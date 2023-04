Buchtipp: Von Wahn bis Wunder – drei Bücher über die Kunst

Von: Jessica Bradley

Literatur ist eine Form von Kunst. Bildende Kunst und Literatur zu verbinden liegt nahe. Wir empfehlen Ihnen drei wunderbare Bücher über Kunst, von Sachbuch bis Bildband.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Viele können sich die großen Gemälde nicht leisten. Oder das Museum in dem Das Bild hängt, ist zu weit entfernt. Da ist es schön hin und wieder diese Kunstwerke sich zumindest in Buchform anzuschauen. Oder Sie interessieren sich besonders für die Entwicklung der Kunst von damals bis heute.

Dieser großzügig illustrierte Band zeichnet die Errungenschaften der impressionistischen Bewegung in einem kompakten, äußerst attraktiven Format nach.

Unentbehrlich für alle Kunstsammler und solche, die es werden wollen

Der britische Kunstexperte Michael Findlay zählt zu den anerkanntesten Kennern der internationalen Galerieszene. Als Inhaber einer eigenen Galerie und langjähriger Spezialist des Auktionshauses Christie’s erhielt er intime Einblicke in die Welt des Sammelns. In Vom Wert der Kunst erzählt er, was Menschen dazu bewegt, scheinbar irrational hohe Summen für Kunstwerke zu bezahlen, nach welchen Kriterien sie sich für bestimmte Künstler entscheiden und welche Rolle die erworbenen Werke im Leben der Sammler spielen.

Hitler, Psychiatriepatienten und die moderne Kunst: Ein unerzähltes Kapitel deutscher Geschichte

An einem klaren Wintertag des Jahres 1898 springt Franz Karl Bühler in einen Hamburger Kanal, um seinen inneren Dämonen zu entfliehen. Doch er wird gerettet und geht in die Geschichte ein: Als mit Schizophrenie diagnostizierter Maler der Sammlung Prinzhorn, einer Sammlung von Werken, die in Psychiatrien entstehen und eine neue Generation von Künstlern, darunter Paul Klee, Max Ernst und Salvador Dalí, zu ihren größten Werken inspirieren.