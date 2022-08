Buchtipp: Thao Tran – „Wo ich herkomme“

Von: Jessica Bradley

Dreizehn Kurzgeschichten für dreizehn Jahre, die die Autorin Thao Tran in Vietnam gelebt hat, bevor sie nach Deutschland kam. Mein Buchtipp.

Ich würde „Wo ich herkomme“ als biografische Kurzgeschichten bezeichnen, die unter die Haut gehen. Es sind Kindheitserinnerungen aus Vietnam in einer ganz besonderen Form.

In Deutschland lebende People of Colour werden oft gefragt, wo sie herkommen. Es fühlt sich nie genug an, mit nur einem Wort zu antworten - aber dafür mit einem Buch.

Allein dieses Zitat verursacht bei mir Gänsehaut, da ich viele ähnlichen Aussagen kenne. Sobald ein Mensch uns „fremdartig“ vorkommt, schließen wir daraus, dass die Person auch anders ist.

Ich habe die kurzen Geschichten förmlich aufgesaugt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, eine Geschichte pro Tag zu lesen, um sie besser auf mich wirken zu lassen. Aber sie waren so kompakt, leicht verständlich und faszinierend, dass ich das Buch nicht beiseitelegen konnte.

In „Wo ich herkomme“ finden Leser*innen dreizehn Kurzgeschichten über einen Ort in Vietnam und die Menschen, die dort leben. Es sind Erinnerungen an das Aufwachsen mit nur einem Elternteil, an Pflichten und Rituale, die der westlichen Welt fremd sind, an Nächte mit Sternschnuppen und Geistern, an Tage mit Träumen und solche, die hoffnungslos zu sein schienen. Es sind Erzählungen, die entweder passiert sind oder erfunden wurden.