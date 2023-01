Anne Holt: Norwegische Krimis im TV und als Buch – Verfilmte Bestseller

Von: Sven Trautwein

Krimis aus Norwegen und Schweden stehen hoch im Kurs. Anne Holt hat in den vergangenen Jahren zahlreiche spannende Krimis geschrieben. Einige wurden fürs Fernsehen verfilmt.

Anne Holt, 1958 in Norwegen geboren, studierte nach dem Schulabschluss Rechtswissenschaften und war, ähnlich wie John Grisham, einige Jahre als Rechtsanwältin tätig. Zudem arbeitete sie einige Jahre als Juristin für die Polizei. Nach dem Posten als Justizministerin in Norwegen begann sie in den 1990er Jahren mit dem Schreiben von Krimis, die nach und nach zu Bestsellern wurden. Einige der Titel wurden erfolgreich fürs Fernsehen verfilmt und sind derzeit beispielsweise in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Anne Holt – Ihre Verfilmungen um die Ermittlerin Johanne Vik sind ein Erfolg © Anna-Lena Ahlström / Piper Verlag

Ihre nordischen Krimis setzen sich ein wenig von anderen Büchern aus dem hohen Norden ab. Inspiriert wurde Anne Holt durch eine Fernsehserie und entwickelte danach eine weibliche Hauptfigur. Inspiration fand sie in „Cagney & Lacey“, deren Serienidee sie in Buchform umarbeitete und mit tagesaktuellen Themen anreicherte. Mit „Modus – Der Mörder in uns“ gelang ihr eine interessante Adaption um Ermittlerin Johanne Vik.

Anne Holt: Yngvar Stubø und Johanne Vik-Reihe

In kalter Absicht, 2001

Was niemals geschah, 2004

Die Präsidentin, 2007

Gotteszahl, 2009

Schattenkind, 2012

Auf der Serie mit Inger Vik basiert die TV-Serie „Modus – Der Mörder in uns".

Anne Holt: Ein notwendiger Tod

Der aktuelle Krimi handelt von der Stockholmer Ermittlerin Selma Falck.

Selma Falck wacht in einem Albtraum auf: Sie ist gefangen in einer brennenden Hütte auf einem schneebedeckten Berg. Weder weiß sie, wo genau sie sich befindet, noch, wie sie dorthin gekommen ist. Verletzt und blutend schafft sie es gerade noch rechtzeitig hinaus, bevor die Hütte bis auf die Grundmauern abbrennt.

Anne Holt „Ein notwendiger Tod" Übersetzt von Gabriele Haefs 2022 Atrium Verlag, ISBN-13 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 17,99 €, 448 Seiten (abweichend vom Format)

Anne Holt

Anne Holt, 1958 geboren, wuchs in Norwegen und in den USA auf. Als freie Autorin lebt sie heute mit ihrer Familie in Oslo. Ihre vielfach preisgekrönten Kriminalromane werden in alle großen Sprachen übersetzt und machen sie mit über 7 Millionen verkauften Exemplaren zu einer der erfolgreichsten skandinavischen Autorinnen weltweit. Ihre beiden Serien um Inger Vik und Hanne Wilhelmsen genießen Kultstatus und wurden erfolgreich verfilmt.