„Ein brutal ehrliches Buch!“: Britney Spears‘ Biografie ist zu heikel – kann sie wirklich so erscheinen?

Neuerscheinung

Von Sven Trautwein schließen

Britney Spears hat eine Autobiografie geschrieben, die die Welt erschüttern soll. Nun stellt sich die Frage, ob das Buch so erscheinen kann.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In Britney Spears Autobiografie sollen viele Themen angesprochen werden, die die Künstlerin in den vergangenen Jahren durchstehen musste. Ob Vormundschaft oder unbekannte Beziehungen. Rund 15 Millionen Dollar soll Britney Spears für die Autobiografie laut Medienberichten erhalten haben. Drei Versionen des Buches soll sie geschrieben haben, doch nun ist unklar, ob das Buch in dieser Form so überhaupt erscheinen kann.

+ Britney Spears Autobiografie soll im Herbst 2023 erscheinen. Doch rechtlich gibt es einiges zu klären. Es ist fraglich, ob das Buch so erscheinen kann. © Image Press Agency/NurPhoto/Imago

Laut Medienberichten stellt sich der Verlag Simon & Schuster derzeit die Frage, ob das Buch so überhaupt erscheinen kann. Es sollen sich mehrere Anwälte gemeldet haben, obwohl das Buch erst im Herbst veröffentlicht werden soll. 2022 erschienen erste Berichte, dass die Biografie bei Simon & Schuster erscheine. Im April 2023 berichtete das Promi-Magazin Page Six, es sei ein Buch, das die Welt erschüttern werde.

Ein brutal ehrliches Buch

Autobiografie vin Britney Spears: Künstlerin packt aus

Trennung oder Scheidung: Zehn Bücher, die Ihnen in der Zeit davor und danach helfen können Trennung oder Scheidung: Zehn Bücher, die Ihnen in der Zeit davor und danach helfen können

Laut der englischen Sun gäbe es viele A-Promis, die wegen der geplanten Veröffentlichung nervös seien und lieber „scharf formulierte Anwaltsbriefe“ an den Verlag geschickt hätten. Mehr zu den Absendern der Briefe sei nicht in Erfahrung zu bringen. In einem weiteren Schritt prüfe nun der Verlag, ob das Buch in der aktuellen Form im Herbst so erscheinen könne.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

Die Ehe zu Sam Asghari, die Vormundschaft zu ihrem Vater, die sie 2021 nach 13 Jahren beenden konnte und bisher nicht bekannte frühere Beziehungen seien in der Autobiografie enthalten. Darunter auch bekannte Namen von Filmstars und Musikern. Doch Spears halte an dem Inhalt des Buches fest. Sie wolle ausschließlich die Wahrheit erzählen, auch wenn dies viele Menschen beunruhige.

Wenn Sie sich für Promi-Biografien interessieren, lesen Sie hier mehr über die Bücher von Pamela Anderson und Paris Hilton.

Rubriklistenbild: © Image Press Agency/NurPhoto/Imago