Die vier lesenswertesten Romane aus dem August, die sich verschlingen lassen

Von: Sven Trautwein

Die Temperaturen haben sich in vielen Teilen des Landes gedreht. Grund genug, sich mit einem tollen Roman zurückzuziehen. Wir stellen vier vor, die sich lohnen.

Bei sinkenden Temperaturen und Regenwetter gibt es nichts Schöneres, als sich mit einem Kaffee, Tee oder anderem Lieblingsgetränk, mit einem tollen und unterhaltsamen Buch zurückzuziehen, an das Sie sich auch noch in einigen Monaten erinnern werden. Vielleicht ist einer dieser Lieblingsorte zum Lesen mit dabei.

„Paradise Garden“ von Elena Fischer und drei weitere Titel sind die lesenswertesten Romane aus dem August 2023. © Bernd Friedel/Imago/Diogenes (Montage)

Elena Fischer „Paradise Garden“

Was zuerst eine Mutter-Tochter-Geschichte ist, entwickelt sich im weiteren Verlauf der Geschichte zu einer Großmutter-Mutter-Tochter-Geschichte. Der Roman um die 14-jährige, mutige Protagonistin überzeugt auf ganzer Länge. Die Suche nach dem unbekannten Vater, die Traumata der Mutter, dies alles machen den Roman lesens- und liebenswert. Alles, was zu Beginn des Sommers noch möglich war, zerbricht von einem Moment auf den anderen. Elena Fischer ist mit „Paradise Garden“ für den Deutschen Buchpreis 2023 nominiert.

Die 14-jährige Billie verbringt die meiste Zeit in ihrer Hochhaussiedlung. Am Monatsende reicht das Geld nur für Nudeln mit Ketchup, doch ihre Mutter Marika bringt mit Fantasie und einem großen Herzen Billies Welt zum Leuchten. Dann reist unerwünscht die Großmutter aus Ungarn an, und Billie verliert viel mehr als nur den bunten Alltag mit ihrer Mutter. Als sie Marika keine Fragen mehr stellen kann, fährt Billie im alten Nissan allein los – sie muss den ihr unbekannten Vater finden und herausbekommen, warum sie so oft vom Meer träumt, obwohl sie noch nie da war.

Elena Fischer „Paradise Garden“ 2023 Diogenes, ISBN-13 978-3-257-07250-1 Preis: Hardcover 23 €, 352 Seiten Bei Amazon bestellen

Jaap Robben „Kontur eines Lebens“

Auch in „Kontur eines Lebens“ geht es um eine traumatische Mutterschaft, dieses Mal spielt die Geschichte in den 1960er Jahren in den Niederlanden: uneheliche Mutterschaft, Totgebrt und die gesellschaftlichen Verhältnisse stellen die Rahmenhandlung des Romans. Die Schilderung von Frieda während unterschiedlicher Lebensabschnitte überzeugt und geht zu Herzen.

Die junge Floristin Frieda wächst in den Sechzigerjahren in einem streng katholischen Umfeld auf. Als sie an einem späten Winternachmittag einen zugefrorenen Fluss betritt, weiß sie nicht, dass sich gleich alles für sie verändern wird. Auf dem Eis trifft sie den verheirateten Otto. Sie erleben eine Liebe, die stürmisch beginnt und schicksalhaft endet: Frieda wird schwanger – ein Skandal in der Welt, in der sie sich bewegt. Und so darf sie ihrem heimlichen Kind nie Mutter sein. Jahrzehntelang behält sie die Erinnerungen an diese Episode ihres Lebens für sich. Doch die Trauer um das verlorene Kind bleibt, trotz der späteren Heirat, trotz des Sohns, den sie noch bekommt. Im Alter von einundachtzig Jahren ist Frieda plötzlich wieder allein. Der stille Kummer kehrt mit Wucht zurück.

Jaap Robben „Kontur eines Lebens“ 2023 Dumont, ISBN-13 978-3-832-16818-6 Preis: Hardcover 24 €, 333 Seiten Bei Amazon bestellen

Julie Otsuka „Solange wir schwimmen“

Julie Otsuka behandelt in ihren Werken Themen wie Liebe und Verlust, Trauer und Erinnerung sowie die komplexen Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern. Mit beeindruckender Vielfalt an überraschenden Blickwinkeln und einem bemerkenswerten Gespür für das Ironische im Ernsthaften schreibt sie über die bedeutende Frage, welche Verpflichtungen wir unseren Eltern gegenüber haben. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt und länger im Gedächtnis bleiben dürfte. Für Fans von „Nordstadt“ und „22 Bahnen“. Bei uns finden Sie weitere Bücher, die im Schwimmbad spielen.

In ihrem Schwimmbad fühlen sie sich zu Hause, hier können sie bei ihren täglichen Bahnen ihre Sorgen hinter sich lassen: Designer, Nonnen, Hundesitter, Veganerinnen, Polizisten, Professorinnen, Schauspieler ... Bis eines Tages ein Riss erscheint – am Beckengrund, aber auch im Gedächtnis von Alice, die genau wie die anderen hier im Schwimmen stets Trost und Halt gefunden hat. Während sie bald nur noch in bruchstückhaften Erinnerungen schwimmt, versucht ihre Tochter, sich in ihre Mutter hineinzuversetzen, ihr Verhältnis zueinander neu auszuloten und Alice‘ Leben Sinn und Zusammenhang zurückzugeben.

Julie Otsuka „Solange wir schwimmen“ 2023 mareverlag, ISBN-13 978-3-866-48691-1 Preis: Hardcover 22 €, 160 Seiten Bei Amazon bestellen

J. M. Coetzee „Der Pole“

Der Nobelpreisträger J. M. Coetzee entwickelt hier eine tiefsinnige Geschichte auf kleinem Raum, die sich, wie der Deutschlandfunk schreibt, „auf die kleinen Dinge des Lebens konzentriert“. In einer Welt, die immer nach den großen Geschichten ruft, ist es schön, sich J. M. Coetzee im Kleinen zuwenden zu können. Das perfekte Buch für zwischendurch.

Der Protagonist, ein ergrauter Maestro, ist Pianist, für den die Schönheit Chopins in der Präzision liegt. Beatriz ist nach seinem Konzert in Barcelona als Gastgeberin nur eingesprungen, doch der Pianist entdeckt in ihr den Stern, dem seine Liebe folgen will. Beatriz kommen seine Interpretationen von Chopins Nocturnes etwas reizlos vor und seine Liebeserklärung in Form eines Gedicht-Zyklus in einer fremden Sprache stellt sie vor die Herausforderung, deren Bedeutung erst mühsam dechiffrieren zu müssen. Dennoch entwickelt sich zwischen beiden eine Liebesbeziehung, die die Schwierigkeit aufzeigt, wahre Gefühle zu übermitteln.

J. M. Coetzee „Der Pole“ Übersetzt von Reinhild Böhnke S. Fischer Verlage, ISBN-13 978-3-103-97501-7 Preis: Hardcover 20 €, 144 Seiten Bei Amazon bestellen

