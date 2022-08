Buchtipp: Hanna Nolden „Tripod - Das schwarze Kätzchen“

Von: Jessica Bradley

Ein wunderbarer Roman nicht nur für Jugendliche. Die Geschichte des behinderten Bens, der zum Trost ein ebenfalls behindertes Kätzchen bekommt und gar nicht begeistert ist. Mein Buchtipp.

Hanna Nolden schreibt mit „Tripod - das schwarze Kätzchen“ eine sensible und auch sehr lustige Geschichte über den Jungen Ben und sein, erstmals unerwünschten, neuen Freund Tripod.

Die Geschichte beginnt mit den ersten Erlebnissen von Kätzchen Tripod. Geschrieben aus der Sicht der Katze. Das macht es sehr sympathisch und leicht lesbar. Wir erleben die Geschichte auch aus Bens Sicht, die Abwechslung der Sichtweisen ist an vielen Stellen sehr unterhaltsam.

Ben ist sauer. Von seinen Klassenkameraden wird er gemobbt, die Schule tut nichts dagegen und seine Mutter glaubt, ein dreibeiniges Kätzchen würde all seine Probleme lösen. Als ob er nicht eh schon ständig an sein verlorenes Bein denken müsste! Lieber flüchtet er sich in das Onlinerollenspiel „Knights of Maira“, wo er mit seinem besten Freund Oliver Abenteuer erlebt. Doch sein Kätzchen Tripod hat sich in den Kopf gesetzt, etwas gegen das Mobbing zu unternehmen, und Ben begegnet ausgerechnet in Maira einem Mädchen, das seine Welt auf den Kopf stellt. Ein Mädchen mit einem Knall. Kann das gutgehen?