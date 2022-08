Buchtipp: Eileen Garvin „Die Melodie der Bienen“

Von: Jessica Bradley

Teilen

Bienen sind ein faszinierendes Volk, ebenso wie die Menschen. Diese Erkenntnis erlagt man beim Lesen des Romans „Die Melodie der Bienen“ von Eileen Garvin. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das wunderschöne Cover des Romans „Die Melodie der Bienen“ spiegelt sich auch in seinem Inneren wider. Eine Wohlfühl-Geschichte über das Verhalten von Bienen und Menschen.

Ich habe mich direkt wohlgefühlt beim Lesen dieses Romans. Die Sprache ist sehr angenehm und blumig und beginnt, zu meinem Vergnügen, direkt mit der Beschreibung, wie man eine Irokesenfrisur pflegt und stylen kann. Ich habe dies als Metapher empfunden, bezüglich des Pflegens zwischenmenschlicher Beziehungen.

Das Leben summt in Gis-Dur Alice ist Imkerin und hat durch den unerwarteten Tod ihres Mannes den Boden unter den Füßen verloren. Jake sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl und findet nur noch Freude an der Musik, denn er hat das absolute Gehör. Harry ist äußerst schüchtern und hat Schwierigkeiten, soziale Bindungen einzugehen und einen Job zu finden. Die drei könnten unterschiedlicher nicht sein, doch die Bienen bringen sie zusammen und machen sie zu einer Familie. Die beiden jungen Männer helfen der Imkerin, ihre mehr als hunderttausend Bienen zu versorgen, bis Jake ein Problem erkennt: In einigen Bienenstöcken kann er das Summen der Königin nicht mehr heraushören. Als die Melodie der Bienen zu verstummen droht, können die drei sie nur mit vereinten Kräften retten.