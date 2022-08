Buchtipp „Das Dunkle bleibt“ von William McIlvanney und Ian Rankin

Spannende Fortführung

Von Sven Trautwein schließen

Die berühmte Buchfigur Jack Laidlaw ist zurück. Krimiautor Ian Rankin führte ein Manuskript aus dem Nachlass zu Ende. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Glasgow, 1972. Jack Laidlaw ist zurück. Die Stadt ist im Umbruch. Auch Laidlaw sinniert in „Das Dunkle bleibt“ über den Verfall der Stadt und tritt somit in die Fußstapfen der drei früher erschienenen Krimis aus Glasgow. Rivalisierende Banden treiben ihr Unwesen in der Stadt, ähnlich wie bei Don Winslows „City on Fire“. Mafiöse Strukturen, wohin man blickt: Eine spannende und fesselnde Zeitreise.

+ Cover: William McIlvanney, Ian Rankin „Das dunkle Bleibt“ © Kunstmann

Jack Laidlaw muss in Glasgow den Mord an einem bekannten Anwalt der Unterwelt klären, bevor sich die rivalisierenden Gangs der Stadt deswegen bekriegen. Ein schottischer Noir vom Feinsten. Der Anwalt Bobby Carter hat ganz offensichtlich für die falschen Leute gearbeitet. Als seine Leiche in einer Gasse hinter einem Pub gefunden wird, das unter dem Schutz eines lokalen Gangsterbosses steht, gerät das fragile Gleichgewicht, das Glasgow seit Monaten zu einer relativ sicheren Stadt gemacht hat, ins Wanken. Außer einer verzweifelten Familie und einer ganzen Reihe mächtiger Freunde hinterlässt Carter auch viele Feinde. Wer profitiert von seinem Tod, wer ist dafür verantwortlich? Jack Laidlaws Reputation ist unbestritten. Er ist kein Teamplayer, aber er hat einen sechsten Sinn für die Straße. Für seinen Chef ist klar, dass hinter diesem Mord rivalisierende Gangs stecken. Laidlaw bezweifelt das. Auf jeden Fall muss er, bevor es zwischen den Gangs zum Krieg kommt, den Killer finden, sonst explodiert die Stadt.

McIlvanney gilt als Begründer des schottischen Noir. Blickt man auf sein Gesamtwerk zurück, die nicht nur die Laidlaw-Romane umfasst, gilt McIlvanney als ein sozialkritischer Autor. Gerade die Figur Jack Laidlaw liefert ein realistisches Bild von den sozialen Umbrüchen in Glasgow. Auch Ian Rankin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf erschrieben. Sein schottischer Inspector Rebus ist einer dieser üblichen Außenseiter, der die gesetzten Regeln gerne bricht, statt sie zu befolgen.

Somit passt es nur zu gut, dass Rankin das Manuskript des 2015 verstorbenen McIlvanney gekonnt zu Ende führt. 1977 erschien der erste Laidlaw-Roman „Im Grunde ein ganz armer Hund“. Die nächsten folgten 1983 „Die Suche nach Tony Veitch“ und 1993 „Fremde Treue“ (werblicher Link). Mit dem jetzt erschienenen „Das Dunkle bleibt“ folgte der vierte Band der Reihe.

Immer wieder kamen mir beim Lesen Parallelen zu Ian Rankins John Rebus in den Sinn. Beide halte ich für philosophierende und nachdenkliche Charaktere, ja geradezu illusionslos, was das Leben und den Job angeht. Und auch, dass nicht nur Rankins Hauptcharakter mit der dunklen Seite ab und an sympathisiert, ohne das Gesetz so richtig zu brechen, macht beide zu Brüder im Geiste.

„Das Dunkle bleibt“: Mein Fazit

Es ist spannend, wie der Großmeister der (schottischen) Krimis, Ian Rankin, ein Manuskriptentwurf von McIlvanney aus dessen Nachlassen zu Ende führt. Literarisch gekonnt umgesetzt und eine absolute Empfehlung.

William McIlvanney, Ian Rankin „Das Dunkle bleibt“ Aus dem schottischen Englisch von Conny Lösch 2022, Antje Kunstmann ISBN-13 978-3-95614-508-7 Preis: Hardcover 25 €, E-Book 19,99 €, 288 Seiten (Abweichend vom Format) – Jetzt bestellen (werblicher Link)

WIlliam McIlvanney

McIlvanney wurde 1936 in Kilmarnock, Schottland, geboren. 17 Jahre arbeitete er als Lehrer, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Seine Romane gewannen zahlreiche Preise, darunter den renommierten Silver Dagger Award der Crime Writer‘s Association (CWA). Er verstarb 2015.

Ian Rankin

1960 in Cardenden, Schottland geboren. Auch seine Werke wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Gold Dagger Award (CWA), dem Deutschen Krimipreis und dem Edgar Allan Poe Award. Er lebt mit seiner Familie in Edinburgh, dem Schauplatz seiner Rankin-Krimis.

Rubriklistenbild: © Kunstmann