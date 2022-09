Buchtipp: Rainer Löffler „Die Blutliste“

Von: Jessica Bradley

Der neue Roman „Die Blutliste“ von Rainer Löffler ist bestimmt nichts für schwache Nerven. Mit dem vierten Fall für Martin Abel, kündigt sich der Autor zurück. Mein Buchtipp.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der düstere Roman „Die Blutliste“ fügt sich problemlos in die vorangegangene Serie um Martin Abel ein. Optisch mit dem roten Buchschnitt und dem dunklen Cover abgestimmt.

Traumatisiert durch den Verlust seiner Tochter, zieht Protagonist Abel durch den Roman und versucht nicht nur einen bestialischen Mörder zu finden, sondern auch Antworten zum Tod seiner Tochter.

In einem Grab auf einem Kölner Friedhof wird die Leiche eines ermordeten, entsetzlich entstellten Mannes entdeckt. Die junge Frau, die dort eigentlich liegen sollte, ist verschwunden. Auch sie war das Opfer einer Bluttat. Fallanalytiker Martin Abel wird nach Köln beordert und vermutet einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Er findet heraus, dass Spuren auf einen lange zurückliegenden Mord weisen - und dass der Schlüssel zur Klärung des aktuellen Falls in der Familie dieses allerersten Mordopfers liegen muss. Aber dann wird ein weiterer verstümmelter Toter in einem fremden Grab gefunden, und Abel erkennt, dass das nächste Opfer schon auf der Liste steht. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...