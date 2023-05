Die fünf schönsten Bücher zur Krönung von Charles III.

Von: Sven Trautwein

Teilen

Die Krönungszeremonie von Charles III. findet in der Westminster Abbey statt. Wir stellen Ihnen die schönsten Bücher zur Krönung vor.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Mehr als 2.200 Gäste aus über 200 Ländern wohnen der Krönungszeremonie am 6. Mai von Charles III. in der Westminster Abbey in London bei. Die Vorbereitungen der Veranstaltung laufen auf Hochtouren, The Mall in London ist in Flaggen gehüllt. Auch viele Prominente, darunter beispielsweise der Musiker Lionel Richie, werden bei der Zeremonie zu Gast sein. Wir stellen Ihnen hier die schönsten Bücher zur Krönung vor.

2.200 Gäste werden zur Krönung von Charles III. erwartet. Wir stellen fünf Bücher zur Krönung vor. © ITAR-TASS/Imago/Ullstein (Montage)

Amüsant: „Das ist ja wohl die Krönung!“ von Renate Bergmann

Stellen Se sich vor, Kirsten und ich reisen zur Krönung vom neuen König von England! Ich bin so aufgeregt. Was zieht man denn da an? Und wir brauchen extra Stecker, die Engländer haben doch anderen Strom! Vor allem muss ich Gertrud davon berichten. Die platzt vor Neid! Ihre Tochter schickt nämlich bestenfalls zu Weihnachten eine Flasche Doppelherz.

Hier gibt sich jetzt Renate Bergmann als Royals-Expertin und genießt es, bei der Krönung von Charles III. in London mit dabei zu sein. In bekannter Online-Omi-Manier ist für kurzweilige Unterhaltung mit britischem Humor gesorgt.

Renate Bergmann „Das ist ja wohl die Krönung!“ 2023, Ullstein ISBN-13 978-3-548-06898-5 Preis: Hardcover 11,99 €, E-Book 10,99 € Hier bestellen!

Aktualisierte Biografie „Charles III.“ von Catherine Mayer

Diese bahnbrechende Biografie über König Charles zeigt ihn in einem völlig neuen Licht: als eine komplexe Persönlichkeit mit vielen Passionen, getrieben von seiner Vergangenheit und der ganz klaren Philosophie, aktiv zu agieren.

Wer auf der Suche nach einer aktualisierten Biografie über Charles III. ist, kommt an Chatherine Mayers Buch nicht vorbei. Die Neuauflage ist brillant recherchiert und bietet interessante Einblicke in Charles Persönlichkeit.

Catherine Mayer „Charles III. – Mit dem Herzen eines Königs“ 2022, Heyne ISBN-13 Preis: Taschenbuch 16 €, 576 Seiten Hier bestellen!

Kurzüberblick: „König Charles III“

Ein spannender Bildband voller Hintergrundwissen zu besonderen Ereignissen im Leben des Prinzen Dieser Bildband erzählt die Geschichte eines Jungen, der König werden sollte.

Die zehn schönsten Buchhandlungen der Welt Fotostrecke ansehen

Ein Kurzüberblick als Bildband über das Leben des künftigen Königs Charles III.

„König Charles III“ 2023 Busse Seewald, ISBN-13 978-3-735-85143-7 Preis: Hardcover 22 €, 144 Seiten Hier bestellen!

Für die Kleinen Leser: „King Charles III.“ von Maria Isabel Sánchez Vegara

Der vierjährige Charles ist mit dabei, als seine Mutter, Elizabeth II., 1952 gekrönt wird. Fünf Jahre später ernennt die Queen ihn zum Prince of Wales und damit offiziell zum Thronfolger.

Die Reihe „Little People, Big Dreams“ erzählt von beeindruckenden Lebensgeschichten großer Menschen. Alles begann mit großen Träumen. So auch beim vierjährigen Charles, als seine Mutter gekrönt wird. Für Kinder ab vier Jahren ein toller und farbenprächtiger Einblick in das Leben von Charles III.

María Isabel Sánchez Vegara „King Charles III.“ 2023 Insel Verlag, ISBN-13 978-3-458-64401-9 Preis: Hardcover 15 €, 32 Seiten Hier bestellen!

Auf Englisch: „Our King“ von Robert Jobson

„Our King“ von Robert Jobson ist eine spannende Lektüre, ähnlich der „Palace Papers“ von Tina Brown, das die Marotten der Royals in aller Ausführlichkeit und gut recherchiert darstellt. Mehr zu dem Buch hier bei uns.

Robert Jobson „Our King: Charles III – The Man and the Monarch Revealed“ 2023 John Blake Publishing Ltd., ISBN-13 978-1-789-46704-8 Preis: gebunden 25,99 €, 316 Seiten Hier bestellen!

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

Wer tiefer in die Welt der Royals einsteigen möchte, dem sei Prinz Harrys „Reserve“ und Tina Browns „Palace Papers“ ans Herz gelegt. Wer eher auf Spionageromane steht, sollte sich den neuen James-Bond-Roman ansehen. Auch hier geht es um die Krönung von Charles III. Und für das königliche Essen empfehlen wir diese Krönungs-Quiche.