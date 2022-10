Chris Power „Ein einsamer Mann“ – Die Wirklichkeit kann spannender als ein Thriller sein

Das wirkliche Leben schreibt die spannendsten Geschichten. Chris Powers „Ein einsamer Mann“ kann vielen Thrillern das Wasser reichen. Mein Buchtipp.

Die Rahmenhandlung beginnt recht unspektakulär: Zwei Briten, ungefähr im gleichen Alter, Anfang 40, treffen sich zufällig in Berlin. Die eine Hauptfigur, Robert, kommt mit seinem zweiten Buchprojekt seit anderthalb Jahren nicht voran und kämpft mit seiner Vaterrolle. Auch Patrick ist schreibend unterwegs. Gerade frisch in Berlin eingetroffen, ist er dankbar für alle Tipps von Robert. Als er ihm erzählt, er habe als Ghostwriter für einen russischen Oligarchen geschrieben, der jetzt tot ist, holen auch Robert dunkle Gedanken ein.

Sind manche Geschichten zu gefährlich, um sie zu erzählen? Robert, ein britischer Expat, ist Schriftsteller und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Berlin. Zufällig macht er die Bekanntschaft von Patrick, auch er Brite, doch keineswegs so fest im bürgerlichen Leben verankert wie Robert. Als ehemaliger Ghostwriter des ermordeten russischen Oligarchen Sergei Vanyashin, einem Feind des Kreml, fühlt sich Patrick verfolgt und bedroht. Robert hält Patrick für paranoid, ist gleichwohl fasziniert von dessen Geschichte, und sieht in ihr die Chance, seine Schreibblockade zu überwinden. Dann geschehen seltsame Dinge. Aber Robert klammert sich an den Glauben, weiterhin in der sogenannten Normalität zu leben. Hält seinen Glauben für Vernunft, Roberts Geschichte für die Einbildung eines verwirrten Geistes. Die Schattenwelt, die Patrick beschreibt, mag existieren, aber er ist doch kein Teil davon. Oder doch?