebesromane von Amazon Kindle Unlimited war in den vergangenen Wochen mit dutzenden von KI-generierten Büchern voller Unsinn gefüllt. Nach einem Bericht von Vice schien Amazon Maßnahmen gegen diese Bücher ergriffen zu haben, doch dieser Vorfall zeigt, dass Menschen KI-generierten Unsinn auf die Plattform spammen und einen Weg gefunden haben, daraus Profit zu schlagen.

„Die KI-Bots haben Amazon zerstört“, schrieb Caitlyn Lynch, eine unabhängige Autorin, in einem Tweet am 26. Juni. „Schaut euch die Bestsellerliste für Teenager- und Young-Adult-Romane in der Kategorie E-Books an. Ich sehe 19 echte Bücher. Der Rest besteht aus KI-Unsinn, offensichtlich nur zum Klickbetrug.“ Zwar waren nach einem Aufschrei die meisten Titel aus den Bestsellerlisten verschwunden, ließen sich aber noch normal über die Plattform finden und kaufen.

Zufällig ausgewählte Titel enthielten auf den ersten Blick schon erkennbare Nonsense-Titel, die sich auch nur schwer ins Deutsche übersetzen lassen, darunter „Apricot bar code architecture“ und „Department of Vinh Du Stands in Front of His Parents’ Tombstone“. Was ändert sich, wenn E-Books umgeschrieben werden?

Lynch fügte einen Screenshot eines Buches hinzu, das laut Stand vom 26. Juni auf Platz 90 der Top 100 Bestseller-Liste in der Kategorie Teen Contemporary Romance steht. Das Buch heißt „wait you love me“ und das Cover zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto einer Möwe, über das ein neon-gelber Balken verläuft, auf dem der Titel steht. Das Buch hat zwei Ein-Stern-Bewertungen, in denen es als „falsches KI-Buch“ bezeichnet wird.

Was ist Kindle Unlimited? Kindle Unlimited ist ein Abonnementdienst von Amazon, der unbegrenzten Zugriff auf eine große Auswahl an E-Books und Hörbüchern ermöglicht. Mit Kindle Unlimited können Abonnenten auf ihrem Kindle-Gerät oder über die Kindle-App auf verschiedenen Geräten Tausende von Büchern lesen, ohne sie einzeln kaufen zu müssen.

Für Lynch steht fest, dass dies für sie und weitere Autoren großen Einfluss auf die Einnahmen haben wird. Durch das E-Book-Programm bei Amazon ist es möglich, selbstgeschriebene Titel einem großen Publikum bekannt zu machen und zum Verkauf anzubieten. Die Autorin geht davon aus, dass sich die Auszahlungen seitens Amazon halbieren werden, wenn die Bestsellerlisten und der gesamte Shopbereich nicht nach KI-generierten Nonsense-Büchern durchsucht wird. Auch weitere Screenshots zeigten, so Vice, dass die Bestsellerlisten für E-Books weiterhin künstlich generierte Bücher enthielten.

Zwar sind auch diese Titel mittlerweile aus den Bestsellerlisten verschwunden, ließen sie sich noch einzeln über die Suchfunktion im Shop finden und kaufen. Amazon sei nach eigenen Angaben dran, die eingestellten Bücher zu überprüfen und KI-generierte Titel vom Verkauf auszuschließen. Welche E-Books wirklich in den Bestsellerlisten zu finden sind, gibt es in dieser Auswahl nachzulesen.