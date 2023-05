Instagrammerin stickt ihr Bücherregal mit Nadel und Faden nach

Von: Sven Trautwein

Teilen

Bücherregale sind eine Bereicherung für jede Wohnung. Auf Instagram verwandelt sich eines in ein wahres Kunstwerk.

Katelyn hat auf Instagram rund 98.000 Follower. Neben Reisen sind Bücher eine weitere große Leidenschaft der Amerikanerin. Neben Fotos, auf welchen sie vor ihren Bücherregalen sitzt und ein neues Buch vorstellt, hat sie damit begonnen, ihr Regal mit Nadel und Faden gestickt nachzubilden. Die Handarbeit erfreut mittlerweile ziemlich viele Nutzer. In mehreren Teilen zeigt sie Stück für Stück, wie ein wahres Kunstwerk entsteht.

Sticken ist eine beliebte Handarbeit. Auf Instagram zeigen Bookstagrammer, wie sie ihre Bücherregale in Kunstwerke verwandeln. © ingimage/Imago

Bookstagrammerin verwandelt Bücherregal in Kunstwerke

Bücherregale eignen sich besonders gut, um auf Instagram oder TikTok in Szene gesetzt zu werden. So lassen sich die Buchschätze auf mindestens zehn verschiedene Arten sortieren. Oftmals spielt hier die Farbe eine große Rolle, wie auch in der Handarbeit von Katelyn, die auf Instagram unter @bookcasebeauty zu finden ist.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

Rund 12.000 Mal wurde die Instagram-Story bisher aufgerufen und stößt auf große Freude bei den Nutzern.

Gesticktes Bücherregal: So kann man es leicht nachmachen

Farbenfroh bildet Katelyn ihr Bücherregal im Stickrahmen nach. Sie wählt die passenden Farben aus und stickt nach und nach zuerst mit einer Farbe unterschiedliche kleine Bücher nach. Danach wird die Farbe gewechselt. Wer es nicht so mit dem Sticken mag, kann sich auch bei den Minibooks einmal handwerklich versuchen. Für @bookcasebeauty hat sich die dreiteilige Serie über den Fortschritt beim Sticken gelohnt. Die Fans sind begeistert. Mehr als 6.500 Likes konnte sie bisher einsammeln.

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

Sie hat dafür eine Zeichnung von ihrem Bücherregal angefertigt und dann den Stickrahmen mit einem hellen Stoff bespannt. Sie legt die Zeichnung auf einen durchsichtigen Hocker, der von unten von einer starken Lampe beleuchtet wird. Auf den Hocker legt sie nun den bespannten Stickrahmen. Die Zeichnung scheint durch. Mit einem Bleistift zeichnet sie dies auf dem Stoff nach. Dadurch entsteht die Vorlage für das Sticken.

Gesticktes Bücherregal: Fans sind begeistert

Oh, das sieht so toll aus. Das muss ich unbedingt selbst ausprobieren.

Ich lieeeeeeeeeebe das.

Das ist die Kombination aus meinen beiden Hobbys. Wunderbar!

Die sozialen Netzwerke sind eine wahre Fundgrube für künstlerische Arbeiten. So verwandelt Maisie Matilda nicht nur Harry-Potter-Bücher mit Pinsel und Farbe in wahre Kunstwerke. Sie kennen sich gut in der Welt er Bücher aus? Dann testen Sie Ihr Wissen rund um Buchanfänge oder einem Thriller-Quiz um Sebastian Fitzek.