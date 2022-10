Buchtipps für Halloween: Schaurig Schönes und Spannendes für Groß und Klein

Von: Jessica Bradley

Halloween steht vor der Tür. Diese spannenden und schaurigen Geschichten lassen junge und erwachsene Leser gleichermaßen gruseln: Buchtipps für den Abend vor Allerheiligen.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist es wieder so weit: Halloween. Das schaurig-schöne Gruselfest rund um geschnitzte Kürbisse, Saurem und Süßem steht im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür. Lassen Sie die acht Buchempfehlungen rechtzeitig hinein und das Gruseln kann beginnen.

Eine hochwertige Ausgabe, die Bram Stokers Geschichten in einem ganz neuen Look erscheinen lassen. Die klassischen Vampirgeschichten, abgerundet mit den Zeichnungen, machen es zu einem spannenden neuen Leseerlebnis.

Der siebzehnjährige Charlie Reade hat kein leichtes Leben. Seine Mutter starb, als er sieben war, und sein Vater ist dem Alkohol verfallen. Eines Tages offenbart ihm der von allen gemiedene mysteriöse Nachbar auf dem Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie schließlich auf eine abenteuerliche Reise in eine andere, fremde Welt führt. Dort treiben mächtige Kreaturen ihr Unwesen. Die unterdrückten Einwohner sehen in Charlie ihren Retter. Aber dazu muss er erst die Prinzessin, die rechtmäßige Gebieterin des fantastischen Märchenreichs, von ihrem grausamen Leiden befreien.

Mit über 800 Seiten ist es ein imposantes Meisterwerk der Spannung, ein faszinierendes Märchen à la Stephen King geworden.

Es ist Silvesterabend: Der geheime Zauberrat Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, haben ein Problem. Sie haben ihr Jahressoll an bösen Taten noch lange nicht erfüllt. Nur ein besonders gemeiner Plan kann ihnen jetzt noch helfen, sonst werden sie in die Hölle verbannt. Können sie mit Hilfe des satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsches ihren Rückstand bis Mitternacht noch aufholen? Doch die beiden haben nicht mit dem räudigen Raben Jakob und dem Straßenkater Maurizio gerechnet. Die beiden sind Spione des hohen Rates der Tiere und werden alles tun, um den magischen Plan zu verhindern.

Das Kult-Kinderbuch von Michael Ende. Empfehlenswert für alle Leser ab 10 Jahren.

Spannend, gruselig und voller fantastischer Ideen erzählt der preisgekrönte Neil Gaiman von Nobody Owens, der auf einem Friedhof von Geistern und Untoten aufgezogen wird - eine wahrlich schaurig-schöne Geschichte! Nobody Owens ist ein eher unauffälliger Junge. Er lebt auf dem Friedhof, liebevoll erzogen und behütet von den Geistern und Untoten, die dort zu Hause sind. Doch der tödliche Feind, vor dem der kleine Bod einst auf den Friedhof floh, ruht nicht. Er wartet auf den Tag, an dem Bod sein Zuhause verlassen wird, um zurückzukehren in die Welt der Lebenden. Wer wird Nobody dann noch beschützen?