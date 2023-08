Erste eigene Wohnung: Die hilfreichsten Sachbücher für junge Menschen

Von: Jessica Bradley

Entdecken Sie das perfekte Buchgeschenk zur ersten Wohnung und begleiten Sie Ihre Lieben auf einer inspirierenden Reise durch ihr neues Abenteuer im Leben.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, wenn man sich dazu entschließt, in die erste eigene Wohnung zu ziehen. Dieser Schritt ist aufregend, aber auch mit vielen Fragen verbunden. Für all diejenigen, die sich auf diesen spannenden Weg begeben, gibt es wertvolle Ratgeber, die den Start erleichtern und unterstützen.

1. Buchtipp: „Umzug in meine erste eigene Wohnung“: Alles über die Wohnungssuche, den Umzug und das Leben alleine oder in einer Wohngemeinschaft

Die hilfreichsten Sachbücher für junge Menschen: Die erste eigene Wohnung. Von Mietvertrag bis Knopf annähen. (Montagebild) © Bihlmayerfotografie/Imago/MarieAnneGrammersdorf/Montagebild

Das Buch „Umzug in meine erste eigene Wohnung“ ist ein praktischer Begleiter für alle, die sich auf den Schritt in die Unabhängigkeit vorbereiten. Es bietet wertvolle Tipps, um den Umzug reibungslos zu gestalten, mögliche Herausforderungen zu meistern und den Start in der neuen Wohnung zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Der lang ersehnte Moment ist endlich gekommen: Du hast den Entschluss gefasst, auszuziehen und auf eigenen Füßen zu stehen. Vielleicht bist Du sogar schon einige Schritte weiter und hast eine Wohnung gefunden?! Egal, an welchem Punkt du dich auf diesem Weg befindest, dieses Buch soll dir helfen, Hindernisse zu vermeiden und einen erfolgreichen Start zu ermöglichen.

Marie Anne Grammersdorf „Umzug in meine erste eigene Wohnung“ 2020, Selbstverlag, ISBN 13-979-8-664-06255-7 Preis: Taschenbuch 5,99 €, E-Book 2,99 €, Seitenzahl: 95 (abweichend vom Format)

2. Buchtipp: „Meine erste eigene Wohnung“: 333 Tipps zum Umziehen, Einziehen, Wohlfühlen – Mietvertrag prüfen – Heimwerken

In diesem umfassenden Buch finden Leser den ultimativen Guide, der alle Fragen rund um den Mietvertrag, die Wohnungsübergabe und darüber hinaus beantwortet. Neben wichtigen Informationen zu Finanzen, Versicherungen und Verträgen enthält es auch praktische Bauanleitungen für kleinere Projekte, die besonders für Neulinge hilfreich sind.

Endlich Hauptmieter und rein ins Abenteuer! Wenn man die ersten eigenen vier Wände bezieht, tauchen plötzlich viele Fragen auf: Kann ich den Mietvertrag so unterschreiben? Wie viele Umzugskisten brauche ich? Wie streicht man eine Wand richtig? Wie wähle ich einen Stromanbieter? Wie verhält man sich gegenüber Nachbarn und darf ich eigentlich untervermieten?

Christian Eigner „Meine erste eigene Wohnung“ 2018, Stiftung Warentest, ISBN 13-978-3-868-51286-1 Preis: Taschenbuch 16,90 €, E-Book 13,99 €, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format)

3. Buchtipp: „Dein Überlebensguide für die erste eigene Wohnung“: Von Mietvertrag bis Knopf annähen

Dieser ultimative Ratgeber begleitet Sie mit Rat und Tat bei Ihrem Abenteuer „Erste eigene Wohnung“. Für einen optimalen Start in diesen neuen Lebensabschnitt finden Sie hier alles Wissenswerte zu den häufigsten Alltagsfragen: Wie bohre ich ein Loch in die Wand? Wie koche ich Kartoffeln? Wie erstelle ich einen Finanzplan? Schluss mit Anrufen bei Mama und Papa! Hier wird genau erklärt, was Sie in Ihrer eigenen Wohnung erwartet.

Damit du bei all der neugewonnenen Freiheit in deinen eigenen vier Wänden nicht den Kopf verlierst, bekommst du mit diesem Handbuch einen umfassenden Überlebensguide für deine Planungen rund um die erste eigene Wohnung in die Hand: Vom Aus- und Einzug über die Grundausstattung fürs Putzen und Kochen bis zu Finanzen, Verträgen & Co. Hier bekommst du hilfreiche Lösungen und Tipps für all die kleinen und großen Herausforderungen, die das Leben ohne Eltern für dich bereithält.

Eva Dotterweich und Clara Sophie Klein „Dein Überlebensguide für die erste eigene Wohnung“ 2021, Dorling Kindersley Verlag, ISBN 13-978-3-831-04167-1 Preis: Taschenbuch 14,95 €, Seitenzahl: 160