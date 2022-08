Buchtipp: 1942 Das Labor von Paul Schüler

Von: Jessica Bradley

Der Thriller „1942 Das Labor“ von Paul Schüler behandelt eine Verschwörung im Dritten Reich, die nach historischen Begebenheiten erzählt wird. Mein Buchtipp.

Margarete von Brühl hat es als Frau in der Welt der Wissenschaftler nicht leicht. Doch ihre Experimente bekommen eine Aufmerksamkeit, die sie nicht bedacht hatte.

Der Roman wird als Thriller gelabelt, würde es aber eher als Kriminalroman benennen. Für einen Thriller fehlte mir ein bisschen die atemberaubende Spannung. „1942 Das Labor“ ist solide geschrieben und man begleitet die realistisch beschriebenen Charaktere gerne.

Leipzig im Juni 1942: Die Physikerin Margarete von Brühl arbeitet an der Entwicklung einer Uranmaschine. Sie ahnt nicht, wie sehr sich die Gestapo für ihre Experimente interessiert. Als es in ihrem Labor zu einer Explosion kommt, bei der ihr Assistent und heimlicher Geliebter stirbt, wird sie verhaftet – und danach von einem alten Freund befreit. Er behauptet, Mitglied einer Widerstandsgruppe zu sein und dass Margaretes Forschung dem Bau einer Atombombe dient. Gemeinsam versuchen sie mit all ihren Kräften zu verhindern, dass die Nazis an die apokalyptische Waffe gelangen.