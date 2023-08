Buchtipps: Barack Obamas Leseliste für den Sommer 2023

Von: Jessica Bradley

Barack Obamas Leseliste für den Sommer 2023: Ein faszinierender Einblick in seine literarischen Vorlieben und Einflüsse.

Die Leselisten prominenter Persönlichkeiten wie Barack Obama, Angela Merkel, Elon Musk und Olaf Scholz sind inspirierend für Leser. Sie bieten Einblicke in deren literarische Vorlieben und Interessen, erweitern den Horizont und regen dazu an, die Welt aus neuen Perspektiven zu betrachten. Die Empfehlungen können eine Quelle der Inspiration sein, um das eigene Wissen durch die Macht der geschriebenen Worte zu bereichern.

Die folgende Liste enthält englischsprachige Ausgaben. Ob und wann diese ins Deutsche übersetzt werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

1. David Grann: „The Wager“

In diesem literarischen Werk dient eine unglückliche Mission als Hintergrund für eine Abfolge von Fehlentscheidungen, unvorstellbar heftigen Stürmen und einem beharrlichen Kapitän, der die Realität des Scheiterns nicht akzeptieren will, als die Wager Schiffbruch erleidet. Trotz verzweifelter Lebensbedingungen und ohne ein intaktes Schiff besteht der Kapitän darauf, einen Weg zu finden, die Mission fortzusetzen – die Erbeutung einer mit Schätzen beladenen spanischen Galeone. Durch die Beschreibung des brutalen Kampfes der Crew ums Überleben, über Tage, Wochen und Monate hinweg, ermöglicht der Roman dem Leser ein tieferes Verständnis für die Bedingungen und was sie ertragen mussten.

Am 28. Januar 1742 wurde ein marodes Schiff aus zusammengeflicktem Holz und Stoff an der Küste Brasiliens angespült. Darin befanden sich dreißig abgemagerte Männer, kaum noch am Leben, und sie hatten eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Sie waren Überlebende des Schiffes Seiner Majestät, der Wager, eines britischen Schiffes, das England 1740 während eines imperialen Krieges mit Spanien auf geheimer Mission verlassen hatte.

David Grann: „The Wager“ 2023, Simon und Schuster UK, ISBN 13-978-1-471-18368-3 Preis (englische Ausgabe): Taschenbuch 13,99 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format)

2. Ann Napolitano: „Hello Beautiful“

Es wird in diesem Werk eine beeindruckende Botschaft vermittelt – Vergebung ist der Schlüssel zur Bewältigung der Komplexität des Lebens. Die Themen Familie, Liebe, Lachen, Traurigkeit, persönliche Kämpfe und Akzeptanz werden auf wunderschöne Weise dargestellt, was dem Leser einen tiefen Einblick in die Vielschichtigkeit des menschlichen Daseins gewährt.

Als beste Freundinnen und Schwestern bringen die vier Padavano-Mädchen liebevolles Chaos in ihre eng verbundene italienisch-amerikanische Nachbarschaft. William Waters wuchs in einem Haus auf, das durch eine Tragödie zum Schweigen gebracht wurde, und seine Eltern konnten es kaum ertragen, ihn anzusehen, geschweige denn, ihn zu lieben. Als er die temperamentvolle und ehrgeizige Julia Padavano trifft, ist es, als ob die Welt um ihn herum erleuchtet wäre.

Ann Napolitano: „Hello Beautiful“ 2023, Viking, ISBN 13-978-0-241-62826-3 Preis (englische Ausgabe): gebundenes Buch 21,07 €, E-Book 12,59 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format)

3. Eleanor Catton: „Birnam Wood“

Dieser fesselnde Thriller entfaltet sich mit einer einzigartigen Mischung aus Gesellschaftssatire. Obwohl der Anfang vielleicht etwas gemächlich ist, werden die Absichten des Buches bald deutlich. Der Leser wird auf sozialistische Figuren treffen, die durch Neuseeland ziehen und Guerilla-Gemüsegärten anlegen, während sie sich in amüsanter Weise unter Verwendung marxistischer Terminologie streiten

Vor fünf Jahren gründete Mira Bunting eine Guerilla-Gartengruppe: Birnam Wood. Als nicht angemeldete, unregulierte, manchmal kriminelle, manchmal philanthropische Zusammenkunft von Freunden pflanzt dieses Aktivistenkollektiv Pflanzen an, wo niemand es bemerkt: an Straßenrändern, in vergessenen Parks und vernachlässigten Hinterhöfen.

Eleanor Catton: „Birnam Wood“ 2023, Granta Books, ISBN 13-978-1-783-78425-7 Preis (englische Ausgabe): gebundenes Buch 23,99 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format)

4. Dennis Lehane: „Small Mercies“

„Small Mercies“ ist eine zum Nachdenken anregende, fesselnde, wütende und unschlagbare Unterhaltung.

In typischer Manier von Dennis Lehane findet sich auch in diesem Roman jede Wortwahl perfekt platziert, und das Tempo ist meisterhaft abgestimmt. Die Handlung, die auf realen Ereignissen beruht, gewährt dem Leser einen faszinierenden Einblick in die authentische Atmosphäre der damaligen Zeit.

Im Sommer 1974 wird Boston von einer Hitzewelle heimgesucht und Mary Pat Fennessey versucht, den Geldeintreibern immer einen Schritt voraus zu sein. Mary Pat hat ihr ganzes Leben in den Wohnprojekten von „Southie“ verbracht, der irisch-amerikanischen Enklave, die hartnäckig an alten Traditionen festhält und sich stolz von anderen abhebt.

Dennis Lehane: „Small Mercies“ 2023, Abacus, ISBN 13-978-0-349-14576-1 Preis (englische Ausgabe): Taschenbuch 14,49 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format)

5. Matthew Desmond „Poverty, by America“

Im Roman „Poverty, by America“ widmet sich der angesehene Soziologe Matthew Desmond eingehend der heutigen amerikanischen Armut und den damit verbundenen Erzählungen. Er argumentiert überzeugend, dass Armut nicht einfach auf einen Mangel an Ressourcen oder guten politischen Ideen zurückzuführen ist. Vielmehr umfasst sie komplexe Herausforderungen wie Rassismus, soziale Isolation, Masseninhaftierung, Wohnungskrise, häusliche Gewalt, Crack- und Opioid-Epidemien sowie Sozialkürzungen und vieles mehr. Obwohl Lösungsansätze bereits bekannt sind, liegt die eigentliche Schwierigkeit darin, eine breitere Sensibilität für dieses Thema zu schaffen und mehr Menschen dazu zu bewegen, sich aktiv darum zu kümmern.

Die Vereinigten Staaten sind das reichste Land der Erde, weisen jedoch mehr Armut auf als jede andere fortgeschrittene Demokratie. Einer von sieben Amerikanern lebt unterhalb der Armutsgrenze, einer Grenze, die sich in den letzten fünfzig Jahren trotz der Bemühungen aufeinanderfolgender Regierungen und umfangreicher Hilfsprogramme nicht verschoben hat.

Matthew Desmond „Poverty, by America“ 2023, Allen Lane, ISBN 13-978-0-241-54322-1 Preis (englische Ausgabe): gebundenes Buch 20,99 €, E-Book 17,84 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format)

6. S. A. Cosby: „All The Sinners Bleed“

Dieses Buch zeichnet sich durch eine innere Handlung aus, die möglicherweise noch beunruhigender ist als die äußeren Gewaltdarstellungen und Morde, die auf den Seiten vorkommen. Die Authentizität der inneren Konflikte verleiht der Geschichte eine besondere Wahrhaftigkeit und macht es zu einer genialen Lektüre. Für diejenigen, die erst vor kurzem dieses Juwel des Southern Noir entdeckt haben, ist es definitiv keine Enttäuschung.

Titus Crown ist der erste schwarze Sheriff in der Geschichte von Charon County, Virginia. In den letzten Jahrzehnten gab es an Charon nur zwei Morde. Nachdem er jahrelang als FBI-Agent gearbeitet hat, weiß niemand besser als Titus, dass seine Heimatstadt zwar wie ein Land voller Mondschein, Maisbrot und Geißblatt erscheint, Geheimnisse aber immer unter der Oberfläche schwelen.

S. A. Cosby: „All The Sinners Bleed“ 2023, Headline, ISBN 13-978-1-472-29914-7 Preis (englische Ausgabe): Taschenbuch 14,99 €, E-Book 10,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format)

7. DK Nnuro: „What Napoleon Could Not Do“

In dem Buch werden auf den ersten Seiten die Einzelheiten der Scheidung von Jacob und Patricia sowie die Verwicklungen mit vielen Familienmitgliedern beleuchtet. Die Erzählweise, der Witz und die Weisheit haben eine faszinierende Wirkung. Besonders interessant ist der Kontrast zwischen Jacobs Leben in Ghana und dem seiner Schwester Belinda in den USA. Ihre Geschichten entfalten sich auf überraschende und manchmal schmerzhafte Weise, was das Buch zu einer spannenden Lektüre macht. Nnuro ist abwechselnd lustig und traurig, aber immer packend.

Als die Geschwister Jacob und Belinda Nti in Ghana aufwuchsen, war ihr Ziel einfach: nach Amerika zu ziehen. Für sie waren die Vereinigten Staaten sowohl eine Chance als auch ein Kampf, ein Ziel und ein Hindernis.

DK Nnuro: „What Napoleon Could Not Do“ 2023, Riverhead Books, ISBN 13-978-0-593-42034-8 Preis (englische Ausgabe): Taschenbuch 14,99 €, E-Book 11,99 €, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format)

8. Tiffany Clarke Harrison: „Blue Hour“

Die Erzählerin in der Geschichte ist eine begabte Fotografin, eine unsichere Ehefrau und eine unfruchtbare Mutter in einer von Verfall geprägten Gesellschaft. Während sie mit ihrer ambivalenten Haltung zur Mutterschaft ringt, wird sie durch einen Akt der Polizeibrutalität, bei dem Noah, ein Junge aus ihrem Fotokurs, das Opfer ist, zutiefst berührt.

Sie ist von der Trauer über eine kürzliche verheerende Fehlgeburt und Noahs Kampf um sein Leben befreit und befürchtet, dass sie der Hoffnung auf ein Kind nicht länger nachjagen kann und keinen schwarzen Körper mehr auf die Welt bringen möchte. Doch ihr Ehemann Asher, der neben ihren schwarz-japanischen auch weiße, jüdische Gene für jedes potenzielle Kind beisteuert, ist genauso verzweifelt daran interessiert, es weiter zu versuchen.

Tiffany Clarke Harrison: „Blue Hour“ 2023, Soft Skull, ISBN 13-978-1-593-76749-5 Preis (englische Ausgabe): Taschenbuch 14,29 €, E-Book 9,49 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format)

9, Jonathan Eig: „King: The Life of Martin Luther King“

Das Buch wirft ein neues Licht auf die Ursprünge der Familie King und beleuchtet die komplexen Beziehungen, die Martin Luther King zu seiner Frau, seinem Vater und seinen Mitaktivisten hatte. Es zeigt einen Minister, der mit seinen eigenen menschlichen Schwächen und inneren Konflikten zu kämpfen hat, während er als Bürger von seiner eigenen Regierung gejagt wird. Dennoch bleibt er entschlossen, für Gerechtigkeit zu kämpfen, selbst wenn dies einen Kampf auf Leben und Tod bedeutet.

In diesem aufschlussreichen neuen Porträt des Predigers und Aktivisten, der die Welt erschütterte, gewährt uns der Bestseller-Biograf einen intimen Blick auf den mutigen und oft emotional aufgewühlten Menschen, der friedlichen Protest für seine Bewegung forderte, aber selten mit sich selbst im Reinen war.

Jonathan Eig: „King: The Life of Martin Luther King“ 2023, Simon und Schuster UK, ISBN 13-978-1-471-18100-9 Preis (englische Ausgabe): gebundenes Buch 21,99 €, E-Book 15,48 €, Seitenzahl: 688 (abweichend vom Format)