Buchtipp „23 Uhr 12 – Menschen in einer Nacht“ von Adeline Dieudonné

Von: Sven Trautwein

Harmlos kommt das Cover von Adenile Dieudonnés neuem Buch „23 Uhr 12“ daher. Doch das hat es faustdick zwischen den Buchdeckeln. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Schaue ich mir das Cover an, so musste ich an eine Geschichtensammlung über das Meer denken. Schließlich ist ein Delphin abgebildet. Und als ich es das erste Mal in einer Buchhandlung entdeckte, lag es zwischen leichter Sommerlektüre. Kann man machen. Jedoch ist „23 Uhr 12 – Menschen in einer Nacht“ keine leichte Kost. Es sind Kurzgeschichten, die unter die Haut gehen. Zartbesaitete Leser, die von Wellen und Meer träumen, sind hier falsch. Alle anderen sollten unbedingt zugreifen.

Adeline Dieudonné „23 Uhr 12 – Menschen in einer Nacht“: Über das Buch

Adeline Dieudonné „23 Uhr 12 – Menschen in einer Nacht“ © dtv

Eine Sommernacht an einer Autobahn-Raststätte in den Ardennen. Im hellen Neonlicht werden ein Dutzend Personen um 23:12 Uhr Zeuge, wie eine alte Frau über die Leitplanke der Fahrbahn klettert. Die Kassiererin der Tankstelle; Chelly, die Pole-Dance-Lehrerin; Alika, das philippinische Kindermädchen; Victoire, 25-jähriges Topmodel; Loïc, Autoschlosser und Pick-up-Artist; Joseph, Handelsvertreter für Milben ...: Jeder von ihnen ist ein Outsider und hat einen an der Klatsche. Ein einzigartiges Panoptikum menschlicher Absonderlichkeiten in Dieudonnés unvergleichlichem Sound: Knallhart, drastisch, wild, tabulos, surreal, rabenschwarz und voll überbordender Fantasie.

Eine Tankstelle, nachts, kurz nach 23 Uhr. Diedonné komponiert ein Kaleidoskop an Figuren, die sich dort alle treffen, ohne sich zu kennen. Ihre eigenen Geschichten werden erzählt, ab und an fällt der Blick auf andere, die dort auch sind. Diesen begegne ich als Leser im weiteren Verlauf des Buches. Und mit jeder Kurzgeschichte bewege ich mich auf das große Ganze zu. Stück für Stück. Unausweichlich. Direkt. Hart an der Schmerzgrenze.

Adeline Dieudonné: Beschreibungen bis kurz vor die Schmerzgrenze

Wenn wir eine Tankstelle auf dem platten Land als Zufluchtsort kennen, wo man noch nachts Notfallchips, Wasser oder Spirituosen bekommt, weil es dort keine Berliner Spätis gibt, so erlebt man in Diedonnés „23 Uhr 12“ ein Sammelbecken an kuriosen Figuren. Wir treffen schweinestreichelnde Metzger, die wöchentlich Freunde zum Essen einladen und vor ihnen ein Tier umbringen. Oder Chelly, die als Pole-Dance-Trainerin und Influencerin vom Jet-Set-Leben mit gutaussehenden Männern träumt. Mit ihrem Partner zu Hause hat sie weniger Glück. Als es ihr bewusst wird, nimmt sie ein Messer und macht kurzen Prozess. Mit dem Leichnam ihres Freundes im Auto kommt auch sie zu der Tankstelle. Mir stockte hier der Atem. Was kann da noch kommen?

Die Tankstelle als Zufluchtsort. Gestrandete Charaktere, die die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht aufgegeben haben. Auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit, einem Austausch, manche auch auf der Suche nach einer schnellen Nummer, die nichts mit Liebe und Wärme zu tun hat. Als Leser blicke ich in die menschlichen Abgründe, die abartig, voyeuristisch und blutig sind, als wäre ich in einem Thriller.

Adeline Dieudonné „23 Uhr 12 – Menschen in einer Nacht“: Mein Fazit

Story für Story wird es abgehobener. Die Charakterstudien, auch wenn ihnen in den Storys nicht viel Platz bleibt, sind eindringlich und reichen für das innere Kopfkino. Sprachlich direkt und klar, gepaart mit schwarzem Humor, kommt das neue Buch von Adeline Dieudonné daher. Kurzum: Ganz großes Kino.

Adeline Dieudonné „23 Uhr 12 – Menschen in einer Nacht“ 2022, dtv ISBN-13 978-3-423-29022-7 Preis: Hardcover 18 €, E-Book 14,99 €, 176 Seiten (Abweichend vom Format) – Jetzt bestellen (werblicher Link)

Adeline Dieudonné

Adeline Dieudonné wurde 1982 in Brüssel geboren und ist von Beruf Schauspielerin. Nach mehreren preisgekrönten Erzählungen und einem erfolgreichen One-Woman-Theaterstück stand ihr Romandebüt „Das wirkliche Leben“ (werblicher Link) monatelang auf der französischen Bestsellerliste, wurde mit 14 Literaturpreisen ausgezeichnet und in 20 Sprachen übersetzt.