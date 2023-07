Buchhändler streiken in Bayern - kann man jetzt keine Bücher kaufen?

Von: Jessica Bradley

Teilen

Seit in der dritten Tarifverhandlung für die Angestellten der bayerischen Buchhandlungen kein Ergebnis erzielt wurde, sind die Buchhändler, darunter auch die Mitarbeiter von Hugendubel in München und Würzburg, in Streik getreten.

In der dritten Tarifverhandlung für die Beschäftigten der bayerischen Buchhandlungen und Verlage im Jahr 2023 boten die Arbeitgeber eine Entgeltsteigerung von 3,5 Prozent mit einer Mindesterhöhung von 80 Euro pro Monat für die unteren Entgeltgruppen an. Dies würde bei Buchhändler zu einer Erhöhung von 57 Cent pro Stunde führen. Auszubildende sollten eine Erhöhung von 100 Euro pro Monat erhalten, was einem Anstieg von 10 bis 11,6 Prozent entspricht. Trotz des Angebots, die Laufzeit des Tarifvertrags auf zwölf Monate zu verkürzen, lehnte die Gewerkschaft ver.di das Angebot ab, während die gestiegenen Herstellungskosten, insbesondere für Papier, in den Verhandlungen thematisiert wurden.

Der Streik soll bis einschließlich 29. Juli gehen. Für die Kunden bedeutet dies, dass die Buchhandlungen, z.B. Hugendubel in Würzburg, bereits vorzeitig um 18 Uhr schließen.

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Die Forderungen der Buchhändler

Buchhändler streiken in München und Würzburg © HannesPAlbert/dpa

Ein Mitglied der ver.di-Tarifkommission kritisierte das Angebot von 57 Cent mehr pro Stunde als unzureichend und warnte vor weiteren Reallohnverlusten sowie dem Kampf gegen Altersarmut, der nur unzureichend berücksichtigt werde. Besonders betroffen von den niedrigen Gehältern in Buchhandlungen und Verlagen seien vor allem Frauen, von denen viele in Teilzeit arbeiten. Die Angst vor Altersarmut sei nicht bloß eine Befürchtung, sondern eine harte Realität. Menschen mit geringem Einkommen seien durch die starken Preissteigerungen besonders stark belastet. Ein neues Angebot der Arbeitgeberseite wurde als weit entfernt von einem möglichen Tarifabschluss bezeichnet. ver.di fordert für die tarifgebundenen Beschäftigten im bayerischen Buchhandel und bei den Buchverlagen eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde sowie eine Steigerung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro pro Monat.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Personalchef Mühldorfer äußerte sich positiv über den aktuellen Austausch mit ver.di und bezeichnete die Gespräche als äußerst konstruktiv. Das Ziel sei es, die Verhandlungen fortzusetzen und möglichst bald zu einer Einigung zu gelangen. Der nächste Termin für weitere Tarifverhandlungen wurde bereits für den 10. August festgelegt.